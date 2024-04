¿Volveremos a ver el cielo amarillo? Córdoba se prepara para la calima

Se acabó el frío. Y las lluvias, de momento, no dejan de ser una previsión leve con algunas precipitaciones, si acaso, este domingo. En este sentido, los cordobeses que quieran disfrutar de un plácido sábado, con temperaturas muy agradables --aunque el sol picará a primera hora de la tarde-- y fresquito por la tarde, más que al paraguas, tendrán que estar al tanto de echar o no la mascarilla. En especial, las personas con alergia, puesto que se espera que la calima aumente conforme avance el día. No es mañana, por tanto, de lavar el coche.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 6 de abril, cielos nubosos con nubes altas, aumentando la nubosidad al anochecer. Calima, aumentando su concentración a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en los Pedroches y en la Subbética; máximas con pocos cambios. Vientos de flojos a moderados de componente sur, tendiendo a flojos variables por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 14º y 29º, en Lucena entre 16º y 30º, en Pozoblanco en 15º y 26º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 28º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Aquí puedes consultar el tiempo previsto para hoy en todos los municipios de Córdoba, Andalucía y España.

El tiempo en Córdoba este domingo

Este domingo, 7 de abril, la previsión es de cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar que por la tarde se produzcan precipitaciones débiles dispersas acompañadas de tormentas ocasionales y depósitos de barro. Calima, disminuyendo su concentración desde el noroeste durante la tarde. Temperaturas en descenso, salvo en las mínimas del valle del Guadalquivir, donde se esperan pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados

Los termómetros oscilarán en Córdoba entre 13º y 26º, en Lucena entre 13º y 24º, en Pozoblanco entre 11º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 24º.