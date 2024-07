Córdoba sufre una noche tórrida con una mínima por encima de 26 grados

No eres el único que no ha podido dormir en Córdoba. Y calificar la pasada noche de tórrida no es hablar por hablar. Ha sido eso, una noche ecuatorial, es decir, por encima de los 25 grados. A las 00.00 horas el termómetro marcaba 29 grados en el observatorio del aeropuerto y las 3.00 de la mañana solo había bajado dos grados. La mínima se ha registrado a las 3.50 horas con 26,3 grados, pero ha vuelto a subir hasta los 28 grados a las 5.00 de la madrugada. Dos horas después, a las 7.00, la mínima aún era de 26,6 grados. Una noche preludio de otro día muy caluroso, nuboso y con polvo en suspensión.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Córdoba cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas; no se descartan tormentas ocasionales y chubascos dispersos, y polvo en suspensión. Las temperaturas, en ascenso y los vientos, variables flojos. Habrá aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña de 12.00 a 21.00 horas y amarillo, en la misma franja, en el resto de la provincia

Los termómetros en Córdoba oscilarán entre 25º y 41º; en Lucena, entre 24º y 39º; en Pozoblanco, entre 24º y 38º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 40º.

La predicción es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas al principio. Polvo en suspensión, disminuyendo su concentración a lo largo del día. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste por la tarde. Habrá aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña de 12.00 a 21.00 horas

Los termómetros en Córdoba oscilarán entre 23º y 40º; en Lucena, entre 22º y 38º; en Pozoblanco, entre 23º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 38º.