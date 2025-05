No te quites el sayo: Córdoba vive otra jornada de mayo con temperaturas 'plácidas'

Córdoba continúa otra jornada más del mes de mayo con temperaturas 'plácidas', impropias de la fecha en la que nos encontramos. Sin ir más lejos, el termómetro de la estación meteorológica del aeropuerto marcó anoche una mínima de 12,6 grados, y en días anteriores se rozaron los 10º. Las máximas previstas para este fin de semana que hoy comienza, de hecho, no deben superar, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los 25 grados. Y no se descartan, además, lluvias, aunque durante la tarde y concentradas en las sierras. En la capital, el porcentaje de probabilidades de precipitaciones no superará el 30% durante todo el 'finde'.

Atrás quedan anteriores festividades de los Patios de Córdoba con máximas apabullantes y denodados esfuerzos de los cuidadores por mantener vivas sus flores. Y si vamos a la previsión mensual de la Aemet, realizada hace apenas 48 horas, se espera que las temperaturas estén entre 1 y 3 grados por debajo de lo habitual, lo que la Aemet cataloga como "anomalía térmica", hasta el 18 de mayo. Así que, al menos, hasta entonces, no podrás quitarte el sayo.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Pero yendo a la predicción concreta para hoy sábado, 10 de mayo, se esperan cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en las sierras y durante la tarde, abriéndose claros al final del día. Brumas matinales, sin descartar nieblas. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 24º, en Lucena entre 11º y 21º, en Pozoblanco entre 9º y 20º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 19º.

El tiempo este domingo

Para la jornada de este domingo, 11 de mayo, se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos aislados y ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 25º, en Lucena entre 10º y 20º, en Pozoblanco entre 7º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 19º.