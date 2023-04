El mundo de la escalada está "supermasculinizado": no sólo porque los hombres son mayoría; también porque las mujeres que se atreven con la pared y la roca se ven expuestas a paternalismo, condescendencia e incluso a ser sexualizadas por sus compañeros varones. La desigualdad también sube a la montaña, pero las escaladoras luchan por que sea un espacio de seguridad, libertad y ajeno a prejuicios y estereotipos.

Tras vivir algunas experiencias desagradables, algunas escaladoras se juntaron para investigar si esas vivencias de la desigualdad eran casos aislados o prácticas machistas habituales entre otras mujeres que también escalaban. Y descubrieron que eran muchas las que habían sido objeto del desprecio, la desconfianza y el paternalismo de otros escaladores.

A partir de ese hallazgo, decidieron poner en marcha Girls on the Wall, una asociación feminista que promueve la práctica de deportes y actividades de montaña entre las mujeres, que persigue construir entornos de escalada seguros en los que ellas puedan sentirse libres para marcar sus pasos sin presiones, para seguir o parar, incluso para fracasar en sus intentos. Sin frustración, sin miedo a no estar a la altura: se trata de deporte.

"La pared es tan mía como de cualquiera"

"Buscábamos espacios seguros para poder escalar. La experiencia del entrenamiento está muy centrada en los chicos, muy dirigida a su fisonomía. Nos encontrábamos actitudes condescendientes, paternalismo, situaciones incómodas", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, una de las impulsoras de la asociación de escaladoras, María.

Por eso, Girls on the Wall se planteó crear grupos no mixtos de escalada para mujeres, para que se sientan cómodas con la escalada, sin presión, sin comentarios que las infravaloren, sin consejos no pedidos, sin "mansplaining". Un "espacio seguro" que sientan suyo, donde disfruten y no tengan que pensar que no han podido hacer un bloque, donde no se frustren.

"Da igual la experiencia, si se es capaz de superar o no un grado difícil. La pared es tan mía como de cualquiera", defiende la experta en escalada. "Un sitio que yo vea que es mi espacio, en el que me sienta libre para hacer lo que quiera sin que nadie me diga 'haz esto así', 'pon el pie aquí', 'haz esto más fácil'. Sin paternalismo, en el que no me sienta una impostora, donde no haya conductas de sexualización. Sólo quiero ser una compañera más que está a tu lado escalando", añade.

Algunos de los comentarios que se escuchan son "no vas a ser capaz, es demasiado para ti"; "no lo conseguiste porque no te esforzaste lo suficiente"; "te estás metiendo en una vía muy dura" .

También hay casos de sexualización, de hombres que aprovechan e instrumentalizan la escalada para intentar ligar, señala María. Cuenta el caso de María Francisca, que notó que hombres la invitaban a viajes para intimar con ella y, al negarse, dejaron de invitarla a participar.

Los comentarios fuera de lugar pueden minar la confianza y la autoestima de las escaladoras. Pero también está presente en ellas el síndrome de la impostora, el pensar que no van a ser capaces. Asimismo, existe en ellas una mayor percepción del riesgo y mayor miedo. De hecho, la asociación da cursos de gestión del miedo.

La asociación acaba de hacer una encuesta a más de doscientas escaladoras y, por desgracia, no es sorprendente que uno de sus resultados sea que las mujeres no consideran el rocódromo como un entorno seguro al que ir a entrenar solas.

En unos talleres que la asociación está dando en un rocódromo del distrito del sur de Madrid, han visto cómo los chicos llegan a pasar por encima de las aprendices cuando hacen travesía: "Se podrían caer, para la chica es un problema que hagan eso. Cuando les dices que tienen mucha pared para escalar, contestan que ellos vienen todos los días. Como si este no fuera también nuestro sitio", denuncia.

Descubrir tus límites

Aún es raro ver a mujeres escalar juntas en un rocódromo, lamenta María. También ver cordadas exclusivamente femeninas (equipos de dos o tres escaladoras que se atan a una misma cuerda).

La experta señala que la escalada es una actividad fantástica que permite desconectar de la rutina, del día a día: "Son momentos en los que estás centrada únicamente en lo que haces con tu cuerpo, adónde mueves el pie, cómo giras la cadera... Es como una meditación activa".

Además, continúa, es una "actividad muy social" que "mola mucho" porque requiere la colaboración de las otras, que tienen que portear y asegurar.

Si se escala en la montaña, el entorno natural "llena muchísimo" y contribuye a la seguridad en una misma. "Estás en medio de una pared metida y es muy chulo. Tiene mucho de autoconocimiento, de irte probando, de descubrir tus límites, hasta dónde puedes llegar".

Sin discriminación, sin duda, siempre más lejos.