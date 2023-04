La historia se repite por 59 vez en los últimos años. La agencia espacial estadounidense NASA ha vuelto a escoger una fotografía del figuerense Juan Carlos Casado como APOD, imagen mundial del día. Se trata de una captura de la tormenta auroral sobre Saariselkä en el norte de la Laponia finlandesa. El astrofotógrafo de origen vasco y residente en Figueres (Alt Empordà) se consolida así como el experto con más APOD de España y está entre los cinco primeros del mundo.

Él mismo contextualiza la imagen, tomada el pasado 19 de abril: "Algunas noches el cielo es el mejor espectáculo de la ciudad. En esta noche, las auroras reinaron en el cielo y la tormenta geomagnética que creó este colorido espectáculo se originó a partir de un sol cada vez más activo.Sorprendentemente, dado que la CME solar que se aproximaba el día anterior no había tocado la Tierra, no se esperaba que esta tormenta creara auroras. En primer plano, dos cazadores de auroras felizmente sorprendidos contemplan el cielo espectacular y cambiante. Sin embargo, independientemente de los pronósticos, se informaron auroras en los cielos nocturnos de la Tierra no sólo en el extremo norte, sino también en el sur hasta Nuevo México, Estados Unidos". La imagen se capturó con un gran angular sobre Saariselkä en el norte de Laponia finlandesa: "Se veía una aurora brillante con un grado inusualmente alto de detalle, gama de colores y amplitud en el cielo. Los vívidos colores amarillo, verde, rojo y púrpura de las auroras son causados por átomos de oxígeno y nitrógeno en lo alto de la atmósfera de la Tierra que reaccionan a los electrones entrantes", explica.

Divulgador científico

Juan Carlos Casado tiene un extenso currículum como astrofotógrafo y divulgador científico de temas relacionados con la astronomía. Es el coordinador del portal tierrayestrellas.com. Desde hace años, forma parte del proyecto TWAN (The World At Nigth) reconocido por la Unesco. Colabora desde hace más de veinte años con el grupo Shelios. Sus fotografías han sido publicadas en numerosas revistas de prestigio nacional e internacional, entre ellas National Geographic, en su versión original de Estados Unidos y en la española. También colabora en el proyecto de telescopio robótico TAD del Observatorio del Teide. Es autor del libro Astrofotografía viajera. Recientemente ha puesto en marcha una nueva empresa de servicios astronómicos llamada AstroXperiences.