Ángela Quintas, nutricionista: "El 50% de la población está infectada de 'Helicobacter pylori' y es muy difícil de erradicar"

Nuevo año, nuevas oportunidades de cumplir ese listado lleno de propósitos que nos hagan ser más felices y sentirnos satisfechos, entre ellos, la apuesta por una vida más saludable. Y para que sea más sencillo, la experta en nutrición Ángela Quintas, nos ayuda en su último libro 'De la boca a tu salud. Ocho claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina' (Ed. Planeta), a entender cómo lo que comemos influye directamente en la inflamación, el control de peso y los picos de insulina.

¿Es posible acelerar el metabolismo?

Todo el mundo piensa que su metabolismo es lento, absolutamente todo el mundo cuando llega a la consulta. Si hablamos del metabolismo basal, sería esta energía que yo gasto sin hacer absolutamente nada, es decir, se gasta de manera involuntaria y que es la energía que permite que mi corazón lata, mis pulmones respiren, mis riñones filtren y depende directamente de mi masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo basal.

¿Y qué se puede hacer para tener un buen metabolismo basal?

Lo primero hacer deporte, evidentemente siempre que hablamos de masa muscular pensamos en el deporte, pero luego mucho más allá, consumir proteínas de calidad para que ese músculo tenga los aminoácidos que le va a permitir crecer y luego otra cosa muy importante es mantener el cortisol, el estrés a raya.

¿El estrés engorda?

Eso es. Porque cuando se tienen los niveles muy altos de cortisol se corre el riesgo de que el cuerpo utilice esa masa muscular como fuente de energía. Luego, si esa masa muscular baja, bajará mi metabolismo basal y habrá un menor gasto a lo largo del día, entonces si yo no soy consciente de que estoy utilizando mi masa muscular a lo largo del día, sería algo así como, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo exactamente lo mismo, pero cada vez esté cogiendo un poquito de peso? Bueno, pues habría que ver si tu cuerpo está utilizando la masa muscular como fuente de energía o la otra masa que sería la de la grasa. Se debería utilizar primero el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado y en el músculo y luego utilizar la grasa que para eso la almacenamos, es decir, nosotros almacenamos grasa en nuestro cuerpo para poderla utilizar como fuente de energía.

¿Considera que la calculadora del IMC está desactualizada?

Totalmente. Yo puedo pesar mucho, pero porque tengo muy buena masa muscular. Entonces, según esa tabla me podría decir que tengo sobrepeso grado 1, incluso obesidad, y lo que pasa es que tengo mucha masa muscular y vamos, todo lo contrario. Sin embargo, hay gente que dentro de los valores del IMC lo que tiene es un porcentaje muy grande de grasa y muy bajito de músculo y sus analíticas no estarían del todo correctas. Con lo cual es un parámetro que está totalmente obsoleto, pero es cierto que el IMC no tiene las básculas de bioimpedancia que tenemos nosotros en la consulta y con las que podemos medir qué porcentaje de grasa hay en el cuerpo, pero no solamente eso, sino del total de la grasa, qué grasa es visceral, qué grasa es subcutánea, y poder calcular, por ejemplo, el metabolismo basal.

¿Qué entendemos por inflamación silenciosa?

La inflamación silenciosa es esa que no da síntomas claros. En el libro yo lo describo como un iceberg, solamente estamos viendo la punta, pero lo importante es lo que está debajo. Y puedo tener síntomas como, por ejemplo, dolor en las articulaciones, cansancio, me cuesta bajar de peso, migrañas... que no se sabe muy bien de dónde vienen y el problema es que una inflamación silenciosa mantenida en el tiempo sí que nos puede llevar a tener patologías importantes, como puede ser una diabetes tipo 2, un síndrome metabólico o incluso enfermedades mucho más graves.

Angela Quintas. / Carlos Ruiz B.k. - Contumaz Studio

Otros de los conceptos que ahora preocupan a la población son el SIBO o Helicobacter pylori.

Sí. De hecho, se cree que el 50% de la población está infectada de Helicobacter pylori, lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que es asintomática. Entonces, si tú no tienes ninguna sintomatología y no tienes antecedentes de cáncer de estómago o de alguna patología grave, no tendrías por qué tratarlo. O sea, las últimas recomendaciones son esas. El Helicobacter pylori es muy difícil de erradicar, muy difícil, porque no se trata de una bacteria al uso, sino que se ancla sobre la superficie y genera una sustancia que se llama ureasa, que es la que se detecta en esta prueba del aliento, que lo que hace es que neutraliza ese ácido clorhídrico que nosotros tenemos en el estómago. Entonces, produce una gastritis muy potente y a veces se describe como un dolor muy fuerte en la boca del estómago.

¿Y sucede también con el sobrecimiento bacteriano?

También hay muchísimo sobrecrecimiento bacteriano, que es cuando las bacterias que se encuentran en la parte final del colon migran al intestino delgado. Puede ser en hidrógeno, en metano, en azufre... Cada vez nos estamos encontrando más patologías relacionadas con el aparato digestivo y en el fondo están relacionadas con una alteración en la microbiota, es decir, con esa famosa disbiosis y puede ser debido a múltiples cosas. El consumo de determinados fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides o estos famosos inhibidores de la bomba de protones (IBP), el pantoprazol, pero luego también el estrés es una causa muy importante, el consumo de alimentos ultraprocesados o el sobrepeso.

¿Va a más con este ritmo frenético?

Sí, o sea, yo cada vez en consulta, cada vez lo estoy viendo más. Igual que cada vez estamos viendo más intolerancias a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol. Y la ventaja es que si sabemos utilizar una dieta correcta y unas cepas probióticas correctas, podemos hacer mucho por mejorar esa salud.

¿Recomienda añadir a nuestra dieta el uso de los probióticos?

Podemos utilizar alimentos funcionales como serían el kéfir o el yogur que me ayudan a tener una microbiota estable. Cuando ya hay una alteración, ahí tenemos que ir a cepas concretas, en dosis concretas y no todos los probióticos valen para todo. Si se tiene que tomar un antibiótico, pues estaría muy bien que se tomara un probiótico.

En el libro hace alusión al estrés oxidativo. ¿Cómo podemos combatirlo?

Hablamos de niveles altos de cortisol que mantenemos a lo largo del tiempo. Durante todo el rato nos levantamos estresados y nos acostamos estresados, eso hace que nuestro cuerpo no pueda realizar las funciones de manera correcta. Entonces es verdad que el consumo de antioxidantes, por ejemplo, que podemos encontrar en las frutas y en las verduras de colores, me van a ayudar, pero es que tenemos que controlar el estrés de base.

¿Qué papel juega la insulina? La pregunta del millón: ¿cómo puede ser que se tenga grasa acumulada en el cuerpo, si no hay un consumo de alimentos ricos en grasa?

Si haces un desayuno en el que solamente consumes hidratos de carbono, considerando hidrato de carbono, no solamente el arroz y la pasta, también las frutas y las verduras, de repente te vas a encontrar en el torrente sanguíneo una cantidad muy grande de hidrato de carbono. El páncreas detecta esa cantidad y lo que hace es segregar insulina. Una primera parte de ese hidrato de carbono lo va a almacenar en el hígado y en el músculo, pero como sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono, el cuerpo tiene que retirarlo, porque, por ejemplo, un problema que tienen los diabéticos es que pueden entrar en coma. Los que no lo son, activan una reacción que se llama lipogénesis, es decir, ese hidrato de carbono se convierte en grasa y se almacena en el adipocito, en las arterias, donde sea. Y esto mucha gente no lo sabe, entonces no entiende por qué tiene esta grasa acumulada en forma de grasa visceral, en la tripa, que está muy relacionada con enfermedades metabólicas o con diabetes, pero no entienden de dónde viene. Viene porque tu cuerpo lo está produciendo para salvarte de que no tengas un coma diabético.

¿Qué otros alimentos puede nuestro cuerpo convertir en grasa?

Todos los hidratos de carbono. Es verdad que no todos los hidratos de carbono son iguales, pero, por ejemplo, una fruta no tiene nada que ver si yo la consumo en forma de zumo que es una molécula que va a estar abierta, va a ser un azúcar libre, que va a pasar de golpe al torrente sanguíneo y que va a producir rápidamente un pico de insulina. Sin embargo, si yo me tomo la fruta entera y si encima ya me la tomo con piel, iríamos un paso más allá, esa fibra va a atenuar mucho ese pico de insulina. Y si encima me lo tomo con una porción de proteína, pues todavía lo voy a atenuar más. Igual pasaría, por ejemplo, con los cereales integrales, no tiene nada que ver un pan blanco, un pan integral. Es decir, el pico de insulina que produce es menor cuando se trata de un cereal integral.

¿Son saludables los medicamentos para la diabetes, como Ozempic, cuyo uso actual está siendo una moda para adelgazar?

Este tipo de fármacos, primero, deben de ser prescritos por un endocrino y es verdad que no son la solución para perder 3, 4 o 5 kilos. Pero, es verdad que yo estoy viendo en consulta grandes obesos a los que el médico les ha recetado este fármaco y eso les está sirviendo de base para poder hacer un cambio en su alimentación. De repente pierden esa ansiedad por la comida y aprenden a comer. Y entonces es una bajada de peso que sabemos que van a poder mantener en el tiempo porque pierden esa ansiedad por comer cosas que realmente son muy palatables. Entonces, en esos casos, yo estoy viendo resultados, pero claro, estamos hablando de un sector de la población muy concreto y siempre recetado por un médico.

¿Cree que ahora nos preocupamos más por la salud y no tanto por esos kilos de más?

He tardado tres años desde mi libro anterior que iba sobre microbiotas, alergias, intolerancias y me planteé que ahora quería escribir otro libro que pusiera solución a lo que me encuentro cada día en la consulta, que son términos que la gente está empezando a utilizar cada vez más como metabolismo, inflamación, cortisol, pero que a lo mejor no sabían lo que eran o no lo estaban utilizando de manera correcta. Entonces, la idea del libro es poner muy claro qué son estos conceptos y sobre todo me apetecía mucho meter una parte que fuera muy práctica, a través de tests para saber si realmente esas cosas que creen que les pasa, son reales o no y si tienen un fundamento.