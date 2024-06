¿Estás sufriendo maltrato psicológico? Claves para saberlo

¿Sus necesidades van siempre antes que las tuyas? Lamento decirte que es probable que sufras maltrato psicológico. Pero no te aventures a sacar una conclusión. Hoy vamos a darte cinco claves para que identifiques si eres víctima de este tipo de violencia tan difícil de descifrar.

El maltrato psicológico es una forma de agresión que va minando la autoestima de quien la sufre, cargando a esa persona injustamente de sentimientos de culpa y llegando a intimidarla y destrozarla por dentro. El maltratador ejerce poder sobre la víctima a través de comportamientos físicos y verbales reiterados que atentan contra la estabilidad emocional de la otra persona.

Si sospechas que estás sufriendo esta situación o crees que alguien de tu entorno puede verse atrapada, el primer paso es identificarlo. Así que atento a estas claves que te damos a continuación.

Síntomas alarmantes

Uno de los principales síntomas del maltrato psicológico es el que comentabamos al principio. Si sientes que sus necesidades van siempre antes que las tuyas, ten cuidado. En una relación personal, las necesidades de ambas personas deben mantener cierto equilibrio.

Las alarmas deben dispararse también si te hace sentir que no eres válida o válido en cualquier aspecto de la vida o que no eres capaz de lograr algo. Esto va en relación con otro de los síntomas que debes conocer. Y no es otro que el sentimiento de superioridad.

Si crees que la otra persona mantiene un sentimiento de superioridad sobre ti, hemos de decirte que, probablemente, esté tratando de ejercer algún tipo de maltrato psicológico. En este sentido, es común que cualquier error o defecto sea utilizado en tu contra. ¡Ándate con ojo en esto!

Tu estabilidad, importante

El cuarto síntoma de que una relación está podrida por este tipo de agresión viene de la estabilidad. Si una pareja, amigo, familiar o cualquier otra persona con la que tengas algún tipo de relación rompe la estabilidad en tu vida, puede que estés sufriendo maltrato. En este caso, debes estar atento a las conversaciones contradictorias y a los cambios de humor que generan ese caos.

Por último, debes saber que el maltratador trata de ejercer siempre un control sobre su víctima. Esa necesidad suele justificarse haciéndote creer que sabe más que tú o que intenta protegerte.

Con estas cinco claves, tendrás más herramientas para saber si estás sufriendo maltrato psicológico.