Saúl Castro, presidente de la Asociación contra las Terapias de Conversión: "Asocian electroshock a imágenes homoeróticas"

Las terapias de conversión de personas del colectivo LGTBQ+ son una realidad en España. Se calcula que podría haber más de un centenar de víctimas al año y aún así, hay comunidades donde solo se penalizan desde 2023 por la aprobación de la ley trans.

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión, fundada por el abogado gallego Saúl Castro (1994), denunció recientemente a siete diócesis por promocionar encuentros para “curar” homosexuales. Antes lideró la acusación popular en el caso del asesino de Grindr, en el que un hombre presuntamente mató a cinco gays. Ahora es la persona de referencia en la lucha contra una práctica que incluye desde medicación, a electroshock o violencia verbal. Todo para cambiar lo que no puede ser de otra manera.

-¿Por qué se especializa en perseguir estas prácticas?

-A los 18 años me fui de Lugo porque Madrid era el único sitio en el que podía combinar un doble grado de Derecho y Políticas con el conservatorio. En 2018 empecé a trabajar en un despacho especializado en litigio estratégico y derecho penal internacional, con el que estuve investigando violaciones de derechos humanos. En aquella época estaba muy implicado en el activismo LGTBI y en 2019 vi una noticia sobre el Obispado de Alcalá de Henares: allí se hacían terapias de conversión de manera sistemática. Me quedé en shock, me parecía imposible. Aproveché mi puesto de trabajo para investigar y pensar estrategias de litigio. Así empezó todo.

-Recientemente denunció a siete diócesis por promocionar terapias, ¿en qué estado se encuentra el procedimiento?

-Interpusimos la denuncia el 30 de diciembre de 2024. El Ministerio de Igualdad anunció hace dos semanas que había acordado iniciar un expediente sancionador, aunque a nosotras todavía no se nos comunicó la apertura. Espero que en los próximos días nos notifiquen la resolución de incoación. Entonces comenzaría la instrucción.

-¿Qué estaban ofreciendo?

-Lo que denunciamos fue que convocasen eventos basados en la castidad para personas homosexuales y que se promocionasen como algo lícito. La idea era que vivieran en castidad toda su vida, ignorando su sexualidad, o que desarrollasen la heterosexualidad como parte del proceso.

-¿Cómo se legisla sobre estas terapias?, ¿quién tiene la competencia en Galicia?

-Con la aprobación de la ley trans, el órgano competente si los hechos se cometen en una única comunidad autónoma es la consejería de igualdad o de políticas LGTBI. Si los hechos ocurren en varias y guardan relación, la competencia sube al Ministerio de Igualdad. Los eventos que denunciamos en diciembre ocurrieron de forma coordinada durante los actos del orgullo del 2023 y 2024, por lo que la competencia es del gobierno central. Galicia tiene una de las legislaciones LGTBI+ más antiguas de España, del 2014, y es una de las pocas que no recoge ningún régimen sancionador. Por tanto, hasta el 2023 y la ley trans, hacer terapias no estaba prohibido ni penalizado.

-¿Se reportó algún caso o acto de promoción en esta comunidad?

-Hace años recibimos denuncias de testigos que decían que en el Seminario Mayor de Lugo había párrocos que empleaban materiales en los que se planteaba la posibilidad de que la homosexualidad no era natural y podía corregirse con un acompañamiento apropiado. Intentamos hacer seguimiento de la información que nos facilitaron, pero entendimos que por el miedo de los seminaristas a denunciar no nos facilitaron nada más. Estamos pendientes de ver si podemos hacer algo de seguimiento.

-¿Cuántas víctimas se reportan al año?

-Las personas que han estado implicadas en estas terapias nos indican que anualmente acudían entre 100 y 200 personas a las concentraciones. Pero somos conscientes de que son la punta del iceberg y que cuantos más estudios se realicen, más aumentará la cifra.

-¿Cuál es el perfil?, ¿afecta a todas las letras del colectivo?

-Hasta el 50% de las personas sometidas a estas terapias son menores de edad y otros muchos tienen entre 18 y 22 años. Sí, afecta a todas las letras menos a los intersexuales. Con ellos se produce otro tipo de violencia: la mutilación genital.

-¿Cómo funcionan las terapias?

-Hay tres tipos de enfoques: los médicos, los psicoterapéuticos y los religiosos. Los primeros parten de que la diversidad sexual y de género es fruto de una patología, entonces hacen intervenciones clínicas, como inyecciones con medicamentos. Nosotros documentamos algunas de estas prácticas. Los psicoterapeutas deducen que la homosexualidad es fruto de un trauma y vienen a decir que hay que sanarlo para que desaparezcan sus efectos. En este caso la terapia es más psicológica, pero también se usa medicación para inhibir la libido o se hace terapia con la asociación de respuestas negativas como golpes o electroshock a estímulos homoeróticos. También se hacen intervenciones del habla o sobre cómo saber ligar. Se despersonaliza a las víctimas y se le somete a un control constante de todos sus deseos. Finalmente, están los enfoques religiosos, que no se centran tanto en el origen de la homosexualidad, simplemente entienden que es negativa y contraria a la moral. Eliminarla no tiene por qué ser el objetivo principal, lo es reforzar la castidad. Lo hacen a través de exorcismo, sesiones de rezo continuado, a través de grupos de apoyo en la castidad.