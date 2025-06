Cuidado con los libros a precio de "ganga" en la web: pueden ser falsos o ilegales

La lectura es uno de esos placeres que aún están al alcance de la mayoría de los bolsillos. Para algunos, nada mejor que una silla, una bebida y un buen libro para pasar un buen rato. En la búsqueda de nuevas obras a precios reducidos, uno puede terminar con un libro falso o ilegal en sus manos. No solo hablamos de conseguir libros digitales a través de la web, sino de libros en papel que, a simple vista, pueden dar el pego, pero han sido impresos sin permiso del autor o editor.

“Como con cualquier producto cultural, la piratería de libros es una realidad. La venta, distribución... todo vulnerando los derechos de propiedad intelectual”, asegura el abogado Miguel Vieito.

Piratería digital

La piratería de libros a través de Internet sigue siendo algo habitual, que se hace difícil de rastrear dada la inmensidad de la red. Se suele hacer a través de plataformas de almacenamiento para compartir archivos, muchas de las cuales detectan y borran en ocasiones los enlaces a estos archivos, ya que no los permiten en sus servidores. Pero entre que se publica el enlace y se detecta el fraude pueden pasar días, en los cuales los documentos ya están en manos de cientos o miles de usuarios.

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), una asociación de autores y editores de libros, revistas y periódicos que busca proteger los derechos de autor, velar por el uso legal de las obras y luchar contra la piratería. La organización remarca que, como consecuencia de la digitalización, “uno de los retos a los que se enfrenta el sector es el crecimiento del robo digital de contenidos”.

Solo en 2023, CEDRO, a través de su Servicio de Antipiratería Digital (SAD), consiguió bloquear más de 2,7 millones de enlaces a copias pirata de libros y prensa, de casi 3,4 millones que localizaron. Desde la asociación aseguran que “los servicios de mensajería y las redes sociales se han convertido en el principal canal de acceso ilegal a obras editoriales”, en los cuales encontraron casi 160.000 de los enlaces.

Falsificaciones ilegales

Además de las versiones digitales, existe un mercado de venta de obras físicas falsas a través de plataformas como AliExpress. Estos ejemplares cuentan a veces con portadas o contraportadas en las que omiten el logo de la editorial, y están a precios mucho menores de lo habitual.

Ejemplares falsificados de 'Atomic Habits', de James Clear, en una plataforma de venta online / ECG

No es la primera vez que la plataforma AliExpress se mete en problemas por vender productos ilegales. En marzo de 2024, la Comisión Europea (CE) inició una investigación por supuestamente permitir la venta de productos ilegales y pornografía, y denunciaron que no mantienen “medidas efectivas para combatir el comercio de productos nocivos o falsificados”.

AliExpress no vende directamente los productos de su web, pero sí se debe encargar de moderar el contenido para que cumpla los estándares europeos. “AliExpress debe respetar sus obligaciones para mitigar los riesgos sistémicos en su plataforma y aplicar todas las disposiciones de salvaguardia para asegurar que sus servicios sean seguros”, dijo por aquel entonces la vicepresidenta de la CE Margrethe Vestager.

Margerethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea / European Consumer and Competition Day

Según nos cuenta Quique Alvarellos, director de Alvarellos Editora, este tipo de piratería afecta más a “mercados internacionales o grandes empresas editoriales”, mientras que las más pequeñas, como la suya, luchan más contra el “bajo número de personas lectoras”. De hecho, las falsificaciones suelen ser de best sellers, como por ejemplo Hábitos atómicos, de James Clear, con más de 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y que podemos encontrar por un cuarto de su precio original en vendedores no autorizados.

El problema de la IA

Las falsificaciones, por lo menos, suelen tener el contenido original del libro, algo que no pasa igual con versiones alteradas o incluso generadas por inteligencia artificial que se venden bajo el nombre de un autor de prestigio. Fue el caso del periodista Tae Kim, quien publicó en diciembre de 2024 su ensayo The Nvidia Way, sobre la conocida compañía informática.

Para su sorpresa, a la semana se encontró con copias falsas a la venta en plataformas online, que imitan el diseño de portada, pero cuyo interior era totalmente diferente del suyo, denunciando en su cuenta de X (antes Twitter) la situación. En las reseñas de los libros falsos se encontró a gente diciendo que “era el peor libro que leí en 30 años” o que “parece creado por ChatGPT”, lo que causó un daño reputacional al autor además de económico.

Lo mismo le ocurrió a la autora Jane Friedman, que descubrió en el año 2023 que plataformas como Amazon o Goodreads tenían a la venta libros bajo su nombre que eran totalmente falsos, llenos de contenido de mala calidad o generados por IA. En su página web, y en declaraciones a medios como Ars Technica, Friedman aseguró que ambas plataformas no eliminaron estos ejemplares hasta que su queja fue ganando relevancia. Jane Ward, otra conocida autora, descubrió hasta 29 títulos en Goodreads bajo su nombre que no eran suyos.

Friedman escribió en su blog que “se necesita desesperadamente poner barreras en esta avalancha de atribuciones incorrectas y desinformación”, y pidió a ambas plataformas crear una forma de verificar la autoría de los libros, o para que los escritores puedan bloquear libros falsos con sus nombres. Sin embargo, esto sigue siendo complicado de gestionar, dados los resquicios legales relacionados con los derechos de autor y la ingente cantidad de productos a la venta en plataformas que deben comprobar.

Mientras tanto, está también en las manos de los usuarios detectar cuando una “ganga” es demasiado buena para ser cierta, y comprobar exhaustivamente que lo que se compra en la red es legal, por el bien de ellos mismos, y por el de los escritores, que no se llevan ningún beneficio por estas ventas ilegales.