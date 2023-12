Los niños ingresados en el Hospital Materno-Infantil de Málaga han recibido este martes una visita muy especial. Los gritos de sorpresa y de ilusión llenaron la sala de juegos de la cuarta planta de oncología del hospital, cuando los más pequeños vieron descender a unos de sus superhéroes favoritos por una de las ventanas de la sala.

Un año más, el malagueño Eduardo Balboa ha dejado su uniforme de Policía Nacional para enfundarse el traje de Spiderman y descolgarse por las paredes del centro sanitario, sorprendiendo así a los más pequeños y tratando de amenizar su estancia en estas fechas tan señaladas.

"Me ha hecho muy feliz y me ha parecido una cosa muy chula", afirma un pequeño ingresado de once años, que ha recibido a los superhéroes con su bata de Marvel. "Me gusta mucho su trabajo porque hace feliz a los niños que están ingresados", añade el menor, que mostró emocionado a los periodistas los regalos que el fin de semana pasado le habían traído Capitán América y otro Spiderman en otro encuentro en el hospital.

Nervios y emoción

La visita, que ha sido sorpresa, ha sido recibida con gran exaltación por parte de los más pequeños que, minutos antes de que el hombre araña se asomase a la cuarta planta, se colocaban frente a las ventanas esperando ansiosos la aparición del superhéroe. El policía malagueño pudo realizar la hazaña gracias a la Fundación Andrés Olivares, impulsor de esta iniciativa, y a la colaboración de un bombero que le ayudó a descolgarse con un arnés desde la séptima planta del edificio e ir descendiendo poco a poco para ir saludando a los niños de todas las plantas del Hospital.

"Estaban muy nerviosos porque para ellos es mucha felicidad e ilusión que un personaje de ficción que a ellos les gusta tanto venga a visitarles", señala Maica, enfermera del Hospital Materno, que asegura que los niños se han puesto "súper contentos" cuando les revelaron la sorpresa que les tenían preparadas.

Romper con la rutina

Amenizar la estancia con actividades como estas, que hagan sonreír a los niños, son fundamentales para su estado anímico y emocional, según explica Paqui, enfermera de la unidad de onco-hematología del centro. "Es una experiencia fabulosa para los niños que están ingresados y que permanecen aislados del mundo exterior durante un corto, o largo, periodo de tiempo, por lo que cualquier actividad lúdica que les conecte con el entorno y la realidad hace que mejore su estado anímico", apunta la enfermera, que destaca que el objetivo de estas iniciativas es tratar de humanizar y mejorar la calidad de vida de los niños ingresados, así como de sus padres, que se mostraron tan emocionados como los más pequeños ante la visita del superhéroe.

"Son niños muy especiales, cualquier cosa que se les pueda dar les hace mucha ilusión, sobre todo en estas fechas", resalta la enfermera, que, junto al resto del equipo, no ha querido perderse los rostros de felicidad de los menores ingresados ante la extraordinaria visita del héroe de Marvel.

Visita por las plantas

Además de la experiencia de ver cómo el hombre araña descendía por las paredes del edificio, los menores han recibido la visita de Batman y un Transformers (Bumblebee), que, junto a Spiderman, han recorrido los pasillos de las plantas de oncología pediátrica, preescolares y lactantes, sorprendiendo a los más pequeños en sus habitaciones.

Durante el descenso, varias familias que entraban o salían del Hospital, se congregaron también en torno a la puerta de urgencias pediátricas para contemplar cómo Spiderman ‘trepaba’ por las paredes del centro hospitalario. "¡Se va a caer!", gritó uno de los niños que observaba entusiasmado la hazaña y que abandonó el recinto con una enorme sonrisa.