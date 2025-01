El Gobierno pide a la Comunidad Valenciana las grabaciones del Cecopi del 29-O por la comisión de la DANA de Valencia

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reclamado al Consell "la transcripción de la sesión del 29 de octubre, o en su defecto la grabación de la misma". La misiva enviada este pasado jueves y firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, va dirigida al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

En ella se explica que la petición responde al requerimiento del Ayuntamiento de València para que comparezcan los máximos responsables de la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar en la comisión constituida en la corporación municipal con motivo de la DANA.

Para incorporarlas a la documentación

Morán argumenta esta decisión del Miteco en "la relevancia de las aportaciones hechas en el transcurso de la reunión del Cecopi por parte de los representantes de la Aemet y la CHJ asistentes a la misma a fin de incorporar las mismas a la documentación que enviaremos a dicha comisión".

Segunda jornada de la comisión de investigación de la dana en Valencia / Miguel Angel Montesinos

Por escrito y no de forma presencial

Como se recordará, el ministerio ha determinado que tanto el jefe de Climatología de la Aemet, José Angel Núñez, como el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no comparezcan de forma presencial sino que remitirán sus aportaciones por escrito. Algo que ha suscitado fuertes críticas por de los responsables municipales del Ayuntamiento de Valencia.

No es la primera vez que la Delegación del Gobierno o la oposición en las Cortes Valencianas han requerido las actas o grabaciones de aquella tarde. Algo a lo que la Generalitat ha respondido que no existen porque no hay obligación de guardar constancia de esas reuniones. Un motivo más para el enfrentamiento que mantienen las distintas administraciones desde las primeras semanas tras el desastre de la barrancada.