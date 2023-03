"¿Has visto el último de Pantomima Full? Qué mal rollo...".

Es una de las frases tipo que se sucedieron el 24 de marzo en redes sociales (especialmente Twitter) y muchos grupos de chat de toda España. Jamás un vídeo humorístico había generado tal caudal de desencanto en nuestro país. "Qué depresión", "Qué bajón me ha dado", o "Me ha jodido la vida" fueron algunas de las reacciones registradas (además de sesudos análisis filosóficos que caben en un tuit) tras la publicación de un sketch en Youtube.

Para quien haya vivido en una cueva los últimos años y no los conozca, Pantomima Full es un dúo cómico español formado por Rober Bodegas y Alberto Casado. El formato que les catapultó a la fama es un vídeo de aproximadamente un minuto y medio. En cada entrega, uno de los miembros del dúo parodia a un colectivo o a un perfil determinado. El ciclista, el hipocondriaco, el streamer o el divorciado. El protagonista suelta algunos tópicos típicos de su identidad y un letrero acaba rematando la intervención, ironizando mediante un juego de palabras.

Pero el último clip, llamado Conformista, ha provocado un sinfín de reacciones. Y la mayoría lejos del rango que provoca un vídeo humorístico. Este lo protagonizaba Alberto Casado y colaboraba la también humorista Carmen Romero. Ambos interpretan a un matrimonio resignado a su suerte. Sin más spoiler, la pieza es la siguiente:

Tras eso, el apocalipsis en redes: "El Pantomima de hoy ha dolido"; "Lo he pasado peor viendo el Pantomima de hoy que con Hereditary [una película de terror]"; "Ojo, que el Pantomima de hoy es puro 'Black Mirror' [otra serie de terror]. Qué nihilismo, lo de hoy define la fina línea entre comedia y tragedia" o "Pantomima Full, de nuevo buceando en las profundidades del abismo humano. Cada vez más abajo". Tuits de personas emocionalmente destruidas a causa de un vídeo que, en principio, venía a provocar risa. Incluso acalorados debates entre los que se sentían identificados, los que criticaban la pieza y los que pasaban por allí. ¿Tenían sus creadores esta oscura intención?

Periodistas rotos

Rober Bodegas nos atiende ajeno a la polémica y recién levantado. Le hemos llamado temprano y la noche anterior tuvieron un bolo en Sevilla. "Esto es lo primero que hablo hoy", se disculpa en conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Y empieza advirtiendo: "Sobre todo nos han llamado amigos periodistas. Ha sido donde parece que más ha afectado. Se ha compartido mucho por Twitter y esa red a veces es una especie de burbuja donde viven los periodistas". Primer conclusión para reflexionar: la nación plumilla ha sido la más devastada. A ver por qué.

Asegura Rober riendo que "no era nuestra intención joderle la vida a España" y que ellos en realidad no habían ido mentalmente tan lejos: "A veces haces un sketch sin segunda intención, pero luego vas viendo, al leer los comentarios en Youtube, que los usuarios encuentran segundas lecturas en las que ni habíamos reparado. Tú haces un puto sketch y resulta que tiene mil capas más por debajo, pero nosotros no habíamos llegado aún. Es lo tarantiniano de esto. No, no estaba pensado. Ojalá pensásemos tanto", confiesa.

Sí que les fue dando pistas la misma evolución del vídeo. "Al principio, hacer un vídeo es dejarte arrastrar por la corriente. A medida que lo vas montando, que te pones a elegir la música... ya vas viendo por dónde va a ir. Ahí vimos que este iba a ser uno de los tristes, eso sí que lo habíamos comentado Alberto y yo", cuenta Rober desde el hotel. Y tras el estreno, reparó en que "me mandaban mensajes más gente de lo normal. Ya, después de tanto tiempo, no nos escriben muchos amigos después de estrenar un vídeo. Pero esta vez sí que recibimos más de los habituales. Ya te digo que muchos de periodistas".

Clasismo no

¿Por qué cree que ha removido tanto un vídeo de humor que, además, no cita a ningún colectivo concreto? "Porque lo que rezuma es la pura vaguedad ante la vida, y eso le pasa a mucha gente. Sí que se dibuja a un perfil de persona que se conforma y que, en lugar de pasarse 6 meses buscando un piso, prefiere quedarse con el primero que le cuadre. Pero en realidad el leitmotif es... que tu vida es un coñazo. Eso que dicen que 'lo mejor del miércoles es que mañana será jueves'. Que el día a día es un puto bajón. Hay miles de días, no hay recursos suficientes para hacerlos todos interesantes", reflexiona Bodegas mientras avisa que la llamada se puede cortar porque está subiendo al ascensor.

Rechazan los creadores, además, una acusación que también ha circulado por los comentarios del vídeo: que es un sketch clasista y que lo que retrata (y caricaturiza) es a una pareja pobre: "Vi un tuit de una periodista que se quejaba y decía: "Si al menos lo hubieran grabado en Las Tablas". Y coño, es que precisamente lo hemos grabado en Las Tablas. Que nadie vea clasismo, porque no lo hay. Ese tratamiento condescendiente y paternalista con las clases pobres, como si fueran tontos. No hay nada de eso. Conozco a mucha gente que está en ese estilo de vida y vive en barrios muy céntricos. Esos bulevares hostiles sin una puta sombra en verano y donde corre el viento terrible en invierno. La vida siempre puede ser un coñazo, pero igual en Santa Pola [el lugar donde veranean por comodidad los protagonistas del vídeo] que en Tailandia".

La cuestión es que, malrollista o no, la idea ha funcionado. Igual no provoca carcajadas, pero ha conseguido que se hable del vídeo. Lleva más de 600.000 visualizaciones en 2 días. El anterior vídeo del dúo, titulado Misma ropa, lleva 700.000 en más de una semana. Francisco Segado Boj, profesor de Historia de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, define el vídeo para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA como "una genialidad del humor incómodo. Uno de los mecanismos del humor es la identificación, el que refuerza tu visión o la percepción que tenemos de nosotros mismos. En el humor contemporáneo hay una corriente que busca la incomodidad del público. Y aquí Pantomima Full ha pasado de darte un estereotipo ajeno del que te puedes reír, a darte una posible percepción de ti mismo. ¿Quién no ha tenido esa sensación de 'qué estoy haciendo con mi vida'? Son sentimientos universales y aquí han conseguido esa incomodidad".

Rober al principio lo rechaza: "No buscábamos la incomodidad. Lo que buscamos es la realidad, que no haya parodia. Cuando estamos construyendo a los personajes, siempre nos gusta más que las frases nos las haya dicho alguien antes. Es mejor que inventárselas. Se ha dicho de nosotros que hacemos un humor costumbrista, muy actual. Y eso es lo que buscamos. Bueno y qué coño. La incomodidad también la buscamos, sí", concluye.

Pantomima ya está en sus pinturas negras. Tan acojonantes como reales. https://t.co/X7ZFUJN99p — Guillermo Cid (@guilleciro) 24 de marzo de 2023

Guillermo Cid, periodista de El Confidencial, definió así el vídeo. "Pantomima ya está en sus pinturas negras. Tan acojonantes como reales", comparándolas con las obras de Goya. En Pantomima Full se reconocen en esa escala cromática cuando crean vídeos: "Supimos enseguida que este iba directo a nuestra serie negra. Vídeos con otro tono, más tristes, que apelan más a las emociones que a un lifestyle. Gente triste, resentida, alguien que es muy bueno pero sólo tiene esa cualidad y por tanto no interesa...".

¿Y esto va a ser así siempre ahora? ¿Hay que acostumbrarse a que venga una serie entera de 'pinturas negras' de Pantomima Full? "Para nada, van a venir otras más blanquitas, más rosas, y tonos alegres, aunque siempre habrá negras" y lanza un mensaje a quien se haya dado por aludido con el mensaje del vídeo Conformista: "Tampoco está tan mal. Si la vida te ha llevado por ahí, no vayas ahora a dar un volantazo por un vídeo. Que no está tan mal comer en El Molino [el restaurante en el que siempre cena la pareja del sketch], a estas alturas no vayas a cambiar las croquetas por unas gyozas porque ahora molen más".