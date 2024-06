Lo último de Ryanair: podrías quedarte en tierra por la batería de tu móvil o de tu portátil

En pleno verano, los vuelos se disparan. Probablemente estés leyendo esto y ya tengas tus billetes reservados. En el ajetreo previo de las últimas horas antes de volar, crees que está todo preparado y, de repente, ves que no tienes batería en el móvil. O estás a punto de volver y se te olvida cargarlo.

Pues, cuidado, este detalle podría dejarte en tierra. Esta es una de las medidas más estrictas y menos conocidas de algunas aerolíneas como Ryanair, que sigue estando en boca de muchos viajeros por polémicas como las que te contamos a continuación.

Cobrar por maletas que cumplen las medidas

Además de lo del móvil, que ahora te contaremos, ¿sabes lo último? Una pareja que había reservado un vuelo Manchester-Palma de Mallorca tuvo que pagar por unas maletas que, no te lo pierdas, ¡cumplían las medidas! Y no es que lo dijeran ellos, es que esas mismas maletas habían embarcado en el vuelo de ida sin problema.

Un avión de Ryanair en el aire. / Agencias

Según uno de los trabajadores de Ryanair, cuando se disponían a volver, el equipaje no se adecuaba a las medidas establecidas y, por ello, la pareja tuvo que pagar una multa de 140 euros. El caso no tardó en difundirse por redes sociales. Y la aerolínea lowcost ha vuelto a estar en el foco.

La Dirección General de Consumo ya impuso a finales de mayo una multa de 150 millones de euros por prácticas abusivas a Vueling, EasyJet, Volotea y Ryanair. Prácticas que van desde cobrar por el equipaje de mano, por elegir asiento cuando se viaja con personas dependientes, falta de transparencia en la información contractual o prohibición del pago en metálico en la compra de billetes en el aeropuerto.

Sin agua mineral a bordo

Por si no era suficiente, no fue la única polémica de ese vuelo Manchester-Palma de Mallorca. Una vez en el aire, la tripulación avisó que no habría comida ni bebida. Y ni siquiera agua mineral. ¿Por qué? Porque no había carritos. Un pasajero solicitó agua para tomar una pastilla y los azafatos le ofrecieron un vaso con agua del lavabo.

Estas son dos de las últimas polémicas registradas y dadas a conocer por los clientes de Ryanair. Pero, te preguntarás, ¿y qué pasa con la batería de mi móvil? ¿Por qué podría quedarme en tierra si no tengo batería? Te lo contamos.

Ojo con la batería del móvil

Clientes del Reino Unido de Ryanair, Jet2, TUI, British Airlines y EasyJet ya han sido advertidos: podría negárseles la entrada al avión si no tienen batería en sus teléfonos móviles. Esta es una estricta medida poco conocida entre los viajeros, pero que realmente existe.

Esa norma puede llegar a extenderse a otros dispositivos electrónicos como tablets y ordenadores portátiles. Esta medida no es nueva. De hecho, Estados Unidos ya la aplicó en algunos aeropuertos del país hace años. Puede ocurrir que, a la hora de embarcar, se pida a los pasajeros que demuestren que su dispositivo se puede encender y, en caso de que no, tomar la decisión de dejarlo fuera.