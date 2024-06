¿Me quieren estafar? Cinco claves para detectarlo y cinco consejos para evitarlo

¡Me han estafado! Por desgracia, hoy en día, esta expresión es cada vez más habitual. El incremento de las compras por internet ha hecho que los delitos en la red sean cada vez más frecuentes. Los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas y tú, que eres un simple usuario, estás expuesto a sus artimañas. Una de las claves para evitar ser víctimas de las ciberestafas es la prevención. Está en nuestras manos y, por eso, vamos a darte cinco claves para identificar una estafa y cinco consejos para evitarla salidas directamente de la Policía Nacional.

Estamos en plenas rebajas de verano. Estos periodos son el escenario ideal para los delincuentes. ¡Qué chollo! Cuidado. Esa ganga que has encontrado por internet quizás sea una trampa para que pierdas dinero. ¿Pediste unas zapatillas hace dos meses y no llegan? Piensa en la posibilidad de que te hayan robado tu dinero. Como no queremos que llegues a esa situación, apunta estas claves y consejos.

Cinco claves para detectar una estafa

Empecemos por la identificación de la estafa. Webs falsas, productos falsificados... Son diferentes y variadas las estratagemas que emplean los estafadores. Quizás pienses que estás en la página de un comercio que te gusta y de repente descubre que es una simulación. Mira, estas con las cinco claves de la Policía Nacional:

Precios: En primer lugar, hay que fijarse en los precios. Unos precios demasiado bajos con respecto a las tiendas oficiales o al de mercado, deben hacernos sospechar. Información legal de la empresa: Debemos de comprobar la información legal de la empresa, como el NIF, la razón social y otros datos de contacto que son necesarios para identificar a una tienda online fiable. Aspecto de la web: Una web mal construida y poco atractiva puede ser debido a que se ha hecho con prisas o tratando de copiar el estilo de una tienda oficial. Opiniones: Es conveniente consultar en internet las opiniones de otros usuarios antes de comprar el producto y contrastar la seguridad en la red, buscando el nombre de la empresa o vendedor para ver si podemos encontrarnos ante una posible estafa. Comprobar el certificado SSL: Las tiendas online fiables tendrán una conexión segura por https y con un certificado de seguridad.

Estafas compras por internet. / AJ GONZALEZ

Cinco consejos para evitar ser estafado

Ahora, una vez que conoces las principales claves para detectar un posible sitio web fraudulento, atiende a estos cinco consejos que nos facilita el Cuerpo Nacional de Policía para evitar ser estafados:

Desconfíe del pago fuera de las plataformas donde se anuncian y de aquellas que no ofrecen métodos de pago seguro. Sospechar del lenguaje o expresiones de la persona que nos escribe. Nunca facilites contraseñas por teléfono. Si te dicen que te llaman desde una entidad o empresa, toma nota de la incidencia y ponte directamente en contacto con ellos a través de algún número oficial. Si recibes mensajes a través del correo electrónico o SMS en los que te piden que pulses un link para realizar un pago o actualizar tus datos, ignora el mensaje, bloquea a su destinatario y ponlo en la bandeja de correo no deseado. Sé muy cuidadoso a la hora de recibir bizum, podrías estar aceptando una solicitud de envío de dinero en vez de recibirlo.

Con toda esta información, esperamos que estés ya más preparado para hacer con seguridad esas compras online que tanto deseas. En cualquier caso, si crees que has sido víctima de una estafa, recuerda ponerte en contacto con los cuerpos de seguridad o con la Oficina Municipal de Información al Consumidor.