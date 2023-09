Un joven de clase humilde, que se ha visto obligado a trabajar en dos lugares distintos para ayudar a su família, ha lanzado varias preguntas a los adolescentes de clase alta que, por moda, simulan ser "de barrio": visten en chándal, dejan los estudios y gastan el dinero de sus padres en alcohol.

Este chico ha enviado una importante pregunta en TikTok, demostrando una madurez impropia de su edad. "Si tu vienes de un buena família, que tienen dinero, que te dan tu paga, te compran tu chándal.. Si no te ha faltado de nada ¿Por qué dejas el instituto?", replica en la red social. "¿Por qué te gastas el dinero que te dan tus padres, que ellos si trabajan de verdad, en porros, en beber, en fiesta? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio, primo?", añade.

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

Nano JR, como se apoda en TikTok, ha puesto su ejemplo para que otros entiendan lo que significa ser de clase baja: "No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida", afirma. "Yo en una família humilde estoy con dos trabajos, matándome a trabajar ¿Para qué? El otro día le faltaban unas zapatillas a mi hermana y se las compré. ¿Falta aceite en casa? También lo compro. Y aquí estoy sacando mi familia adelante porque es que toca", defiende.

Este joven reflexiona en el vídeo sobre lo qué realmente significa ser "de barrio". "Y vosotros que tenéis una juventud más tranquila, haced las cosas bien. Estáis dando disgustos a vuestros padres y os créeis calle. Calle no es eso, calle es sacar a tu familia adelante. Y lo voy a conseguir. A mi familia nunca le va a faltar nada", concluye.