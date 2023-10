Con una emocionante cuenta atrás hasta llegar a T0 y un "¡vamos Miura!" , la empresa ilicitana aeroespacial PLD Space ha despegado el cohete diseñado y construido en Elche, el Miura 1. A las 2.19 horas se iniciaba el histórico despegue desde la base militar de Médano del Loro, unas instalaciones próximas al Centro de Experimentación de El Arenosillo , en la localidad onubense de Moguer. Una fecha, la del 7 de octubre, que quedará para la historia del país, ya que es el primer cohete que España lanza al espacio , además de ser la primera astronave privada de Europa en despegar.

Contando de 11 a T0, la orden para el arranque del motor y la ignición fue un momento que se vivió con la lógica tensión, a la vez que con emoción e ilusión, por parte del personal de la empresa ilicitana desplazado a la base de lanzamiento. onubense. Un vuelo que ha durado 306 segundos, 5 minutos y 6 segundos, los más importantes de la historia aeroespacial española, y durante unos instantes ha estado en microgravedad, que era la misión. Y ha alcanzado un apogeo de 46 kilómetros de altura.

De esta manera, España pasa a formar parte de la élite espacial. El país da el gran paso para entrar al selecto club de las diez naciones mundiales con capacidad directa al espacio, junto a Estados Unidos, Rusia, China, India, Corea del Sur, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Japón. De aquí a que logre poner satélites en el espacio, aún quedará un largo trecho que espera completar en los dos próximos años con el Miura 5.

A la tercera, ha ido la vencida, tras tener que abortarse el vuelo instantes antes el 31 de mayo debido a las fuertes rachas de viento en altura y no poder tampoco completar la misión el 17 de junio, cuando se produjo un aborto automático a 0,2 segundos del despegue por los tiempos de suelta de los umbilicales (los cables que conectan el cohete con la rampa), uno de ellos se soltó, pero con un retraso de 0,1 segundos, por lo que el software de tierra interpretó que no lo había hecho y, automáticamente, envió un comando de cancelar el despegue.

Esta vez sí, ha podido ser lanzado el cohete a la estratosfera tras la nueva ventana autorizada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). PLD Space ha cumplido los objetivos primarios de la misión relacionados con el empuje de motor, el seguimiento de la trayectoria o el comportamiento del lanzador.

Ya de madrugada se procedía al "go on go", un momento "crucial" de la cronología en el que se comprueba que los distintos subsistemas del cohete, así como la base de lanzamiento y la meteorología están en situación óptima.

Ascenso

Se ha recibido la luz verde de todos los subsistemas e incluso se ha llegado a realizar la cuenta atrás al completo, produciéndose el lanzamiento a las 2.19 horas. El cohete ha realizado un primer ascenso en vertical y se ha tumbado en torno al segundo 25 para alcanzar la trayectoria. Ha acelerado hasta alcanzar velocidades supersónicas.

Un vuelo ascendente para captar datos en microgravedad, en la que ha estado unos instantes, y volcarlos en el desarrollo del que será el primer cohete que se pondrá en órbita, el Miura 5, con el que la empresa de Elche empezará a realizar misiones comerciales de carga y cuya puesta en marcha se prevé para 2025 con el fin de iniciar la actividad comercial en 2026.

La idea es que en este último se aplique lo aprendido con su hermano pequeño, el Miura 1, y lanzarlo al espacio desde el Puerto Espacial Europeo en Kourou, en la Guayana Francesa.

Tras dos minutos de fase propulsiva, el Miura 1 ha alcanzado la microgravedad a los 30 kilómetros y a los 46 kilómetros de altura ha logrado su apogeo, aunque estaba previsto que alcanzara hasta los 80 kilómetros. La microgravedad se ha hecho evidente flotando en el interior de la nave, dentro de la cofia, las fotografías de empleados de PLD Space, como una de las pruebas para medirla, lo que se ha celebrado con unos sonoros aplausos.

Han sido unos emocionantes minutos del histórico vuelo del Miura 1 tras 12 años de trabajo diseñando el lanzador por parte de la empresa ubicada en el Parque Empresarial de Torrellano y nacida en el seno del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en 2011 por parte de sus fundadores, Raúl Torres y Raúl Verdú, "los raúles", como los conocidos en la compañía . Ambos han seguido el lanzamiento con tensión junto a Ezequiel Sánchez , presidente ejecutivo de PLD Space.

El cohete, que recibe el nombre de Miura, en honor a la conocida ganadería de toros española, ha adoptado una orientación de 80 grados para comenzar el vuelo parabólico durante los primeros segundos, uno de los momentos más difíciles, en los que podía una velocidad de hasta 2.700 kilómetros por hora.

Tras poco más de 5 minutos de vuelo se producía el amerizaje, el regreso del lanzador con un paracaídas en el Atlántico, a unos 70 kilómetros del punto de su lanzamiento, donde estaba previsto que lo recoja un barco, el Libertad 6, con el apoyo de otro. Un equipo de buceadores junto a miembros de PLD Space han ido a por el cohete que ha registrado distintos datos que serán muy valiosos. La compañía disponía de cuatro horas para recuperar la carga útil tras el vuelo, que será analizada en sus instalaciones.

Primero

El Miura 1 es el primer cohete privado europeo que se lanza al espacio, un microlanzador de 12,5 metros de longitud y 2.500 kilos de peso, al despegue, que es el banco de pruebas para poner en órbita pequeños satélites. Es lo que se denomina un demostrador de tecnología, con el que la firma ilicitana quiere testar hasta el 70% de la tecnología que, posteriormente, aplicará al Miura 5, el cohete con el que realmente empezará a realizar misiones comerciales de carga y cuya puesta en marcha se prevé a lo largo de 2025. Su fase de desarrollo ya ha dado comienzo recientemente en las instalaciones que la compañía está ampliando en la actualidad dentro del recinto del aeropuerto de Teruel y en Elche.

El Miura 1 ha realizado un vuelo suborbital, sin llegar a circunvalar por completo la Tierra. El microlanzador demostrador ha transportado un experimento del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM), perteneciente a la Universidad de Bremen, con el objetivo de verificar en condiciones de microgravedad algunas de las tecnologías que esta institución científica ha creado para la industria espacial. Está diseñado para elevar cargas útiles de 100 kilos a 150 kilómetros de altura.

PLD Space es la primera empresa privada de micro lanzadores que consigue alcanzar este hito histórico en la carrera espacial europea.

Tras este hito histórico para España y Europa, el director de Lanzamiento y cofundador de PLD Space, Raúl Torres, destacaba que "este lanzamiento es el resultado de más de 12 años de duro trabajo, pero es solo el principio de lo que está por venir". "Gracias a este vuelo experimental, podremos extraer un gran volumen de información que nos permitirá validar gran parte del diseño y la tecnología que servirá de base para desarrollar nuestro lanzador orbital, Miura 5", ha añadido.

"Queríamos asegurar que Miura 1 era un vehículo capaz de hacer historia en este país, de llegar al espacio, de llegar más allá de la Tierra, de demostrar la tecnología en vuelo, y lo hemos conseguido", señalaba Torres tras el lanzamiento y durante el streaming. "Hemos hecho historia", añadía orgulloso, recordando que cuando fundó la empresa, junto a Raúl Verdú, hace 12 años, "nos costó mucho que confiasen en nosotros, éramos jóvenes y no teníamos experiencia".

Pero, su objetivo, lo tenían claro: "desarrollar la empresa tecnológica más importante de Europa centrado en el desarrollo de lanzadores, de tecnología espacial, para hacer más fácil la vida en la Tierra", explicaba. "Miura 1 ha reentrado con éxito", indicaba, antes de señalar que "ha sido muy difícil", tanto el desarrollo del lanzador, como conseguir financiación.

La secuencia de preparación y de operaciones empezó ayer, 24 horas antes del lanzamiento. Era importante tener toda la tecnología lista, pero también garantizar la seguridad y, por ello, se ha cerrado la carretera del entorno y se ha restringido el tráfico aéreo y marítimo en la zona del despegue. También se han acotado varias playas de la costa de Huelva.

De hecho, solo era posible seguir el lanzamiento de manera presencial desde la playa del Parador de Mazagón. Allí han sido muchos los que se han desplazado con prismáticos y sillas para ver volar al cohete de Elche.

El lanzamiento se ha seguido con mucho interés, emoción y entusiasmo, desde las instalaciones de PLD Space en el Parque Empresarial de Torrellano, donde se ha fabricado el cohete.

Era también muy importante la meteorología, que se ha dado en condiciones adecuadas, lo que ha permitido el lanzamiento.

Para que el lanzamiento se llevara a cabo se requería de una velocidad del viento en superficie inferior a los 20 km/h, una atmósfera calmada de vientos en altura y ausencia de potenciales tormentas en las proximidades. Por ello, hasta 24 horas antes no se podía conocer la fecha exacta del lanzamiento.

"Este lanzamiento posiciona a PLD Space como la empresa de referencia en la carrera espacial europea. Hemos accedido al espacio con mucha más determinación que medios, pero lo hemos conseguido", ha afirmado el presidente ejecutivo de la empresa, Ezequiel Sánchez.

"La satisfacción del equipo es contagiosa, de hecho, el éxito de esta misión es un logro compartido que incluye a nuestros inversores, partners y proveedores. Y quiero hacer una mención especial al INTA y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", ha añadido.

Streaming

Miles de personas han seguido en directo, por streaming, el histórico lanzamiento, retransmitido por la compañía a través de la plataforma de YouTube, en la dirección https://www.youtube.com/@PLDSPACE/streams. La retransmisión se ha iniciado minutos antes de la 1 de la madrugada y ha sido presentada por Sara Poveda, del equipo de administración y finanzas y primera empleada de PLD Space, y Roberto Palacios, ingeniero de sistemas de Miura 5.

«Hoy nos encontramos ante el momento más emocionante de nuestra historia», decía Palacios al inicio de la retransmisión. Minutos más tarde, a través de la emisión en streaming, Poveda y Palacios volvían a pantalla y comunicaban emocionados el éxito de la misión, celebrado con el lanzamiento de confeti.

"No sabemos qué decir, estamos súper emocionados, vaya éxito de la misión", decía, casi sin palabras Poveda. "Increíble, increíble", repetía Palacios. Ambos con una camiseta de PLD Space de una conocida marca textil ilicitana, por lo que Elche ha estado muy presente no solo con el cohete fabricado allí.

Antes del lanzamiento, tras una explicación de la misión y del por qué se abortaron los anteriores intentos de despegue, se pasó a ver un vídeo del fallido lanzamiento de junio. "Os dais cuenta de que esto es una micromierda dentro del océano de cosas que hemos hecho", decía entonces un indignado Raúl Torres en el vídeo con la intrahistoria del fallido intento de despegue del 17 de junio, que se cerró con un aplauso.

Los presentadores después explicaron la historia y las sedes que tiene PLD Space actualmente en Elche, Teruel y Huelva. Y ha firmado un contrato con la agencia espacial francesa para desarrollar una base de lanzamiento en el Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa, donde pretende llevar una actividad comercial con Miura 5 desde 2025.

Después se ha dado paso a un vídeo de cómo se ha diseñado y realizado el Miura 1 y de la carga que lleva del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM). Y a otro para conocer al equipo que conforma la empresa ilicitana.

La misión de este primer vuelo experimental tiene como objetivo recabar el mayor volumen de información posible para la validación del diseño, tecnología y procesos que posteriormente se transferirán e integrarán en el lanzador orbital Miura 5, en cuyo desarrollo está implicado más del 90% del equipo de PLD Space.

El responsable de Desarrollo de Negocio y cofundador de PLD Space, Raúl Verdú, ha señalado que están con la mirada puesta en el futuro más inmediato, "el éxito de una prueba de vuelo de esta envergadura se mide por lo mucho que podamos aprender, un conocimiento que mejorará nuestra fiabilidad y probabilidad de éxito en el futuro". "Desarrollamos Miura 1 para acelerar el desarrollo tecnológico de Miura 5 y, tras el éxito de esta misión, el equipo podrá avanzar a gran velocidad hacia el primer vuelo de Miura 5, nuestro objetivo final", puntualiza.

La compañía concluyó con éxito los dos ensayos previos al lanzamiento de la que será la primera unidad de vuelo del cohete español, los test de los cables umbilicales y una prueba de carga completa que incluye los procedimientos anteriores al encendido del motor, el llamado Wet Dress Rehearsal (WDR), pasos previos para intentar enviar al espacio el Miura 1, y obtener todas las calificaciones favorables del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la astronave fabricada en Elche estaba preparada para su lanzamiento, que se ha producido con éxito.

El Miura 1 se desarrolló en las instalaciones de PLD Space en Elche, las primeras pruebas se realizaron en Teruel, y se trasladó a las instalaciones del Cedea en El Arenosillo, donde se ha realizado el control de vuelo, ya que el despegue se ha producido desde Médano del Loro.

La empresa ilicitana asegura que cuenta con unos requisitos de recuperación y reutilización que solo han conseguido tres empresas en la industria espacial.

Instalaciones

Además de en Elche, PLD Space cuenta con instalaciones en Teruel, donde la empresa tiene su banco de ensayos, y que también ampliará. El pasado 3 de mayo, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Elche, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y PLD Space firmaron el acuerdo de intenciones para que la compañía ubique su sede central destinada a la fabricación de cohetes en unos terrenos anexos a IFA de unos 140.000 metros cuadrados, de los que la empresa aeroespacial dispondrá de un tercio de ellos.

La intención de la compañía es operar desde sus nuevas instalaciones en unos dos años. Así, la empresa aeroespacial construirá una nave de más de 40.000 metros cuadrados en esos terrenos donde tendrá su nueva planta de fabricación de vehículos espaciales reutilizables, además del laboratorio de ensayos y sus oficinas centrales. La inversión en los terrenos y en la nave, explica Verdú, será de más de 30 millones de euros y la intención de la compañía es alcanzar los entre 300 y 350 empleados, actualmente tiene 150.

PLD Space ha triplicado recientemente su espacio en Elche adquiriendo dos naves más en la ciudad que utilizará temporalmente hasta dar el salto definitivo a los terrenos de IFA, para fabricar el cohete que lanzará en 2025.

El crecimiento de la mercantil aeroespacial no es solo en su tecnología y en la expansión de las instalaciones, también lo es en la creación de empleo. De hecho, tiene una ratio de contratación de 4 a 6 trabajadores nuevos al mes. La empresa, nacida en la Universidad Miguel Hernández (UMH) en 2011, ha captado ya más de 65 millones de euros de financiación de distintos aviones.