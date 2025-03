"Uno de los mayores retos es el tiempo de acceso a nuevos medicamentos"

-¿En qué líneas de investigación está trabajando el Grupo de Genética y Epidemiología del Cáncer del IDIS que usted lidera?

-Las más señaladas se centran en las estrategias de la medicina de precisión y en la investigación oncológica genética, incluyendo el descubrimiento de nuevos genes/variantes genéticas de susceptibilidad a varios cánceres, principalmente de mama, próstata y colorrectal. Estos hallazgos han sido posibles gracias a los consorcios de cáncer que, junto con los doctores Esteban Castelao y Carmen Redondo, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), hemos establecido en Galicia, en particular, la Red Gallega de Cáncer de Mama BREOGAN (BREast Oncology GAlicia Network), que cuenta con más de 2.500 pacientes de cáncer de mama y 2.500 mujeres sanas, que han contribuido, a través de los proyectos europeos BCAC-OncoArray, B-CAST y BRIDGES, y al estadounidense Confluence, a la identificación de múltiples variantes genéticas asociadas al cáncer de mama.

-¿Qué han supuesto estos hallazgos?

-Estos hallazgos del BCAC y BREOGAN han representado el mayor avance en el cribado y en la genética del cáncer de mama en los últimos 30 años, incluyendo el desarrollo de las puntaciones de riesgo poligénico y el hallazgo de variantes patogénicas adicionales, las cuales constituyen el componente genético usado en el proyecto MamoRISK. BREOGAN y BCAC también han contribuido a desarrollar los componentes mamográficos (incluidos los últimos avances de la IA) y no genéticos del modelo. De manera similar, el equipo ha establecido la Red Gallega de Cáncer de Próstata PRAGGA (PRostate Cancer Genetics in Galicia), la cual ha contribuido, a través del consorcio europeo Practical, a la identificación de múltiples variantes genéticas asociadas al cáncer de próstata, ocurriendo de manera similar con otros cánceres como el colorrectal. Estos resultados brindan información crucial acerca de la susceptibilidad genética al cáncer y han mejorado el uso de las herramientas de riesgo genético y no genético para la detección y prevención individualizada del cáncer de mama y otros cánceres.

-¿Qué es el proyecto MamoRISK?

-MamoRISK, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, es un nuevo proyecto de cribado personalizado de cáncer de mama basado en la medicina de precisión en el que participarán 10.000 mujeres de catorce comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia y Valencia, además de Galicia y Madrid. La investigación se llevará a cabo mediante un consorcio formado por 78 profesionales: responsables de salud pública, radiólogos, oncólogos, ginecólogos, genetistas, informáticos y profesionales de enfermería y laboratorio.

-¿Qué supondrá frente al cribado del cáncer de mama?

-Los programas de cribado actuales de cáncer de mama se basan solo en la edad y usan la mamografía como prueba diagnóstica. Es un único modelo para todas las mujeres: One-size fits all. Todas las mujeres reciben el mismo modelo y seguimiento, aunque no todas necesitan el mismo seguimiento. Cada mujer tiene su propio riesgo individual de padecer cáncer de mama dependiendo de muchos factores de riesgo. Hoy en día, los nuevos avances en la medicina de precisión brindan la posibilidad de basar la prevención del cáncer de mama en un sistema de predicción de riesgo individual, a través de un cribado multifactorial, incluyendo todos los factores de riesgo conocidos hasta la fecha. Durante los últimos 20 años, hemos colaborado en el desarrollo del modelo de cribado multifactorial personalizado que será aplicado en MamoRISK, que es similar a una “calculadora” en la cual, para cada mujer, se introducen todos los factores de riesgo/protectivos del cáncer de mama que son conocidos hasta la actualidad, que incluye factores de riesgo genéticos, factores no-genéticos y factores mamográficos (medidos en detalle con técnicas de IA). MamoRISK asignará un número de riesgo personalizado a cada mujer, así, por ejemplo, a una mujer le va a asignar un 5% de riesgo de padecer cáncer de mama y a otra un 90%, clasificándolas en diferentes niveles de riesgo (alto, intermedio y bajo).

-¿Qué objetivos se marcan?

-El objetivo es avanzar hacia la prevención personalizada del cáncer de mama calculando el riesgo individual de cada mujer a desarrollar dicha enfermedad. Basar la prevención del cáncer de mama en un sistema de predicción personalizada de riesgo podría suponer un cambio en las políticas de screening del país. Con un método de cribado como el aplicado en el proyecto MamoRISK, que contempla todos los factores de riesgo, cualquier mujer, y su médico, podrían saber cuál sería su riesgo de desarrollar cáncer de mama, lo cual tendría una gran influencia en la forma en la que se enfoca su seguimiento, y, consecuentemente, no solo en la prevención sino también en su diagnóstico precoz.

-¿Qué aporta la medicina al abordaje del cáncer?

-La Medicina de Precisión ha revolucionado no solo el diagnostico sino también el tratamiento del cáncer. La medicina de precisión se usa para identificar personas a alto riesgo de cáncer. Si una persona tiene una mutación genética hereditaria que aumenta el riesgo, su médico podría recomendarle pruebas de detección y otras pruebas (a una edad más temprana de lo habitual) para detectar el cáncer de forma temprana, o medicamentos o hábitos saludables que podrían reducir el riesgo de cáncer. La medicina de precisión también aporta al diagnóstico de cáncer. Las células cancerosas podrían analizarse para detectar cambios en ciertos genes o proteínas. Estas pruebas pueden proporcionar información sobre el cáncer, incluyendo cómo crece y se propaga, por ejemplo, determinación de biomarcadores, perfiles moleculares, etc. En tercer lugar, la medicina de precisión también aporta, de manera notable, al tratamiento del cáncer. Los dos tipos de tratamiento que se utilizan con más frecuencia son la terapia farmacológica dirigida (medicamentos diseñados para atacar un objetivo específico en las células cancerosas) y la inmunoterapia (medicamentos utilizados para ayudar al sistema inmunológico del cuerpo a atacar el cáncer).

-¿Cómo se está aplicando la IA?

-La IA se utiliza en modelos personalizados de tratamiento y manejo del cáncer, desde el cribado hasta el diagnóstico, la detección temprana y el tratamiento, para reducir la mortalidad y la recurrencia del cáncer. Por ejemplo, existen algoritmos de CNN (Redes Neuronales Convolucionales) que han demostrado gran precisión en el diagnóstico y la detección del cáncer de mama. Los estudios de IA de MamoRISK serán coordinados por el grupo SING (Sistemas Informáticos de Nueva Generación) del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), dirigido por Florentino Fernández y Miguel Reboiro.

-Se habla de cáncer de mama en general, pero hay distintos subtipos. ¿Trabajan en alguno en concreto?

-Sí, en el cáncer de mama postparto, que es un cáncer de mal pronóstico. Mujeres con cáncer de mama diagnosticadas en el periodo que va desde el parto hasta 10 años después del mismo tienen más probabilidad de desarrollar metástasis que mujeres sin parto. El cáncer de mama triple negativo es un subtipo común del cáncer de mama que se da frecuentemente en mujeres jóvenes. Las pacientes con cáncer de mama triple negativo suelen tener afectación regional y distante y su supervivencia disminuye notablemente.

-¿El cáncer terminará siendo una enfermedad crónica?

-Uno de los objetivos de la ciencia siempre ha sido convertir el cáncer en una enfermedad crónica, para lo cual se han producido notables avances. En los últimos diez años se ha producido un salto importante en el tratamiento del cáncer gracias a la inmunoterapia y a las terapias dirigidas, que sustituyen o complementan a la quimioterapia y la radioterapia. Son tratamientos personalizados. Mención especial merecen los tratamientos con anticuerpos monoclonales como el Pembrolizumab, que prácticamente elimina solo la célula tumoral. También las terapias celulares, como las CAR-T Cell. Estos tratamientos, cada vez más eficaces, consiguen aumentar la supervivencia y disminuir los efectos secundarios.

-¿Hacia dónde se dirige la investigación del cáncer y cuáles son sus principales retos?

-El National Cancer Research Institute (NCRI) del Reino Unido ha identificado cuatro áreas prioritarias en la investigación del cáncer: datos de salud e IA; inmunología e inmunoterapia; cribado, prevención y diagnóstico precoz; y la vida con y más allá del cáncer. Uno de los mayores retos de la investigación del cáncer es el tiempo de acceso a nuevos medicamentos. El tiempo es crucial, especialmente para los pacientes. A pesar de los constantes avances en la investigación, el acceso rápido a nuevos medicamentos sigue siendo un problema, especialmente en España. Además del tiempo, la falta de financiación, las prioridades en competencia y los procedimientos reglamentarios podrían ser las barreras más importantes. Hay que tener en cuenta también que una de las grandes dificultades en la investigación es que el cáncer no es una única enfermedad, sino un paraguas bajo el que se cobijan muchas enfermedades, porque cada uno de los grandes tipos de cáncer tienen muchos subtipos que se comportan de forma diferente, ya que son diferentes a nivel genético y molecular.

-¿Qué vínculo existe entre los químicos arilaminas, que se usan habitualmente en cosméticos, y el cáncer de vejiga?

-Estudios en animales de experimentación o estudios in vitro han demostrado que estos químicos aumentan el riesgo de cáncer. Nosotros fuimos los primeros en detectar un aumento del riesgo de cáncer de vejiga asociado con estos químicos usados en tintes permanentes. Esta asociación se vio modificada por determinados genes como el N-acetiltransferasa 2.

-También ha identificado nuevos marcadores de diagnóstico precoz del cáncer de mama. ¿Cuáles son estos biomarcadores y qué información arrojan?

-Resultado de nuestro trabajo ha sido la primera publicación en humanos de un mayor riesgo de cáncer de mama asociado con niveles altos de determinadas lipasas plasmáticas. En otra investigación, el riesgo de cáncer de mama aumentó con los niveles de neutrófilos y de la razón neutrófilo a linfocito (NLR).

-La genética es un factor importante en el riesgo de cáncer, pero no es el único. ¿Hasta qué punto la edad y los factores ambientales influyen en su desarrollo y evolución?

-Tienen un gran peso. Un gran porcentaje de mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Existen muchos factores de riesgo no genéticos establecidos, consolidados para el cáncer de mama, por ejemplo, factores reproductivos y hormonales, ingesta de alcohol, peso, altura, etcétera.

-Por último, ¿cómo acoge este Premio Ramiro Carregal?

-Recibir este premio es un gran honor y un motivo de orgullo particular, como científica gallega, ribeirense y palmeirana