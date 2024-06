Estas son las costumbres que más chocan a los extranjeros que visitan España

España es un país de tradiciones y, como tal, las costumbres que tenemos aquí en cuanto a gastronomía, descanso u ocio topan con los hábitos que los visitantes consideran normales.

La calidad de vida y la riqueza cultural de España hacen de este un país ideal para vivir o pasar unos días de descanso. No obstante, es posible que algunos de los hábitos y tradiciones establecidos en nuestro país resulten extraños para los visitantes.

Y es que la gran variedad de tradiciones existentes en las diferentes regiones españolas pueden parecer raras o algo inverosímiles incluso entre personas de distintos puntos del país, por lo que no es de extrañar que los foráneos las consideren aún más inusuales.

Además, no hay que olvidar que cada país tiene sus propias tradiciones, por lo que pasar de unas a otras puede resultar complicado.

Las costumbres más molestas

Estas son las costumbres españolas más molestas para quienes visitan el país:

Horarios de comidas

En España las comidas se realizan bastante más tarde que en el resto de países. En la mayor parte de Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, las comidas se realizan varias horas antes que en España. En nuestro país es habitual encontrar bares con la cocina abierta hasta las 16.00 horas sirviendo almuerzos, y hasta pasada la medianoche sirviendo cenas.

Amigos en el exterior de un bar de Córdoba. / SÁNCHEZ MORENO

Horarios de discotecas

Las discotecas en España abren más tarde y cierran casi por la mañana. La hora de apertura de las salas de fiestas españolas suele coincidir con el cierre de estos en la mayoría de países europeos, mientras que la hora de cierre se suele alargar hasta las 6.00 horas.

Clientes en el interior de una discoteca, en una imagen de archivo. / IBIZA

Forma de ser

También nuestra forma de ser resulta extraña para los extranjeros. Por lo general, los españoles somos más cercanos que en la mayoría de países europeos. Un gesto totalmente normal aquí, como es saludar con dos besos, no es para nada habitual en otros países.

Por otra parte, se nos suele considerar algo más escandalosos. Ya sea en bares, en la calle o en las tiendas, los españoles hablamos más alto y de manera más expresiva que en otros lugares.

La siesta

La siesta también es una costumbre que no está implantada en muchos países. No obstante, aunque no les resulte común, muchos extranjeros adoptan esta relajante costumbre tras pasar una temporada en el país.

El tapeo

La costumbre de salir a tomar el aperitivo o de comer directamente a base de tapas no es tampoco común en otros países. Aquí, sin embargo, existen gran cantidad de bares de tapas, y muchos de ellos las sirven para acompañar la bebida.

Poca puntualidad

Nuestra flexibilidad horaria para quedar con gente, dar comienzo a actos o acudir a eventos choca con las costumbres de otros países. Muy lejos queda la conocida 'puntualidad inglesa'. No obstante, no todo el mundo se rige por esta norma y, como en cualquier lugar, hay gente puntual y gente que se toma los horarios como una mera orientación.

Pan y aceite de oliva en las comidas

En cuanto a gastronomía, la presencia de pan y de aceite de oliva en casi todas las comidas es algo muy común en España, debido al bajo precio del primero y a la excelsa calidad del segundo. No hay que olvidar que los aceites de Jaén o Córdoba encabezan cada año los ránkings de mejores aceites de oliva virgen extra del mundo.

Aceiteras, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Estas son algunas de las tradiciones que más chocan y molestan a los turistas que visitan nuestro país. Y es que, teniendo en cuenta lo singular, bonito y diferente que es España, es normal que no guste a todo el mundo.