¿Semana Santa pasada por agua? La amenaza de lluvia cobra fuerza en las últimas previsiones

Cambio de tercio en las previsiones del tiempo para la Semana Santa en Córdoba. Si hace unos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta un inicio de la Semana de Pasión esplendorosa sin rastro de lluvia ni calor, ahora las nubes apuntan a la posibilidad de precipitaciones en los primeros compases de la Semana Santa.

Así, la previsión de la Aemet a 7 días para la capital señala la presencia de cielos muy nubosos para el Sábado de Pasión, que tornarán a nubosos a lo largo de la jornada, y cielos nubosos para el Domingo de Ramos. En ambos casos, el riesgo de precipitaciones es mínimo, aunque los meteorólogos ya apuntan un 30 por ciento de probabilidades de chubascos para el día de la Borriquita. En todo caso, serán dos jornadas de mucho calor, con máxima de 32º para el sábado, y de 30º para el domingo. Las mínimas se situarán en 15 y 14 grados, respectivamente.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Desde el Lunes Santo, pendientes del cielo

Las lluvias sí están aseguradas para el Lunes Santo, que amanecerá con cielos muy nubosos y con un 100% de posibilidades de chubascos. Esa jornada comenzará el descenso de las temperaturas, con una mínima de 11 grados y máxima de 19.

Para el Martes Santo, el riesgo de lluvia se reduce a un 90%, pero se mantienen los cielos nubosos, con unas temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados.

Y el Miércoles Santo, más lluvia, con cielos muy nubosos con precipitaciones escasas, que se cifran en un 65% de probabilidades. La máxima será de 19 grados y la mínima de 6.

¿Lloverá toda la Semana Santa?

A partir de aquí tanto la Aemet como otros portales de referencia en la previsión del tiempo discrepan sobre la evolución meteorológica para los días de Semana Santa en Córdoba.

Así, de momento, la Agencia Estatal de Meteorología no ofrece más datos más allá del Miércoles Santo, mientras que otros portales mantienen lluvia también el Jueves Santo y el Viernes Santo. Sin embargo, el portal eltiempo.es apunta que solo correrá peligro de lluvia el Viernes Santo, de modo que prácticamente podríamos hablar de un escenario de lluvias durante toda la Semana Santa. No obstante, aún no hay pronóstico para el Domingo de Resurrección.

Lluvia y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba / AJ GONZALEZ

Caída de los termómetros

En lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas es en la caída drástica de las temperaturas tras un comienzo de la Semana Santa marcada por el intenso calor en el Domingo de Ramos. En este sentido, a partir del lunes 25 las máximas se situarán en torno a los 15 grados y las mínimas se situarán en los 6 grados.