Dos estudios asocian el consumo de Ozempic con daños oculares

Dos estudios elaborados por la Universidad del sur de Dinamarca han concluido que el uso de Ozempic, un medicamento empleado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, puede duplicar el riesgo de sufrir daños en el nervio óptico. En concreto, las dos investigaciones, publicadas en la revista International Journal of Retina and Vitreous y el servidor MedRxiv, analizaron el impacto que tiene la semaglutida -el principio activo del fármaco- en el desarrollo de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (Naion, por sus siglas en inglés), una patología que se caracteriza por provocar una pérdida visual irreversible en el ojo afectado.

En el primer estudio, los autores analizaron los datos de 424.152 personas aquejadas de diabetes tipo 2 entre 2018 y el pasado año. A partir de esa información, dividieron a los pacientes en dos grupos: 106.454 que utilizaban la semaglutida una vez por semana y 317.698 que no la consumían. Los resultados evidenciaron un incremento notable de la aparición de la Naion entre los usuarios del medicamento. En total, se detectaron 128 casos entre los sujetos que seguían este tratamiento.

En el segundo, los investigadores examinaron los registros de 44.517 usuarios de la semaglutida en Dinamarca entre 2018 y 2024 y los de 16.860 de Noruega entre 2018 y 2022. Con base en la publicación, se observaron 32 eventos de Naion entre los consumidores del principio activo -que también está presente en el Wegovy, un medicamento del mismo laboratorio que Ozempic-, 24 en la primera nación y ocho en la segunda. Sin embargo, en este caso, el artículo aún no ha sido revisado por expertos.

"Los análogos de la GLP-1 son muy empleados en pacientes diabéticos y obesos. Hay que tener en cuenta que estas afecciones de por sí predisponen a los pacientes a un mayor riesgo de desarrollar la Naion y que estos estudios no han analizado el control que ha tenido cada usuario de su enfermedad antes de empezar a consumir el fármaco", valora el doctor Julián Tamayo, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Perpetuo Socorro (HPS) de la capital grancanaria.

Experiencia clínica

Por tanto, a juicio del facultativo, es más probable que la manifestación de la Naion en estos usuarios esté más ligada a la patología de base que al consumo del medicamento. "En nuestra unidad, llevamos años tratando a pacientes con análogos de la GLP-1 y no hemos visto ningún caso de este problema óptico, que además es muy poco frecuente", anota el doctor.

Tal y como informa el endocrino, cuando un paciente diabético comienza a recibir por primera vez un tratamiento y su enfermedad se encuentra muy descontrolada existen más probabilidades de que sufra complicaciones oculares como consecuencia de la rápida disminución de los niveles de azúcar. "Esto no solo ocurre con esta familia de fármacos, también con la insulina. Un ejemplo claro lo pone la retinopatía diabética, por lo que tenemos que ser muy cautos a la hora de administrar las terapias", aclara.

Ahora bien, ¿sería recomendable recurrir a chequeos oftalmológicos durante los tratamientos? El doctor Tamayo es contundente al respecto. "Todos los pacientes diabéticos deben ir al oftalmólogo desde el momento que conozcan el diagnóstico para poder someterse a una revisión. Después, es aconsejable que soliciten un chequeo anual", afirma.

Asimismo, el experto hace un llamamiento a la calma y garantiza que la mayoría de los estudios que hablan de las posibles complicaciones que puede provocar el uso de la semaglutida están basados en asociaciones y no en causas directas. "Los medicamentos que contienen este componente son muy seguros para manejar la obesidad y la diabetes. Lo importante es que los fármacos siempre estén pautados por especialistas y que se lleven a cabo controles periódicos para no poner en riesgo la salud de los pacientes", asevera el sanitario.