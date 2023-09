Once niñas ya han declarado ante la Policía Nacional en Almendralejo por sus "desnudos" con IA

Once declaraciones de once víctimas. Son los últimos datos que da la Policía Nacional a este periódico relacionados con el caso de simulación de "desnudos" de niñas mediante la Inteligencia Artificial en Almendralejo. Fuentes del cuerpo no han querido aportar más información al anuncio hecho ayer por el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, sobre la identificación de varios menores implicados en el caso, y aseguran que no van a aportar ningún dato más hasta que termine la investigación: "Tenemos once declaraciones, once víctimas de estos hechos y cuando acabemos de recabar todo lo remitiremos a la autoridad judicial", dicen.

