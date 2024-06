¿Me pueden multar si aparco delante de un garaje sin señal de vado?

Has dado varias vueltas y no encuentras un hueco en el que aparcar. Pero, de repente, aquí está: el espacio que necesitabas, sin ocupar, a las puertas de un garaje. Miras una y hasta dos veces. No observas ninguna señal de vado. Y dudas pero, finalmente, decides aparcar. Total, no hay señal que indique nada y no hay muchas más opciones. ¿Puedes aparcar delante de una cochera sin señal de vado? Esto es lo que dice la Dirección General de Tráfico.

La falta de aparcamiento es un problema creciente en ciudades cada vez más pobladas. Probablemente tú, que estás leyendo estas líneas, sepas de los que estamos hablando mejor que nadie. Tanto si vives en ciudad como si pretendes desplazarte, es bueno que sepas lo que dice la DGT respecto al estacionamiento en una situación como la descrita.

Esto dice el reglamento

Bien sabido es que está prohibido aparcar delante de una señal de vado. Además, esa acción está castigada con 200 euros de multa y puede acarrear la inmovilización del vehículo por una grúa. Pero, ¿y si en esa cochera no hay vado que me prohíba aparcar?

El Reglamento General de Conducción establece que, aunque no exista señalización, aparcar a las puertas de cocheras está sancionado con multas de 200 euros. Eso sí, en este caso, no existe obligación de retirada del vehículo. Pero eso no es todo. A continuación te contamos qué otras marcas y señales debes tener en cuenta para que te cuides de multas innecesarias.

Paradas, con excepciones

Si bien no puedes estacionar, puedes parar dos minutos máximo delante de una cochera. Con ciertas excepciones.

Atento. Si existe una línea amarilla continua no podrás aparcar ni parar. Si la línea es discontinua, la parada está permitida. También deperías tener en cuenta que, de existir limitaciones horarias, deberá establecerse mediante señalización vertical.

Así que, tanto si vives en una ciudad o te encuentras de viaje, no te desesperes a la hora de buscar aparcamiento y ten en cuenta que, en ningún caso, puedes aparcar delante de una cochera.