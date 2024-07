"Casi me mareo por el fuerte olor a alquitrán"

El vertido de hidrocarburo que esta mañana ha llegado a las playas del Parque Natural de la Devesa, todas reconocidas con bandera azul, ha sorprendido a bañistas y visitantes de este valioso enclave natural. Una de las bañistas sorprendida por el cierre a media mañana de las playas de l'Arbre del Gos y el Saler decretado por el Ayuntamiento de Valencia explicaba a Levante, del Grupo Prensa Ibérica, que sobre las 11 estaba tomando el sol porque no se había atrevido a entrar en el agua por el fuerte oleaje (en ese momento ondeaba la bandera amarilla). Lo que iba a ser un día tranquilo de playa, sin apenas turistas en las playas recién regeneradas del parque, ha cambiado de pronto. "Enseguida he visto que habían puesto la bandera roja y he sentido un fuerte olor". "Ha sido cuestión de media hora. He llegado a marearme un poco", asegura María Luisa, quien ha decidido volver a casa. "Me voy porque esto no sé por dónde puede salir", relata.

Joseba acaba de llegar a Valencia desde San Sebastián y en su primer día de baño no había percibido nada extraño. "Acabamos de llegar y estamos montando el chiringuito". "Es cierto que huele raro pero como somos del norte no sabíamos muy bien si esto era así siempre", confiesa, sin saber muy bien cómo afrontar una jornada playera relativamente calurosa. "Si no se pueden meter los pies habrá que dar paseos a la ducha y volver", medita.

Bañistas sin poder entrar al agua en las playas de la Devesa cerradas por vertido de hidrocarburo de un barco. / JMLÓPEZ

La mancha se desplaza al sur

Ángel tiene los pies manchados de fuel, pero aguanta en primera fila el impacto del sol y la contaminación. Son varias decenas de familias resistiendo. Él, su mujer Mari Ángeles y su hijo han llegado de Montijo (Badajoz) invitados por un familiar y llevan varios días de mala suerte. Banderas rojas por oleaje y ahora un inesperado vertido. "La mancha se está yendo hacia el sur empujada por el viento y los socorristas nos han dicho que van poniendo banderas rojas en la misma dirección. A ver hasta dónde llega esto. Nosotros igual nos vamos a Alboraia, que allí por fin podremos bañarnos", esperan. Se da la circunstancia de que la playa de Alboraia, al norte, sigue cerrada también por vertidos.

Turistas, calor y sin poder refrescarse

Tra la alerta por vertido de Capitanía Marítima, que ha activado el Plan Marítimo Nacional nivel nacional y trata de localizar el origen del vertido de hidrocarburo en las costas valencianas, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat han activado sus propios planes de actuación. Las playas afectadas, Arbre del Gos y el Saler, se han cerrado al baño y en las mismas ondea la bandera roja por vertido. Además la polícia local inspecciona la zona y los Bomberos de Valencia han desplegado la unidad de drones para analizar el alcance del vertido en las Costas que según las primeras estimaciones podría superar los dos kilómetros lineales.