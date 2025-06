¿Lluvia con barro a la vista en Córdoba? Este es el pronóstico de la Aemet

Abonados a las noches de aire acondicionado o de sudores constantes, pero con la esperanza de que lleguen las lluvias que refresquen el aire y permitan, junto a una bajada térmica real, encontrar la ansiada tregua climática. Así viven los cordobeses estos días en cuanto a la meteorología se refiere.

Tras una última noche en la que las mínimas han rozado los 20 grados (en concreto, 19,7º a las 02.30 horas), hoy martes, 10 de junio, podría darse un fenómeno de lluvias acompañadas de barro durante la tarde, más intensas a partir de la noche y con prolongación a mañana miércoles 11. No obstante, la relajación de las temperaturas no se produciría hasta esta próxima madrugada y no duraría más de 24-48 horas.

Además, tanto la Campiña cordobesa, en la que se sitúa la capital, como la Subbética, están en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por altas temperaturas, desde las 13.00 a las 21.00 horas.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Yendo al pronóstico concreto de hoy martes, se esperan cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales, que pueden ir acompañados de tormentas y depósitos de barro, en general débiles. Polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios, salvo en la Subbética, donde ascenderán las máximas y descenderán las mínimas. Vientos moderados del este, girando a componente sur en las horas centrales del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 39º; en Lucena, entre 21º y 37º; en Pozoblanco, entre 21º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 38º.

El tiempo este miércoles

Este miércoles, 11 de junio, habrá cielos nubosos, con predominio de las nubes medias y altas, con chubascos dispersos, que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas y depósitos de barro, quedando durante la tarde los cielos poco nubosos. Polvo en suspensión. Temperaturas en descenso, notable para las máximas. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 30º; en Lucena, entre 17º y 28º; en Pozoblanco, entre 18º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 28º.