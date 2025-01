Una vecina de Catarroja: "Cruz Roja viene tres veces a la semana a bajarme a pulso para que pueda salir de mi casa"

Que tenga paciencia. Eso le repiten una y otra vez a Carol, una mujer de 43 años con una discapacidad física que le impide caminar (solo puede mover el brazo izquierdo) que vive en un cuarto piso en Catarroja cada vez que pregunta por el proceso de reparación del ascensor de su edificio. "Estamos todos igual", lamenta la vecina a este diario. Pero lo cierto es que aunque decenas de construcciones tengan los elevadores averiados tras la riada que inundó todo no a todo el mundo le afecta por igual, aunque vivan en una cuarta altura como Carol.

Ella quedó encerrada en casa tras el martes, 29 de octubre cuando el barranco se desbordó hasta el 5 de noviembre, momento en el que dos guardias civiles de Valladolid le bajaron por primera vez posbarrancada por las escaleras a pulso para llevarle a una cita que tenía con su médico. Al retornar a casa, no volvió a salir hasta el 23 de diciembre, cuando estableció una colaboración con Cruz Roja que se alarga hasta día de hoy y aunque da un respiro a la mujer, no deja de ser un parche para sus necesidades de autonomía.

La bajan a pulso por las escaleras tres veces por semana

Más o menos tres veces a la semana queda con trabajadores de la entidad social para que la ayuden a bajar de su casa. Una vez la dejan en la calle con su asistente social, Carol hace vida (va a comprar, a pasear, a tomar algo a un bar, a visitar a una amiga) y quedan a final de mañana o al cabo de unas horas para volver a subir a casa.

Bajan a Carol, que va en silla de ruedas, a pulso desde el cuarto piso tras la dana. / / Daniel Tortajada

Para ella, el ascensor es una herramienta imprescindible. La mujer vive sola, aunque con tres asistentas personales (Jéssica, Alba y Juli) que le ayudan en las tareas diarias y que van cambiando por turnos. La riada también afectó a sus mayores apoyos para tener independencia, pues una de las asistentes tuvo que quedarse más de diez días en casa con Carol ante la imposibilidad de la segunda de poder llegar a la vivienda.

"No me vuelvo loca porque soy una persona muy positiva y pienso, 'estoy viva', pero la verdad es que yo soy una mujer muy activa, no paro de hacer cosas y mis actividades ahora se han congelado"

¿Cómo afecta esto a su bienestar físico y mental? Imagínense, dos meses después de la dana. "No me vuelvo loca porque soy una persona muy positiva y pienso, 'estoy viva', pero la verdad es que yo soy una mujer muy activa, no paro de hacer cosas y eso se ha parado en seco. Me gusta salir al sol, ir al teatro, al cine, a las terrazas a tomar algo...todas esas actvidades se han congelado para mi desde octubre", lamenta.

No encuentra su coche adaptado

A esta imposibilidad de tener independencia y autonomía diaria en su vida, Carol suma que ha perdido su coche y no puede ir a buscarlo. "Mi furgoneta estaba aparcada en una plaza de aparcamiento para minusvalidos en la calle de al lado de mi casa, pero desapareció con la riada", explica la mujer.

Una de sus asistentas personales buscó el vehículo a través de una aplicación móvil y le indicaron que estaba en el parking de Ikea, en Alfafar, pero al ir a buscarlo por ella no lo encontraron. Una situación que ralentiza y dificulta, y mucho, poder cobrar la indemnización del consorcio de seguros. "No sé nada del consorcio, pero voy a pedir la ayuda que ha anunciado la Generalitat Valenciana, a ver si algo me pueden dar. Pero es muy difícil, porque no sé ni dónde está mi coche", lamenta.