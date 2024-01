Tradicionalmente silenciada, la menopausia empieza a ser una etapa visibilizada por las millones de mujeres que llegan a ella cada año. Un ejemplo es Naomi Watts, que no solo la ha reivindicado sino que, además, se ha puesto a hacer un negocio bastante lucrativo de ella con Stripes, una marca de productos pensada para las mujeres que comienzan a manifestar en sus cuerpos los primeros síntomas de la menopausia. Por ejemplo, venden un gel vaginal hidratante, suplementos probióticos o una mascarilla ultrahidratante para suavizar y revitalizar el cabello debilitado. Su marca, además de productos para crear soluciones, pretende acabar con "el estigma, la vergüenza y la ansiedad de experimentar la menopausia".

El término menopausia lo acuñó un médico francés en 1821 y es, como su nombre indica, el cese de la menstruación; del menstruo, una palabra de origen griego que significa 'ciclo lunar'. Se produce cuando el ovario deja de ovular y de producir progesterona y, años después, estrógenos. Las mujeres cis, y todas aquellas personas con ovarios y útero no sometidas a terapias de reasignación de género, llegan a esta etapa y soportan su sintomatología desde siempre. Casi, casi, en silencio. Pero es en estos últimos años cuando están proliferando empresas de bienestar y telemedicina que ven en ella una nueva gallina de los huevos de oro.

Cada vez se apuntan más las celebridades a hablar de ella sin rodeos. Porque lo de Watts no es la excepción. Las actrices Gwyneth Paltrow (reconvertida en gurú del bienestar), Cameron Diaz y Drew Barrymore también han invertido en Evernow, una startup que guía a las mujeres en la menopausia bajo la promesa de ayudarles a tener una mejor vida. Y lo mismo con la que fuera Balón de Oro en 2012, Abby Wambach, y la autora Glennon Doyle. En total, consiguieron 28,5 millones de euros de financiación.

"Lo que las mujeres hagan en la perimenopausia y la menopausia puede afectar el resto de sus vidas. Deben tener acceso a la mejor atención y tratamientos posibles", asegura la fundadora y directora de la empresa, Alicia Jackson, en su página oficial. Con su tratamiento de menopausia en línea y atención personalizada "basada en ciencia real", aseguran que el 90% de las mujeres mejoran los sofocos a partir del tercer mes, un 81% los sudores nocturnos y otro 77% los cambios de humor.

Soluciones sanitarias

Alloy es otro negocio de telemedicina para la menopausia. "Los 47 millones de mujeres que entran en la menopausia cada año no reciben las soluciones sanitarias que necesitan. De hecho, sólo el 6% de las mujeres que buscan tratamiento para sus síntomas lo obtienen. ¿Cómo es esto posible? Creemos que es una tontería total y que no tiene por qué ser así. Las mujeres de todas las edades merecen sentirse fantásticas. Y podemos hacerlo, porque se puede encontrar alivio", aseguran sus cofundadoras Anne Fulenwider, ex editora jefa de la revista Marie Claire, y Mónica Molenaar, ginecóloga, que se presentan como dos amigas que en su cuarentena ofrecen "las soluciones sanitarias que necesitaban y que no encontraron".

Estas son bastante similares a las de Evernow: hay desde terapia de reemplazo hormonal hasta una crema para mejorar los orgasmos o un humectante a base de estrógeno para revertir las arrugas. Todo ello, recetado por un o una médica. También organizan grupos de apoyo online donde mujeres suelen desahogarse sobre lo difícil que fue para ellas encontrar alivio.

Fiestas de la menopausia

En los últimos años han surgido docenas de nuevas empresas respaldadas por celebridades, marcas de suplementos y servicios de telemedicina para hacerse con un trozo del pastel del mercado de la menopausia, para el que se estima un valor de 600.000 millones de dólares en 2025. En Estados Unidos hasta se organizan "fiestas de la menopausia" con amigas para hablar de sus experiencias y dar consejos sobre cómo llevar mejor los síntomas.

Con todo, las marcas tienen un amplio espacio de mejora en su relación con las mujeres en este periodo. El estudio de Kantar Hablemos de Menopausia mostró que el 70% de las mujeres no cree que las marcas y las empresas estén haciendo lo suficiente para ayudar y apoyar a las mujeres menopáusicas. Además, un 76% piensa que no están representadas en la comunicación de las marcas, y siete de cada 10 no siente que haya las suficientes marcas y empresas que ofrezcan servicios y productos específicos para las necesidades de la menopausia.

Falta investigación

Otro trabajo reciente ha demostrado que la mayoría de las mujeres están desinformadas o sólo han tenido algún conocimiento de la menopausia antes de los 40 años. La mayoría también cree que la menopausia debería enseñarse en el colegio, pero más del 80% no ha recibido educación sobre ello en su etapa educativa. La investigación sobre la menopausia no es una excepción a la brecha de género en la salud.

A día de hoy, los ensayos clínicos que evalúan qué funciona en medicina (más allá de la terapia del reemplazo hormonal) o en el bienestar para aliviar los síntomas asociados con la menopausia son bastante escasos. Falta financiación. En un artículo sobre el aumento de los retiros de la menopausia publicado en el Wall Street Journal, los expertos médicos argumentan que algunas de las soluciones que lidera el mundo del bienestar no están respaldadas por la ciencia. Por ejemplo, no hay evidencia de que los suplementos dietéticos ayuden con sofocos. Sin embargo, sí señalan que el manejo del estrés y algunas dietas pueden ayudar.

Carme Valls, médica especializada en Endocrinología y Medicina con perspectiva de género, explica en su libro Mujeres invisibles para la medicina que muchas sufren estas alteraciones en silencio y con resignación, sin saber que el tratamiento en esta etapa de la vida reproductiva es relativamente fácil. "La investigación de lo que ocurre realmente cinco o diez años antes del cese de la menstruación o dos años después de su desaparición ha permanecido ausente o sus resultados invisibles o desconocidos para la mayoría de los profesionales", denuncia en la obra.

La falta de soluciones ha hecho que proliferen todas estas empresas que, por el momento, son más que rentables. Porque, a diferencia de sus padres, la Generación X o las millennials más mayores no se plantean sufrir en silencio una transición que no siempre es fácil.