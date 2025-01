En busca de su coche 2 meses después: "Si no doy la ubicación exacta no hay ayudas"

El que menos ha perdido el coche. Y a partir de ahí, suma y sigue. El Consorcio de Compensación de Seguros estima en 120.000 los coches, furgonetas y camiones anegados por el agua y el barro en zonas devastadas por el temporal del pasado 29 de octubre. Dos meses después, los afectados denuncian un auténtico vía crucis para tramitar las ayudas. Problemas con el peritaje (con mensajes contradictorios entre compañías aseguradoras y el consorcio), para conseguir dar de baja el vehículo desguazado y para tramitar las ayudas.

Y es que hay quien, dos meses después, no sabe ni dónde está su coche. Y sin ubicación exacta no hay ayuda que solicitar. El Consorcio de Compensación de Seguros necesita prueba de que el coche no se puede utilizar, en aras de evitar fraudes. Quien consiguió hacerle fotografías al vehículo ha podido solicitar las ayudas, pero para quien no pudo hacerlo, la cosa se complica. Ese es el caso de Abel Ribeiro. El hombre muestra, desesperado, su móvil. "Su vehículo está localizado. Se pondrán en contacto con usted". Ese es el mensaje que muestra el buscador habilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder localizar el lugar en el que se encuentran los vehículos afectados por la DANA. El hombre introduce la matrícula del vehículo en el buscador y, efectivamente, le indican que está localizado. Sin embargo, no aparece dirección alguna a la que acudir y tanto el consorcio como su compañía aseguradora le exigen esa información para tramitar la ayuda. El hombre, vecino de Catarroja, ya no sabe qué hacer. Ninguna administración le da respuesta.

Detalle del móvil de Abel y el buscador de la DGT. / Miguel Ángel Montesinos

Sin respuesta de las administraciones

"El buscador de la DGT indica sitios exactos (campas, desguaces, solares...), pero no en mi caso. Mi coche estaba aparcado en la puerta de mi casa, pero la riada se lo llevó. Lo localicé junto a otros coches porque había hecho tapón en la calle pero luego ya no sé donde se lo llevaron y no hay manera de obtener una información que me exigen para tramitar la ayuda. Así que pregunto y pregunto, pero nadie me da respuesta. Hay muchísimos coches abandonados y amontonados en campas, encima de rotondas, en los desguaces... Hice una denuncia y todo porque no hay manera de encontrarlo, pero vamos, que si me dicen que está localizado lo lógico es que me indiquen donde está. Lo necesito para las ayudas", asegura el hombre, desesperado.

La Generalitat Valenciana anunció hace tres días una nueva herramienta para la búsqueda por matrícula de los vehículos siniestrados en la riada. Así, hace dos días se aprobó la declaración de emergencia de la contratación y adjudicación por parte de la Conselleria de Hacienda y Economía del suministro de la aplicación 'Localitza vehicle' para la localización de vehículos afectados por la DANA, dos meses después de la tragedia. Abel ni sabe nada de la aplicación ni la encuentra. "Tendré que seguir buscando", afirma.

El caso de Abel no es único. Vecinos de la zona afectada reconocen que, quien no hizo fotos del vehículo en el primer momento, ahora lo tiene complicado. "Los primeros días después de la tragedia, la obsesión de las personas afectadas era hacer fotos y vídeo para presentar ante el consorcio la prueba de que era tu coche y estaba en esas condiciones. Es lógico que pidan la prueba del bien asegurado, pero quien a día de hoy no sabe dónde está su coche tiene un problema, y grave", explican residentes de la zona.

Sin registro de matrículas

"Mi coche era nuevo y los voluntarios lo sacaron del garaje como pudieron. Menos mal que hice fotos porque, días después, vino una grúa a llevárselo y di por sentado que el era una grúa del ayuntamiento (de Alfafar) y que registraban las matrículas de los coches que trasladaban. Pero no. El Ayuntamiento de Valencia, en las pedanías afectadas, sí tomó registro del número de matrículas y del traslado de los coches a determinadas campas habilitadas. Luego sacó un documento con el número de matrículas y ya está. Pero en los municipios de la zona cero hay bastante descontrol porque no se tomó nota de los coches retirados así que como yo no le pregunte a la grúa dónde se lo llevaba nadie sabe decirme ahora dónde está. Yo tengo las fotografías hechas y he podido tramitar las ayudas, pero quien no haya podido hacerlo lo tiene muy complicado", explica una de las vecinas afectadas.

La única alternativa para quienes desconocen a día de hoy dónde está su coche es "llamar puntualmente a los desguaces habilitados e ir preguntando si ha entrado un coche con determinada matrícula".