El ciberataque informático que sufrió ayer el Hospital Clínic de Barcelona y que aún afecta al centro este lunes proviene desde fuera de España, según ha explicado Sergi Marcén, secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, este lunes en rueda de prensa. El ataque, cometido por la empresa de cibercrimen Ranson House, impide al hospital acceder a la información de sus enfermos, y los sanitarios se están viendo obligados a trabajar "en papel", de una manera mucho más laboriosa y lenta. El Clínic pide a la población que no venga al hospital si no es necesario o urgente.

Por este motivo, el Clínic ha desprogramado entre 2.300 y 3.000 consultas externas previstas para hoy lunes, así como unas 150 cirugías no urgentes y entre 300 y 400 extracciones. También ha aplazado las sesiones de radioterapia oncológica y se ha visto obligado a derivar algunos servicios (como el código ictus o código infarto) a otros como Vall d'Hebron, Sant Pau, el Mar, Bellvitge o Can Ruti (Badalona). Se prevé que la normalidad se recupere en los "próximos días".

"Aún no sabemos cuál es el alcance de este ciberataque. Estamos trabajando colaborativamente con los Mossos y la Interpol, porque es un ataque que ha venido de fuera de España", ha señalado Marcén. "No ha habido ningún ataque a la base de datos SAP del hospital y gracias a las copias de seguridad se podrá salvar mucha información", ha añadido. El Govern desconoce "cómo ha entrado el ciberataque". "Ahora mismo nos estamos focalizando en recuperar la información". No se ha visto afectada la historia clínica compartida de los pacientes.

Según Tomàs Roy, director general de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el ataque ha afectado "sobre todo a los entornos virtualizados". "Hemos identificado al adversario como una empresa de cibercrimen llamada Ransom House. Roy ha destacado que este "adversario" ha "implementado técnicas de ataque nuevas" y, además, ha atacado a "de manera transversal" a diferentes servicios del hospital. "Las técnicas utilizadas son novedosas. Tenemos información de que ha habido filtración de datos", ha dicho Roy. La Generalitat recibe al año 1.700 millones de ataques informáticos (400.000 diarios) y 2.000 de ellos se transforman en algún tipo de incidencia.

Afectación hospitalaria

"Podemos hacer diagnósticos y analíticas, pero para disminuir la presión estamos derivamos a otros hospitales y pedimos al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que derivara a otros centros a los pacientes", ha explicado este lunes en rueda de prensa a primera hora de la mañana Antoni Castells, director médico del Clínic. El ciberataque no afecta a la historia clínica compartida de los pacientes.

Los 800 pacientes hospitalizados están pudiendo ser atendidos correctamente, pero siempre "utilizando la información en papel". "Podemos realizar pruebas radiológicas, analíticas, pero esta información no se vuelca al sistema, sino que se está haciendo de una manera manual y laboriosa", ha precisado Castells. Como el hospital ya sabía que esta información no se recuperaría este lunes, el Clínic ha desarrollado un segundo plan de contingencia este lunes, que ha consistido en la suspensión de las visitas externas, de la cirugía no urgente y de las extracciones. El hospital no puede ahora mismo enviar correos electrónicos a los pacientes para informarles de esta medida.

El hospital desconoce cuándo podrá recuperar la normalidad, pero da por hecho que no será este lunes y que la afectación durará seguramente durante los "próximos días". La magnitud del ciberataque obligó a que muchos profesionales del Clínic acudieran a trabajar este domingo, pese a que no les tocaba.

Sí funcionan las urgencias del hospital. "Cualquier enfermo que venga será atendido", ha dicho Castells. Pero se están derivando aquellos que vienen a través del transporte urgente sanitario. "Si son de baja complejidad, van a los centros de urgencias de la atención primaria [los cuab], pero si vienen a través de códigos como el infarto o el ictus son derivados a otros hospitales como Vall d'Hebron, Sant Pau, el Mar, Bellvitge o Cant Ruti". Castells tambén ha dicho que Salut les dará acceso al e-cap de los pacientes, la historia clínica de la primaria, para acceder a la información mientras dura la afectación.