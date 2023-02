Unión en bloque de las organizaciones médicas para censurar las palabras del máximo responsable de la sanidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, sobre querer transformar la Atención Primaria en un modelo "puro de enfermería", una propuesta que rechazan por completo. Postura común el mismo día en el que se cumplen tres meses de la huelga que arrancó el pasado 21 de noviembre. El balance, dicen los facultativos, es de "indignación y cansancio". Lo señalan el mismo día en el que, apenas una hora después, vuelven a reunirse con la Consejería de Sanidad para buscar una salida al conflicto.

Los médicos han leído un comunicado conjunto, firmado por numerosas sociedades, en la sede del sindicato AMYTS, apenas unas horas antes de un nuevo encuentro con la Consejería. El número 12. "Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. Ojalá haya un cambio de rumbo", ha repetido Ángela Hernández, secretaria general del sindicato, antes de la cita. "Una huelga de tres meses de duración no es deseable para nadie. Hay cansancio, hay indignación. Nadie esperaba que se prolongara tanto", ha añadido.

El modelo de la enfermería

Pero, la comparecencia de los médicos, ha versado, sobre todo, en torno a las últimas declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero en las que, aseguran, se desvelan las intenciones del consejero, en una charla con afiliados del PP, de construir una Atención Primaria sin médicos de Familia y pediatras. Por eso, arropada por compañeros de distintas organizaciones médicas, AMYTS ha salido este martes en defensa de la Atención Primaria para "censurar esta visión del máximo responsable de la sanidad: nosotros sí creemos en una Atención Primaria plena, donde ningún profesional es prescindible y donde somos equipo", han dicho de forma conjunta.

Los médicos insisten: siempre han trabajado en equipo con las enfermeras pero que son ellos los que diagnostican y prescriben medicamentos

Ángela Hernández ha señalado que habría que preguntarle al consejero hacia qué modelo de enfermería quiere ir en los centros de salud y que, cuanto éste cita "el modelo inglés", en alusión al que se ha implantado en Reino Unido, debe recordar que, primero, ese es un sistema sanitario con una "enorme crisis, no es el camino a seguir". En la misma línea, la pediatra Concha Sánchez Pina resaltó que siempre han trabajado en equipo con las enfermeras pero que son los médicos los que diagnostican y prescriben medicamentos. "El sistema británico de salud falla constantemente", apuntó.

"La solución no es sustituirnos por enfermeras", apuntalaron sus compañeros. En la misma línea, Mar Noguerol, directora del centro de salud Cuzco de Fuenlabrada, indicó que la propia sociedad madrileña de Enfermería de Primaria ha tachado las palabras del consejero Escudero de "un engaño a la población". Añadió que enfermería y medicina "son profesiones sanitarias no intercambiables. Se entiende el trabajo en equipo como colaboración, pero cada uno en lo suyo. No es un modelo implantable, ni aceptable".

Un conflicto eterno

Insistieron en que no comprenden la actitud de la Consejería de Sanidad ante un conflicto que se ha eternizado en el tiempo. "Intentan desprestigiarnos frente a la población. Lo que recibimos en consulta es apoyo. Cada día que vamos de mínimos es un apoyo masivo, en las concentraciones, en los encierros...", señalaron los facultativos. Aludieron al desgaste emocional de muchos compañeros.

Los médicos de Familia y pediatras de la Comunidad de Madrid cumplen hoy mismo tres meses de huelga indefinida. Una huelga que se inició en noviembre -lo que desmonta, según el sindicato médico, cualquier crítica de querer influir en las elecciones- para dignificar la profesión y salvar una Atención Primaria "muy dañada". A la espera de la reunión de este martes, lo único que, critica, la Consejería ha puesto encima de la mesa "han sido propuestas vacías, sin presupuesto adicional (Madrid está a la cola de inversión en Atención Primaria) y sin atender las medidas reclamadas por los profesionales para evitar la huida de médicos de Atención Primaria".

Insisten los médicos: un millón de madrileños (200.000 niños) no tienen facultativo asignado y el consejero de Sanidad, no ha acudido a ninguna de las once reuniones celebradas

Insisten los médicos: un millón de madrileños (200.000 niños) no tienen facultativo asignado y el consejero de Sanidad, no ha acudido a ninguna de las once reuniones celebradas con el comité de huelga. Pese a todo, repiten, han dado muestras "de querer solucionar el conflicto ya sea solicitando una intermediación -sin respuesta oficial por la Comunidad de Madrid-, pidiendo reuniones casi diariamente e incluyendo en el comité de huelga a representantes de toda la profesión médica".

Pero, sin duda, lo que más les duele, han dicho en la rueda de prensa, es que, gracias a esta revelación en privado de Ruiz Escudero sobre el modelo hacia el que camina Primaria "ya se empieza a entender el menosprecio de la Consejería de Sanidad, los ataques institucionales a los médicos, la falta de medidas reales para atajar el problema". Asegura que, además, "son muy reprochables" las palabras del consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández- Lasquetty, lamentando que las mejores condiciones profesionales y económicas en otras comunidades para los profesionales de Primaria hagan que les resulte menos atractivo trabajar en Madrid.

El principal obstáculo para llegar al acuerdo en Madrid, incide AMYTS, es precisamente, "su actitud de impedir unas justas retribuciones económicas". Asimismo, se ha lamentado que el Colegio de Médicos de Madrid (que se ha mostrado en varias ocasiones a favor de la de desconvocatoria de la huelga, a pesar del informe del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria COMPAS del propio Colegio donde se justificaba la legitimidad de la huelga y de la opinión mayoritaria de la Mesa de AP) no se haya posicionado ante las mencionadas declaraciones del consejero de Sanidad sobre la enfermería y su papel en Primaria.