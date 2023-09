Antes, durante o incluso después de comer, al mediodía, por la tarde o por la noche... Son muchas las ocasiones en la que uno puede sentarse y disfrutar de una cerveza bien fresquita. Y es que es sin duda, una de las bebidas más consumidas en España y en todo el mundo. En este sentido, las opciones son prácticamente infinitas, ya sea por los tipos (negra, lager, de malta, artesanal...) como de marcas. No en todos los puntos del país se consume la misma cerveza y, en función de dónde nos encontremos, una marca es más popular que otra, te contamos cuál es la de Córdoba. Y no, no es la Cruzcampo.

¿Cuánta cerveza tomamos? Según los datos publicados por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en junio de este año, en España se consumió en 2022 42,3 millones de helectrolitros de cerveza, lo que supone una subida de más del 6% respecto al año anterior. De esta cifra, la gran mayoría se elabora en nuestro país (41,1 millones, un 7,9% más que en 2021). Este consumo supone que cada español consume de media 52 litros de cerveza al año. Además, España se ha erigido como el segundo mayor productor de esta bebida en la Unión Europea y noveno mundial, desmabancando en ambos ránkings a Polonia. Fiebre cervecera: España produce más que nunca y se consolida como el segundo 'cañero' de Europa ¿Cuál es la cerveza qué más se bebe en Córdoba? Cuando pensamos en cuál es la cerveza más consumida en Andalucía y Córdoba, lo normal es que creamos que se trata de la Cruzcampo. Y es que, la marca creada en Sevilla, está muy arraiga a la comunidad autónoma tanto a nivel social como cultural. Sin embargo, no es la que más se toma, tanto en Córdoba como en la mayoría de provincias. La empresa de datos Datacentric ha elaborado un estudio y su correspondiente mapa en el que indica cuál es la marca de cerveza que más se bebe en España y en cada provincia. Según se indica, en Córdoba la reina es Estrella Galicia, la cual además es la que más se toma en el país. En la provincia, la medalla de plata es para Cruzcampo, mientras que Heineken es la tercera. Volviendo a la empresa gallega es también la más popular en otras tres provincias andaluzas, concretamente en Jaén, Málaga y Almería. Por su parte, en Sevilla, Cádiz y Huelva, la más popular es la Cruzcampo, mientras que en Granada lo es la Alhambra. Sin embargo, haciendo el balance general en la comunidad, el resultado es favorable a Cruzcampo, que se erige como la más consumida entre los andaluces, por delante de la Estrella Galicia. El podio nacional está encabezado, como se ha comentado anteriormente, por la marca gallega, seguida de Mahou, que domina en Madrid y Castilla la Mancha, y Heineken que, pese a no ser la más bebida en ninguna provincia, si cuenta con una importante presencia en todo el territorio. ¿Sabes lo que es un zurito de cerveza y por qué tiene 'sabor' a Córdoba? Estrella Galicia domina en prácticamente todo el país salvo el mencionado caso de Mahou, Estrella de Levante en Murcia, Estrella Damm en Cataluña y Ámbar en Zaragoza y Teruel.