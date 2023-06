Si hay una isla que destaca por su gran oferta cultural y turística, esa es Tenerife. Es evidente que todo aquel que aterriza en la isla busca su clima y sus hermosas playas, pero muchos desconocen la otra cara de este destino, Tenerife es mucho más que eso. Los festivales de música y cine son uno de los atractivos principales del turismo en Tenerife, atrayendo a jóvenes de todos los rincones que buscan vivir un festival especial en un entorno diferente. Sus museos, el avistamiento de ballenas y delfines desde embarcaciones y sus impresionantes paisajes, hacen que la experiencia sea más rica e imposible de olvidar.

Conoce todos los rincones que puedes visitar en Tenerife y todo lo que te ofrecen para organizar unas vacaciones completas y llenas de sorpresas.

Festivales que llenan Tenerife de música y cine

La gran variedad de festivales que se celebran en Tenerife dan cabida a todo aquel que quiera acercarse a la isla, siendo indiferente su estilo favorito y gustos. ¡Conoce todas las opciones y elige la que mejor se adapte a ti!

Culture and Business Pride

Este festival huye de estereotipos y se organiza para celebrar el activismo LGBTIQ+, el negocio y la cultura en un ambiente de respeto y diversión. Además de disfrutar de buena música, podrás acudir a ponencias, mesas redondas e, incluso, a una gala de entrega de Premios Alan Turing. No olvides que este festival tendrá lugar entre el 15 y el 18 de julio. ¡Atento!

El GreenWorld Festival

En el sur de Tenerife, concretamente en Amarilla Golf, también hay sitio para los amantes de la música electrónica. Todo aquel que quiera asistir deberá reservar el día 8 de julio en su agenda.

Canarias Jazz & Más Festival

Del 30 de junio al 23 de julio tienes una cita en Tenerife si lo que te apasiona es el jazz en un ambiente agradable. Aquí podrás disfrutar de grandes estrellas internacionales y de nuevas promesas de la zona con un gran talento en este género musical.

Este evento te ofrecerá disfrutar durante varios días de conciertos al aire libre totalmente gratuitos y de conciertos de pago en los principales teatros de Tenerife.

Phe Festival

El Puerto de la Cruz trae a Tenerife rock, indie y sonidos urbanos de la mano de grupos emergentes y grandes músicos nacionales e internacionales. También podrás disfrutar en el mismo espacio de una excelente gastronomía y cine. Este evento tendrá lugar el 18 y 19 de agosto y podrás organizar tus vacaciones con unos packs preparados por el propio festival.

El cine también tiene cabida dentro de la oferta cultural de Tenerife. En Guía de Isora tendrá lugar el Miradas Doc donde se mostrarán grandes tesoros de la cinematografía de países en desarrollo. Para sensibilizar a la población hacia el cuidado de la naturaleza tiene lugar el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC). Se celebra en la isla Baja, del 26 al 30 de mayo en Garachico y del 2 al 4 de junio en Buenavista del Norte. Además, podrás acudir a principios de noviembre al Festival de Cortometrajes Villa de La Orotava.

Naturaleza en Tenerife: El avistamiento de cetáceos y otras experiencias únicas en un entorno inmejorable

43 espacios protegidos son los que se encuentran en Tenerife con una gran cantidad de rincones espectaculares. Entre ellos, destaca el declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, Parque Nacional del Teide, donde se encuentra el pico más alto de España (3718 metros), al que podrás subir gracias a un teleférico para disfrutar de las increíbles vistas.

Una de las experiencias más destacadas de las que puedes disfrutar es avistar de cetáceos en Tenerife. Es uno de los lugares más recomendados del mundo para disfrutar de esta experiencia, por lo que no deberías perderte una de sus excursiones preparadas.

Gracias a su meteorología y su origen volcánico, sus aguas son más frías de lo habitual, por lo que la aparición de cetáceos está asegurada. Gracias a estas condiciones del mar, existe una gran cantidad de nutrientes para estos animales, por lo que podremos ver, entre otros, ballenas piloto, delfines mulares, cachalotes, rorcuales, delfines moteados, etc. Disfrutar de estos avistamientos en un paisaje como el que te ofrece Tenerife, es un auténtico lujo.

Si eres amante de la naturaleza, te gustará saber que también podrás hacer senderismo o parapente en el Parque Rural de Anaga y en el de Teno. Sus bosques de laurisilva repletos de grandes helechos acompañarán tu aventura haciéndola aún más especial.

A la hora de elegir embarcaciones, puedes fijarte en la bandera de color amarillo con el logotipo “Barco Azul” para identificar aquellas que siguen un compromiso por la naturaleza y cumplen los requisitos necesarios para ello: no cruzarse en la trayectoria de nado, no sobrepasar los 30 minutos de observación, no acercarse a menos de 60 metros, navegar a velocidad reducida, etc. La responsabilidad sobre la conservación de la naturaleza se extiende hasta los turistas, por lo que para disfrutar de todas estas actividades, recomendamos tener un comportamiento responsable y contar con una de las empresas de excursiones adscritas a la Carta por la Sostenibilidad.

La mayoría de las embarcaciones con la bandera de “Barco Azul” salen desde el Puerto Colón en Adeje y Los Gigantes en Santiago del Teide, lo que ofrece avistamientos de cetáceos con grandes acantilados con el pico del Teide de fondo y con la posibilidad de ver algún guincho o águila pescadora. Estas aves están en peligro de extinción y tienen grandes dimensiones (147 cm de envergadura), por lo que verlas es un gran tesoro que podrás llevarte en la memoria.

Toda la oferta cultural que te ofrece Tenerife

Conocer el pasado, presente y futuro de la isla, es un enorme atractivo para los más curiosos. Numerosos museos y monumentos que podrás encontrar a pie de calle, son parte de la gran oferta cultural que ofrece Tenerife. Esta isla es considerada como un interesante destino de vanguardia por su compromiso social y medioambiental. A continuación, te ofrecemos algunas opciones que no deberías perderte en Tenerife y qué ver en cada una de ellas.

Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

El edificio que compone el Tenerife Espacio de las Artes es considerado una obra de arte y fue diseñado por los arquitectos suizos Herzog y De Meuron para dar cabida a más de 2000 obras de arte contemporáneo y exposiciones temporales de autores actuales.

El TEA incluye el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, la Biblioteca Municipal Central, un museo y un centro de arte contemporáneo. Se encuentra en Santa Cruz y ocupa más de 20 000 metros cuadrados de puro conocimiento, arte y cultura.

Casa del Carnaval

Por todos es sabido que los carnavales de Tenerife son unos de los más importantes del mundo y son considerados Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por ello, se ha dedicado en la isla un museo en honor a esta fiesta para albergar una colección de cartelería original, documentos, vídeos y otros objetos curiosos, como la asombrosa y elaborada fantasía de la Reina del Carnaval del año.

Exposición Internacional de Escultura en la Calle

Desde hace 50 años tiene lugar la Exposición Internacional de Escultura en la Calle de manera permanente en la Rambla de Santa Cruz. Es uno de los eventos con mayor repercusión, ya que, desde entonces, esta ciudad cuenta con un magnífico patrimonio escultórico.

Museo municipal de Bellas Artes

Este museo alberga una amplia colección de pintura y escultura que va desde los flamencos del siglo XVI hasta contemporáneos del siglo XX. Además, incluye un depósito artístico de numerosas piezas del Museo del Prado. El Museo municipal de Bellas Artes podrás visitarlo en la Plaza del Príncipe.

Puerto de la Cruz Street Art

Los edificios del barrio de La Ranilla, en el centro de Puerto de la Cruz, presentan paredes medianeras repletas de arte gracias a un original proyecto de arte efímero desde el 2014. Estas obras, expuestas en uno de los museos al aire libre más importantes del mundo, han sido creadas por numerosos artistas destacados a nivel nacional e internacional.

Museo Histórico Militar de Canarias

Dentro del Fuerte Almeyda (Santa Cruz de Tenerife), una fortaleza del siglo XIX, puedes visitar el Museo Histórico Militar de Canarias para disfrutar de una exposición amplia de banderas singulares, armamento, cartografía, condecoraciones, etc.

Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA)

En el antiguo Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife, un edificio neoclásico del siglo XVIII, podemos visitar el MUNA, un museo de ciencias naturales donde podemos observar exposiciones didácticas relacionadas con la flora, la fauna y la geología de la isla.

Debemos destacar la zona de este museo dedicada a la arqueología, ya que nos ofrece muestras de la cultura guanche y podemos examinar momias aborígenes.

Museo de Historia y Antropología

En la visita a este museo, que se sitúa en La Laguna, debemos distinguir dos sedes:

La primera de ellas es la Casa Lercaro. Se trata de una casa señorial de finales del siglo XVI en la que podemos ver colecciones y realizar diferentes actividades para estudiar el desarrollo de la isla de Tenerife durante los siglos XV y XX en todos los ámbitos. Actualmente, aún se conserva un patio interior y una magnífica celosía de madera de pino canario.

La segunda sede es la Casa de Carta. Se encuentra situada en Valle de Guerra, municipio de San Cristóbal de La Laguna y es una imagen de cómo eran las viviendas solariegas construidas en Canarias en el siglo XVIII.

Museo de la Ciencia y el Cosmos en La Laguna

También en La Laguna, se encuentra el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Se trata de un museo muy particular, ya que usa una forma didáctica y entretenida de divulgar su contenido. Es considerado como el museo más importante de Canarias y también uno de los más importantes a nivel nacional.

Cuenta con un impactante planetario, donde se proyecta el cielo nocturno en su gran cúpula de más de 6 m de diámetro y puedes inspeccionar las estrellas del universo.

¿Cuál es el plan que más te ha gustado? Escoge tu aventura favorita y atrévete a visitar Tenerife.

