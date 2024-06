Nuevos cambios en las medidas del equipaje de mano de Ryanair antes del verano

El verano ya está aquí y con él las vacaciones. Durante estos días de descanso, mucha gente aprovecha para viajar, siendo los destinos de playa los más populares, aunque los culturales, especialmente en países extranjeros, cada vez toman más fuerza. Esto obliga a coger un avión y, si viajas con compañías de bajo coste como Vueling, EasyJet o Ryanair, hay que estar pendientes de las medidas del equipaje de mano, para que no toque pagar un extra en caso de superarlas. Precisamente Ryanair, líder absoluto de las aerolíneas de bajo coste, ha cambiado las dimensiones antes del verano.

Las medidas en las aerolíneas 'low cost'

No existe una regulación al respecto del tamaño que debe tener el equipaje de mano de los aviones, por lo que cada compañía marca el suyo propio, aunque más o menos todos tienen unas dimensiones similares. La idea es que las maletas quepan perfectamente en los compartimentos situados encima de los asientos.

Actualmente, una polémica frente a las instituciones nacionales y supranacionales contra las aerolíneas 'low cost'. Y es que, la Unión Europea ha reiterado en diversas ocasiones que las aerolíneas no pueden cobrar por llevar equipaje de mano, puesto que no supone ningún "coste extra" para la empresa además de "un elemento indispensable" para el cliente. Además, considera esta cláusula "abusiva". Sin embargo, esta resolución de la UE, al no ser vinculante, no ha tenido efectos en los usuarios. En el plano nacional, Consumo ha multado con 150 millones a Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet precisamente por esta práctica. No obstante, estas ya han declarado que no piensan dar marcha atrás en su política, mientras que el Gobierno de España señala que, de continuar con esta práctica, las sanciones se incrementarán.

Cambios en las 'low cost'

Mientras continúa el debate entre instituciones y multinacionales, y a la espera de una ley europea que regule este asunto, Ryanair ha efectuado cambios en su política. La multinacional irlandesa ha establecido que el equipaje de mano pequeño no puede superar los 40 cm x 20 cm x 25 cm mientras que el grande debe ser como máximo de 55 cm x 40 cm x 20 cm, además de no debe superar los 10 kg de peso. En caso de haber superado las medidas correspondientes a la tarifa contratada, el usuario deberá pagar un extra que normalmente oscila entre los 40 y los 80 euros. Estas son las medidas en algunas de las compañías más importantes:

Iberia Express : 56 × 40 × 25 cm.

: 56 × 40 × 25 cm. Eurowings : 55 x 40 x 23 cm.

: 55 x 40 x 23 cm. Finnair : 55 x 40 x 23 cm.

: 55 x 40 x 23 cm. Vueling : 40 cm x 20cm x 30 cm

: 40 cm x 20cm x 30 cm Easyjet : 56 x 45 x 25 cm (incluidas asas y ruedas).

: 56 x 45 x 25 cm (incluidas asas y ruedas). Wizz Air: 55 x 40 x 23 cm.

Ante esta situación de caos y ante lo que se entiende como un abuso de poder de las compañías, desde el pasado mes de octubre, el Parlamento Europeo, tras una petición, trabaja en establecer una normativa en la que se establezca unos parámetros comunes, además del fin de este cobro. Con ello, no solo el pasajero ganaría derechos, sino que conseguiría igualdad de condiciones, independientemente de con quién viaje.

¿Cuándo entrará en vigor?

Aún no se conocen las fechas en las que se aprobará esta norma. Además, una vez se dé el visto bueno en el Parlamento, deberá llegar al Consejo Europeo que, en caso de dar luz verde, marcará un calendario para su implementación.