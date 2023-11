Un incendio declarado sobre las dos y cuarto del mediodía en el Barranc de la Font -un espacio natural ubicado entre los municipios de Terrateig y Montixelvo, en Valencia- ha causado la evacuación de los vecinos de Terrateig dada la cercanía de las llamas a algunas casas. Silvia Ferrer, alcaldesa del municipio, ha atendido a Levante-EMV con las sirenas de emergencia sonando de fondo. La primera edil ha explicado que se trata de una situación muy dura para todos los resientes del pueblo: "Ya están todos los vecinos evacuados, tenemos el fuego en la misma puerta de las casas. La fuerza del aire lo complica todo, ya que de repente gira y cambia de dirección. Es una situación dramática no, lo siguiente". Municipios vecinos como Benicolet han ofrecido diversos espacios para acoger a los vecinos afectados por le desalojo de sus casas.

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, se ha trasladado hasta el puesto de mando avanzado (PMA) ubicado junto a la CV-60 entre Terrateig y Lloc Nou de Sant Jeroni para comprobar los trabajos de extinción del incendio forestal, que ya ha afectado a 1.400 hectáreas, según confirmó en declaraciones a los informativos de Àpunt. La titular de Interior confirmó que el incendio se originó en “un pequeño foco que debido al viento se ha propagado con rapidez. Desde la conselleria hemos movilizado todos los medios que teníamos a nuestro alcance: bomberos forestales, consorcios de bomberos de València y Alicante, protección civil, Guardia Civil y policía autonómica. Dada la intensidad del viento nos indican que pueden existir focos secundarios”.

Núñez también confirmó el desalojo de “cuatro municipios alrededor del incendio [Terrateig, Castellonet de la Conquesta y urbanizaciones de Ador y Villalonga] por lo que hemos tenido que activar el protocolo con Cruz Roja para que los vecinos estén atendidos”. La consellera de Interior también explicó que el fuerte viento ha impedido que “se incorporaran los medios aéreos a la estabilización y extinción del incendio por lo que hemos solicitado al Gobierno tanto la presencia de la UME (Unidad militar de emergencias) que ha llegado en este momento al PMA como medios aéreos FOCA y que se incorporen mañana".

Incendi a Montitxelvo (la Vall d'Albaida).



El vent bufa fort de ponent i diverses poblacions de la comarca han superat els 80 km/h. pic.twitter.com/2jy1PksJY6 — AVAMET (@avamet) November 2, 2023

Silvia Ferrer, alcaldesa del municipio, ha atendido a Levante-EMV con las sirenas de emergencia sonando de fondo. La primera edil ha explicado que se trata de una situación muy dura para todos los resientes del pueblo: "Ya están todos los vecinos evacuados, tenemos el fuego en la misma puerta de las casas. La fuerza del aire lo complica todo, ya que de repente gira y cambia de dirección. Es una situación dramática no, lo siguiente". Municipios vecinos como Benicolet han ofrecido diversos espacios para acoger a los vecinos afectados por le desalojo de sus casas.

De momento, la localidad vecina de Montixelvo no ha sido evacuada. El alcalde Marcel Carrillo ha explicado a este diario que no ha hecho falta esta medida: "El fuego está cerca, pero la dirección del viento puede decirse que en este caso nos hay ayudado y el incendio no se dirige a las casas".

En un primer momento, el Consorcio de Bomberos ha movilizado cuatro dotaciones de los parques de Xàtiva, Gandia, Ontinyent, un jefe de sector, un coordinador forestal y dos brigadas forestales, además de un medio aéreo que no ha podido actuar por la fuerza del viento. Las últimas informaciones apuntan que en la zona continúan trabajando seis dotaciones de bomberos, siete brigadas forestales BRIFO del Consorci, cuatro mandos y site efectivos de los bomberos forestales de la Generalitat.

El incendio ha afectado a una parte importante de terreno forestal. Las imágenes que acompañan estas líneas confirman la dureza de lo sucedido. Los medios de extinción continúan trabajando en la zona. Las rachas de viento, de más de 100 kilómetros en los picos de fuerza, están complicando los trabajos. Los efectivos redoblan esfuerzos para el fuego no se propague hacia otras localidades vecinas.

Incendi a Montitxelvo (la Vall d'Albaida).



El vent bufa fort de ponent i diverses poblacions de la comarca han superat els 80 km/h. pic.twitter.com/2jy1PksJY6 — AVAMET (@avamet) November 2, 2023

Dada la gravedad de lo ocurrido se ha establecido el nivel 2 del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales. Este nivel de riesgo define situaciones de emergencia que "por su posible evolución pueden afectar de forma grave a la población y a bienes de naturaleza no forestal". De hecho, también se ha solicitado la movilización de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante una posible evolución del fuego por las fuertes rachas de viento.

Propagación de las llamas hacia Castellonet, Ador y Villalonga

La evolución del incendio ha causado que se desalojaran varias urbanizaciones del municipio de Ador, en la Safor. Los vecinos afectados son los de las zonas Montecorona, Ermita, Colla y Zona Olivaret. Desde el Ayuntamiento ha puesto a disposición la Casa dels Joves para los residentes que no tengan una alternativa para pasar la noche. Esta evacuación, que afecta a decenas de personas, se lleva a cabo no solo por el humo que alcanza la zona, sino también por la posible evolución del fuego, que avanza hacia esa zona a gran velocidad.

Además, a primera hora de esta noche se ha ordenado la evacuación de Castellonet de la Conquesta, una pequeña localidad, ante el temor de quede cercada por las llamas.

En esta misma comarca, pero en Villalonga, los bomberos recomiendan cerrar puertas y ventanas y no salir de casa si no es necesario por la cantidad de humo. En caso de hacerlo, se recomienda el uso de mascarilla. Urbanizaciones de Villalonga como Tarraso, La Corona o La Esclapisa ya han sido evacuadas.