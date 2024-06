Cómo evitar que las cucarachas invadan tu casa en verano

Las cucarachas son de los animales que más repugnancia generan en las personas, bien por su desagradable aspecto o por los curiosos sitios en los que se esconden. Este insecto, que lleva más de 300 años habitando en la Tierra, es originario del sur de Asia.

Sin embargo, a día de hoy es de lo más normal ver cucarachas por la calle, saliendo de alcantarillas o incluso en algunos lugares del hogar. Y esto es aún más común cuando las temperaturas y la humedad son mayores.

Por eso, con la llegada del verano, aumentan las sorpresas que estos indeseables insectos dan a tanta gente en casa.

Y es que son muy difíciles de erradicar. Un experimento realizado en 2008 demostró que las cucarachas son capaces de soportar hasta 10.000 rads -unidad de dosis de radiación absorbida-, 10 veces más de la cantidad letal para un ser humano. No obstante, la creencia popular de que estos animales serían capaces de sobrevivir a una catástrofe nuclear no es del todo cierta, por lo que su erradicación no puede ser tan complicada.

Dónde se esconden

Las cucarachas, por lo general, buscan hábitats húmedos y con altas temperaturas, en los que, además, no haya mucha luz. Es por esto por lo que durante el día es menos común verlas pasear apaciblemente por el pasillo de casa. Lo más normal es que permanezcan refugiadas en lugares como grietas, detrás de muebles y demás espacios oscuros y húmedos.

Las cucarachas son la plaga más común en España / CÓRDOBA

Durante la noche, llega su momento favorito de la jornada. Salen en busca de alimento y exploran para encontrar lugares con alta humedad, como el baño o la cocina.

Por dónde entran

Los puntos principales de entrada de las cucarachas a los hogares suelen ser agujeros, arquetas o rejillas en el baño, grietas, tuberías o rendijas, como las existentes debajo de las puertas o en las ventanas.

Cómo evitarlas

No existen métodos mágicos, y en ocasiones los insecticidas no son del todo eficaces y los pisotones, además de desagradables -por el crujido que provocan- no acaban con ella -pueden vivir incluso días sin cabeza-.

Por ello, hoy te traemos un método casero para intentar evitar la presencia de este repulsivo insecto en tu hogar.

Preparación

Un pulverizador

300 mililitros de agua

150 mililitros de vinagre de limpieza

100 mililitros de aromatizante

Para que la mezcla sea efectiva, es necesario integrar bien todos los ingredientes dentro del bote pulverizador y dejarlo reposar unos minutos.

Una vez hecho esto, solo será necesario esparcir el cóctel por todos aquellos lugares en los que puedan aparecer estos insectos o por donde puedan desplazarse.