La Guardia Civil sigue investigando el origen del incendio de Montitxelvo, en Valencia, que arrancó alrededor de las 2 de la tarde del pasado jueves, cuando el viento de poniente soplaba con rachas de 80 kilómetros por hora y la temperatura rondaba los 30 grados, lo que hizo sospechar desde el primer momento en el factor humano

En la reunión que mantuvo ayer en Terrateig, con los alcaldes y alcaldesa de los municipios afectados, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé no aportó grandes avances. La Guardia Civil ha interrogado a varias personas de Montitxelvo, pero todavía no se ha determinado el punto exacto en el que se prendió fuego, de manera que todavía no es posible concluir quién o quiénes estaban en el lugar a la hora en que arrancó.

Varias personas que conocen bien el terreno señalaban ayer a Levante-EMV, de Prensa Ibérica, lo "calculado" que está el punto de origen. En las condiciones meteorológicas del momento, la enorme cantidad de suelo forestal que tenía por delante y el hecho de que en cuatro horas ya no podrían actuar aeronaves garantizaba un desastre como el que finalmente se produjo.

Controlado ya el fuego, aunqueno extinguido como se recordaba desde Emergencias, que ha arrasado 2.500 hectáreas en los términos municipales de MontiTxelvo, Terrateig, Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet de la Conquesta, Ador, Villalonga y l’Orxa, los ayuntamientos han empezado a hacer balance de los daños que han causado en las zonas urbanas y próximas a estas, así como en infraestructuras de la zona.

Lo más importante, destacan todos, es que se han podido evitar daños personales, más allá de cuatro atendidos por lesiones menores durante las tareas de extinción, y lo segundo es que el dispositivo humano y material que ha trabajado contra la propagación del fuego también ha logrado el objetivo de salvar las viviendas.

Dos de ellas, una situada junto a la iglesia de Terrateig y la otra un chalé de Montecorona, en Ador, propiedad de una familia de ingleses, sí han ardido debido, probablemente, a que algún elemento incandescente los alcanzó y el fuego penetró en su interior.

Varios vecinos de Montecorona y de la Corona, en Villalonga, coinciden en la gran labor de los bomberos, las brigadas forestales y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. "Gracias a que en todos los lugares había caminos, se han podido apostar perfectamente y frena el avance de las llamas", señala Sergio, vecino de Villalonga que tiene un chalé en esta zona y que, como los demás, se ha salvado. "Miraba el fuego desde el instituto y pensaba lo peor", confiesa.

En Montecorona la casa que ha quedado completamente destruida ya ha recibido la visita de los peritos para valorar los daños, que a la vista son muy cuantiosos. Los propietarios eluden hablar, y también la vecina contigua, cuya vivienda también ha sufrido desperfectos. "¿Que cómo estamos?, muy mal", alcanzaba a señalar cuando se le pregunta por la situación mientras limpia y trata de adecentar todo lo que el fuego ha dañado o ennegrecido.

Justo por ese lugar pasaba otro matrimonio de ingleses que estuvo alojado tres días en un hotel de Gandia. Desde allí, y acercándose a la urbanización, temían lo peor, pero su casa, como las restantes de Montecorona, se ha salvado "milagrosamente"."Los bomberos han hecho un trabajo magnífico", señalaban.

Este incendio, que ha quemado la misma zona que ya fue arrasada en otro incendio en 2012, ha tenido una característica especial. En las doce horas siguientes al inicio, sobre las 14 horas del pasado jueves en Montitxelvo, había arrasado la práctica totalidad de la superficie quemada. En los dos días restantes se acercó peligrosamente hacia Ador y Villalonga, pero ya no superó el primer perímetro que había fijado el dispositivo de extinción.

Barreras de protección

Esta situación ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de situar barreras de protección, a modo de cortafuegos, para que las llamas no avancen a tanta velocidad y, especialmente, la apertura o ampliación de franjas de seguridad alrededor de los núcleos habitados.

A falta de los informes que se elaborarán en los próximos días y semanas, todo apunta a que es Ador el municipio más afectado. La proximidad de las llamas a las urbanizaciones de Montecorona, el Collado y l’Ermita ha causado la destrucción de dos viviendas y daños en muchas otras. Además, se han visto afectadas las infraestructuras de agua, electricidad y telecomunicaciones. Campos de cultivo también han quedado arrasados por el fuego.