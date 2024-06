El 'arroz' que frena el envejecimiento, agranda tus músculos y cuida tu corazón

Existe un 'arroz' que es capaz de agrandar tus músculos a la vez que frena el envejecimiento y cuida tu corazón. No es la panacea, pero este superalimento milenario cuenta con una lista interminable de beneficios (que te enumeramos más abajo) para el organismo y te aseguro que, cuando acabes de leer esta información, tendrás más ganas de probarlo que nunca.

Porque es probable que jamás lo hayas tomado. No está muy extendido pero sí que, en los últimos años, ha entrado en esa lista de alimentos con 'superpoderes' para la salud por todo lo que nos aporta. Es originario de Euroasia y América del Norte, surge de una hierba que tiene su raíz en una alga de agua dulce y no, no es arroz, aunque reciba ese sobrenombre por su apariencia.

Un alimento milenario

Este grano, conocido como zizania, se denomina 'arroz salvaje' en el lenguaje popular. Los aborígenes americanos ya recolectaban este alimento hace, por lo menos, 10.000 años. Hoy en día, por suerte, esta planta es cultivada y está más al alcance de la mano para cualquiera. De hecho, con una sencilla búsqueda en el navegador, podemos encontrar numerosas recetas y tiendas online que ofertan este producto (os adelantamos que no es especialmente barato).

El arroz salvaje o silvestre del que hablamos no guarda relación con el arroz asiático. En este caso, la zizania es un género de plantas de la familia de las poáceas con delgadas raíces y cañas que alcanzan los tres metros de altura. Se cocina de forma parecida al arroz, pero su sabor es más fuerte.

Medición de grasa en la cintura. / Córdoba

Diez beneficios del arroz salvaje

Y, ahora sí, no podemos dejar pasar sus innumerables beneficios para la salud:

El arroz salvaje de la zizania es bajo en calorías, lo que no quita que tenga un gran aporte de nutrientes para el organismo. Al contrario, su valor nutricional es alto. Este grano actúa como un antiaging natural, ya que es capaz de frenar el envecimiento por lo que te contamos a continuación. En relación con lo anterior, cabe destacar que este alimento es rico en antioxidantes. La zizania reduce, además, el riesgo de padecer varias enfermedades. Favorece la pérdida de peso por su bajo aporte calórico y su gran aporte nutricional. Aumenta la sensación de saciedad, lo que se suma a la lista de sus virtudes para mantener la línea. Y no solo ayuda a mantenerse en línea, sino que potencia el crecimiento muscular. El arroz salvaje es rico en proteínas. Mientras que el arroz blanco puede provocar picos glucémicos, el consumo de arroz salvaje ayuda a controlar el azúcar en sangre. Cuida tu corazón y permite disminuir el colesterol.

¿Conocías los secretos de este tipo de grano? Sin duda, este superalimento supone una gran opción para aquellos que quieren cuidar su salud de la forma más natural posible.