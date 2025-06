Galicia velará por la "neutralidad ideológica" en las actividades en los centros: "No es no poner banderas, pero hay que hacerlo con respeto"

De cara al próximo curso escolar, la Consellería de Educación de Galicia quiere garantizar que todas las actividades complementarias que se realicen, tales como charlas o visitas didácticas, se hagan bajo el principio de la "neutralidad ideológica". Sin concretar cómo se llevará a cabo en la práctica y sin dar ejemplos concretos de actividades, el conselleiro responsable, Román Rodríguez, incidió en que todas deberán estar registradas en la Programación Xeral Anual, que se elabora al inicio del año escolar.

"No quiere decir que no se ponga una bandera, pero hay que hacerlo con un respeto" con el propósito de no incomodar a nadie dentro de la comunidad educativa, señaló Rodríguez. En este sentido, detalló que "en ocasiones nos llega posicionamientos o críticas de un lado o de otro" que, en ocasiones, complican el día a día en colegios e institutos.

Para la Consellería, los valores que deben primar en estas actividades son "los principios constitucionales, el fomento del pluralismo social y el pensamiento crítico". "Todo esto se hace pensando en la convivencia interna de los centros, buscando que haya un buen clima", incidió el titular de Educación, que quiere evitar discrepancias entre la diversidad que conforma los centros de la comunidad gallega.

Rodríguez incidió, además, en que estas actividades complementarias deben "estar justificadas, ya que no tienen un carácter lectivo".