Fue la primera en levantar la mano, el día de la presentación del curso, genuina, con desparpajo, para pedir explicaciones de por qué les había tocado el turno de tarde. Salma es inconformista, se enfada si saca un 7 en el examen, es cerrada al inicio, para evitar que le asignen una nueva etiqueta, y es tremendamente escéptica, cansada de que le hayan fallado tanto.

Salma tardó un año en decirles a sus compañeras de ciclo que vivía en un centro de menores. No tenía más ganas de escuchar las mismas respuestas desde que a los 15 años entró en uno de ellos. «Me decían que qué había hecho, en vez de preguntar qué había pasado, es un prejuicio que tiene todo el mundo. Y yo les decía, ‘¿qué voy a hacer? ¡Si me hacían a mí!’. Se piensan que todos los centros son penitenciales y he tenido que explicar constantemente lo que era un centro de acogida».

Salma, que nació en Marruecos, llegó a España con 7 años y aprendió el idioma viendo los dibujos de Doraemon y el Detective Conan. De su infancia no recuerda nada. «Solo sé que no fue una etapa buena, por eso a lo mejor tengo lagunas mentales, porque mi cerebro bloquea los traumas». Lo que ya no pudo olvidar fue el acoso que sufrió nada más llegar al colegio. «El ser humano está acostumbrado a rechazar lo que no es de su entorno, y yo me sentía rechazada por ser de Marruecos». Tuvo que cambiarse dos veces de escuela. Le rompían sus vestidos porque eran muy llamativos y le llamaban piojosa por su piel oscura: «Me decían que traía la peste, y eso seguro que lo han aprendido de sus padres, porque los niños no pueden saber qué es la peste».

A Salma le gusta estar sola, pero también es sociable. En 1º de la ESO se apuntó a teatro, su vía de escape: «Dejaba de ser yo y me convertía en otra persona distinta, con otras circunstancias, y eso me gustaba». Salma tenía todo en contra, en la calle y en su propia casa. «Mi padre no sabe darme abrazos, y quizá por eso empecé a alejarme de la gente, porque no sabía cómo relacionarme. Sé que él me quería mucho, pero no sabía demostrarlo y lo único que hacía era sobreprotegerme. No podía salir de mi casa si no era al Mercadona».

"Me decían continuamente que qué había hecho, en vez de preguntar qué había pasado, y yo les decía: ‘¡qué voy a hacer, si me hacían a mí!”

Entró en un centro de acogida inmediata

Salma pedía explicaciones, pero solo recibía «porque no». El ambiente en casa era tenso, discusiones entre sus padres, ella cuidando a sus hermanos chicos, estudiando por las noches, no era la vida que quería. El día que le prohibieron el teatro, estalló. «Rompí una vidriera, me volví loca total, pero es que parece que les encantaba provocarme: yo me encerraba en mi cuarto y mi padre se metía para seguir chillando».

Tras el incidente, Salma pasó un mes sin salir, apenas comía ni bebía, su estado mental empeoró. El punto de no retorno se produjo el día que su padre le dio una paliza; entonces decidió irse de casa, cogió un autobús, no sabe adónde, y se quedó en un parque. Una amiga la vio y le pidió que denunciara, pero ella no quiso. Salma estaba tan débil que se desmayó. En el hospital, la médica le hizo el parte de lesiones y entró en un centro de acogida inmediata: «No sabía dónde me estaban llevando, pensaba que era una cárcel, algo muy malo, muy deteriorado. Esa noche no dormí de la inquietud, de la ansiedad, de no saber qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a estar, cómo serían las personas...». Por la mañana escuchó niños correteando y respiró. Allí se quedó seis meses. Allí rompió los prejuicios con los que ella misma cargaba. «Fue una salvación, lo que me sacó del fondo, estaba a punto de querer matarme, no quería vivir, y mis educadoras fueron ángeles caídas del cielo».

En el centro de acogida controlaron su nutrición, vigilaban que no vomitase -había sufrido bulimia-, le escuchaban, le permitían salir. «Fue muy raro, me puse a llorar, no estaba acostumbrada a nada, a tanta libertad». Salma necesitaba un apoyo, una guía, y la encontró en sus educadoras. «Me relajaba cómo me trataban, no me chillaban, no tenía miedo de contarles si hacia algo mal o sobre la sexualidad». Fue a ellas a quien les dijo por primera vez que había besado a una chica. «Me contestaron que quién era, si era guapa, llegué a aprender a abrirme». Uno de los detalles que más le impresionó fue que una de las educadoras se quedara por la noche viendo tutoriales de las raíces cuadradas en Youtube para poder explicárselas al día siguiente.

Su mundo se tambalea al cumplir 18 años

En el piso de acogida Salma progresó mucho, pero cuando le quedaban cuatro meses para cumplir 18 años, su mundo se tambaleó de nuevo. Le contaron que en el momento que fuera mayor de edad dejaría de estar tutelada por la Administración pública y, por lo tanto, tendría que abandonarlo. Le hablaron de los recursos que existían para mayores de edad, pero también de la dificultad de acceso, por las exigencias de entrada y por la escasez de plazas. Otra vez la desesperación. «¡Qué coño voy a hacer, que me quedan cuatro meses! Era un no poder dormir. A mi casa tenía decidido que no volvía, todo menos eso».

Salma era consciente de lo que significaba no entrar en un alojamiento para mayores de edad. «Me encontraba a chavales que habían estado conmigo, que habían cumplido los 18 y les habían puesto la maleta en la puerta; estaban enganchados a la droga, en una esquina, en condiciones pésimas, y yo al verlos me quedaba en shock, me generaba muchísimo miedo, pensaba, ‘¿qué va a ser de mi vida?». En ese momento Salma cursaba 4º de la ESO. Tenía ante sí dos caminos: Si conseguía entrar en un piso de mayoría de edad, continuaría estudiando, pero en caso contrario, dejaría los estudios para buscar trabajo. Un futuro en el alambre. La incertidumbre, la impotencia de no poder manejar tu vida.

"No entendía muy bien lo que me esperaba"

Faltaban dos semanas para su cumpleaños cuando le dieron la noticia: habían conseguido el recurso: entraría a un piso. «Aún así tenía miedo porque no entendía muy bien lo que me esperaba». Y lo que le esperaba era una transición a la adultez precipitada. La edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años; ella tendría que hacerlo once años antes y con un entorno familiar deteriorado, llena de inseguridades, con la autoestima tocada y arrastrando un estigma por haber vivido en un centro de menores. Aún así, Selma considera que ha tenido suerte. «Los que no lo consiguen (acceder a un recurso de mayores) se arruinan la vida, y había chicos con problemas muy graves que tuvieron cagadas, ¡pero eran niños, yo también podía haberlas tenido!, y me dan mucha pena. Eran niños que venían de fuera, que no tenían a nadie aquí». El año pasado, según datos de la Fundación Amigo, 4.641 jóvenes que estaban siendo atendidos por el sistema de protección de menores cumplieron la mayoría de edad y se vieron obligados a emanciparse con premura, exactamente igual que tuvo que hacer Salma.

Lograr un recurso de mayoría de edad es vital para allanar la independencia de estos jóvenes. «Si no es por él, yo estaría muy mal, no sé qué hubiese hecho con 18 años en la calle, habría sido una persona totalmente distinta, no habría superado mis miedos ni los trastornos».

"He llorado muchas noches por haberlos dejado solos"

Salma ha mejorado la relación con su familia. Casi todas las semanas va a comer a casa de sus padres, aunque reconoce que no puede estar más de un día con ellos porque vuelven a discutir. Lo que más le duele es no ver a sus hermanos pequeños. Le duele y le corroe. «He llorado muchas noches culpándome por haberlos dejado solos, porque cuando las cosas se ponían feas en casa, yo me los llevaba a dar un paseo, y ahora no estoy ahí para hacerlo». Pero su vida sigue. Quiere estudiar el ciclo de Integración Social y luego una carrera, Psicología o Educación Social. A la gente que va conociendo le dice que vive en un piso de estudiantes. «Porque si digo que vivo en un recurso me siguen poniendo la etiqueta». Ahora se siente más segura y solo lamenta que de la vivienda entren y salgan chicas con demasiada frecuencia. «En unos meses se han ido dos amigas que quería mucho».

El sol se pone tras los árboles. Salma se pone la chaqueta y mientras se marcha del parque responde a la última pregunta. ¿Qué le pides a la vida? «Que fuese un poco más equitativa con la suerte».