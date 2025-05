Adair Turner: "España podría liderar la producción de baterías y vehículos eléctricos fabricados con cero emisiones"

Adair Turner, presidente de la Energy Transitions Commission (ETC) y una de las voces más influyentes de nuestros tiempos en economía y sostenibilidad, habla con dureza sobre los grandes obstáculos que, aún hoy, entorpecen la transición energética y ralentizan el proceso de descarbonización que nos permitiría frenar el calentamiento global. "Contamos con las tecnologías necesarias para lograr reducciones significativas de emisiones a un costo casi insignificante, pero la falta de volunta política y la oposición de intereses establecidos podrían hacer que esto resulte inviable", sentencia Turner, que este miércoles participará en una jornada sobre descarbonización de edificios organizada por la la Alianza Q-Cero en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Green Building Council España.

Sabemos que el mundo debe reducir drásticamente sus emisiones para evitar un calentamiento global extremo. En su opinión, ¿cuáles son los sectores más urgentes y viables para iniciar una reducción significativa de emisiones?

Cualquier estrategia viable para lograr reducciones rápidas y profundas en las emisiones debe centrarse en una electrificación verde masiva. Esto implica descarbonizar la generación de electricidad y electrificar la mayor parte posible de la economía. El transporte por carretera y la calefacción residencial son dos sectores en los que debemos impulsar una electrificación a corto plazo. A largo plazo, también existe un gran potencial para electrificar buena parte de la producción de calor industrial, incluso a temperaturas muy elevadas.

¿Qué significa para usted el concepto de descarbonización? ¿Es posible lograrlo sin hacer cambios drásticos?

En muchos sectores de la economía ya contamos con tecnologías que nos permiten descarbonizar sin necesidad de cambiar radicalmente nuestro comportamiento. Podemos optar por modificar nuestro estilo de vida por otras razones —mi ciudad natal, Londres, se ha vuelto mucho más agradable a medida que más personas se desplazan en bicicleta o transporte público y menos en coche— pero considero no es indispensable dejar de usar el coche para reducir emisiones. El único sector en el que esto no parece aplicarse del todo es la agricultura, ya que aún no existe una solución técnica que compense el impacto del consumo de carne roja, el cual impulsa la deforestación y genera emisiones de metano altamente perjudiciales.

¿Cómo evalúa el ritmo actual de la transición energética global? ¿Estamos en camino de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París?

Definitivamente no estamos en camino de limitar el calentamiento global al objetivo ideal de +1,5 °C sobre los niveles preindustriales, como establece el Acuerdo de París. De hecho, lamento decir que ya no veo posible mantener ese límite de forma sostenida. Sin embargo, aún podríamos limitar el calentamiento a “muy por debajo de los 2 °C”, tal como se comprometieron los firmantes del acuerdo, si existe suficiente voluntad política. Contamos con las tecnologías necesarias para lograrlo a un costo casi insignificante en términos de PIB per cápita, pero la falta de voluntad política y la oposición de intereses establecidos podrían hacer que esto resulte inviable.

España tiene un enorme potencial en energías renovables, especialmente en solar y eólica. ¿Cómo valora usted el modelo energético renovable de España?

Parte de mi visita a España tiene como objetivo conocer mejor sus avances en este ámbito. Pero hay aspectos que ya son evidentes: España cuenta con abundantes recursos renovables, especialmente solares, pero también eólicos. Además, tiene una densidad de población menor que, por ejemplo, el Reino Unido, lo que facilita la disponibilidad de terrenos para instalar infraestructuras renovables. Por tanto, es completamente acertado que España se fije objetivos ambiciosos para aumentar su oferta de electricidad renovable. Sin embargo, personalmente también preferiría que se mantuviera la producción nuclear existente, ya que necesitamos toda la energía baja en carbono posible.

¿Qué lecciones podría aprender España de otros países europeos en cuanto a la descarbonización del transporte y la industria?

La mayoría de los países europeos están aplicando políticas similares para descarbonizar el transporte por carretera. Las normativas de la UE están impulsando una reducción en las emisiones promedio de los coches nuevos, y existe un compromiso de prohibir la venta de vehículos con motor de combustión interna a partir de 2035. Algunos países incluso han fijado fechas anteriores: el Reino Unido apunta a 2030 y Noruega ya lo hará en 2025, donde las ventas de vehículos eléctricos se acercan al 100%.

¿Es usted optimista en cuanto a los avances de la movilidad eléctrica?

Sí aunque quedan retos por resolver. La “ansiedad por la autonomía” de los consumidores —es decir, el temor del conductor a que un vehículo no tenga suficiente almacenamiento de energía— probablemente desaparecerá en los próximos cinco años a medida que las compañías automotrices lancen vehículos con mayor autonomía y tiempos de recarga más rápidos. Es importante que los gobiernos apoyen el desarrollo de infraestructura de carga, tanto de velocidad media en entornos urbanos para quienes no tienen estacionamiento privado, como de alta velocidad en las principales autopistas. Además, debemos centrarnos en estaciones de carga de alta capacidad para camiones pesados.

"El viento y el sol podrían otorgarle a España una ventaja similar en la nueva revolución industrial basada en la electrificación profunda."

¿Cuáles son los ámbitos en los que cree que España podría destacar en esta nueva economía verde?

En cuanto a la industria, España debe tener claro que, gracias a su bajo costo en energías renovables, podría convertirse en el productor más competitivo de acero de cero emisiones (producido con hidrógeno verde) y de productos químicos. También podría liderar la producción de baterías y vehículos eléctricos fabricados con cero emisiones. La primera revolución industrial comenzó en el Reino Unido en parte gracias a nuestra ventaja en el suministro de carbón. Hoy, el viento y el sol podrían otorgarle a España una ventaja similar en la nueva revolución industrial basada en la electrificación profunda.