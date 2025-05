Los motivos de los técnicos superiores sanitarios para ir a la huelga: "Somos los olvidados y, sin nosotros, los hospitales se pararían"

Los Técnicos Superiores Sanitarios irán a la huelga los días 2 y 3 de junio. "Estamos hartos. Somos los olvidados, los ninguneados", resume en conversación con este diario Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL). Habla de un colectivo de unos 50.000 profesionales (el 90% trabaja en la sanidad pública) que, recuerdan, sin ellos, los hospitales se paralizarían: son el personal encargado de procesar las muestras humanas sospechosas de enfermedad, por ejemplo en los laboratorios de anatomía patológica; de que los pacientes con problemas de audición recuperen ese sentido adaptando las prótesis o los que los hacen radiografías, resonancias magnéticas, mamografías, ecografías… entre otros muchos cometidos.

Por eso, porque no se sienten reconocidos, pararán en junio. La huelga se promueve desde la Comisión Interinstitucional por el Grado universitario de Imagen Médica y Radioterapia, y la Comisión por la actualización a Grado universitario de Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. ¿Los motivos?. Piden a Sanidad que ponga fin, "de una vez por todas, a la discriminación y el ninguneo que vienen sufriendo desde hace 17 años" y el "reconocimiento inmediato del Grupo B, acorde a nuestra formación y funciones, y la homologación de nuestra titulación académica a un grado universitario de primer ciclo, tal como ya ocurre en el resto de Europa". Si el Ministerio no les escucha, amenazan con ir a una huelga indefinida en octubre.

Además, han mostrado su rechazo al borrador de anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, elaborado por Sanidad Consideran que ofrece ninguna solución "presente ni futura de cara a la adaptación de nuestros actuales currículums formativos, según lo indicado en el Acuerdo de Bolonia, en cuanto al Espacio Europeo de Educación Superior, para así pasar a reconvertir nuestras actuales enseñanzas de F.P. de Grado Superior, al ámbito universitario, como carrera de Grado. Se nos veta la posibilidad de realizar Masters de especialización", critican.

Sin técnicos, no hay diagnóstico

"La administración no nos toma en consideración. Piensan que, porque somos menos que médicos o enfermeras en número, no pasa nada por boicotearnos. Sin técnicos no hay diagnóstico y, por tanto, si en un hospital todos los técnicos, tanto de rayos, como de radiología, como de radioterapia, medicina nuclear, laboratorio... se paran, solamente se van a hacer lo que se tiene que hacer en los servicios mínimos que son las Urgencias. "Si no se hacen esas pruebas y lo sentimos por los pacientes, se van a seguir incrementando las listas de espera, pero no nos dejan otra", se queja Rodríguez.

Nunca figuramos en ningún sitio, solamente en la pandemia, porque tuvimos que salir al paso. Todo el mundo pensaba que las PCR las hacían las enfermeras… y éramos nosotros Juan Carlos Rodríguez, presidente de AETEL

"Nunca figuramos en ningún sitio, solamente figuramos en la pandemia, porque tuvimos que salir al paso. Todo el mundo pensaba que las PCR las hacían las enfermeras… y éramos nosotros. Pero, incluso, cuando los Premios Princesa de Asturias conmemoraron a los profesionales sanitarios por su trabajo en la pandemia, estuvieron todos representados, menos los técnicos", se lamenta.

Titulación universitaria

Lo que les preocupa y por eso irán a la huelga, insiste Rodríguez, es "que somos el único país de Europa que no tenemos una titulación superior universitaria y, además, antes podíamos acogernos a la segunda directiva que eran medidas de compensación del país al que ibas, pero este año Europa ha dicho que se acaba. Por tanto, a partir de ya, ningún profesional español técnico superior sanitario puede ir a trabajar a ningún país porque no nos lo van a admitir", afirma.

Todo el mundo nos dice que tenemos razón, pero nadie hace nada Juan Carlos Rodríguez

Lo tacha de "tercermundista". Dice, además, que han intentado negociar: se han reunido con el PSOE, con el PP, con los sindicatos... "Todo el mundo nos dice que tenemos razón, pero nadie hace nada. No es normal que haya una supervisora de enfermería en un laboratorio cuando allí todos son técnicos", ejemplifica.

Los ánimos entre sus compañeros están crispados, dice. "Ahora vengo de una asamblea para explicar todo esto en el Hospital Clínico Salamanca- donde trabajó y ahora está jubilado- y estaba el salón de actos que no cabía la gente. La gente cree que ya es el momento de parar y decir que somos una profesión sanitaria", concluye.