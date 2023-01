El principio del cambio

Mari Ángeles sostiene el sobre de una carta donde apenas queda espacio en blanco, todo lleno de frases cortas escritas con bolígrafo azul: «Te quiero, mi amor». Es de su pareja, que está en prisión, y a la que lleva ocho meses sin ver. En la mesita de noche de la habitación de Lidio reposa el retrato de una niña, su hija, cuando era bebé. Él, tremendamente joven, la sostiene con ternura. Ahora tiene once años. Han pasado siete desde la última vez que la abrazó. Del cabecero de la cama de Leona cuelgan las imágenes de sus dos pequeñas, once y siete años, ambas en un centro de menores. Habla todas las semanas con ellas, pero la distancia y la culpa la corroen. Mansour no recibe ninguna llamada porque su madre no sabe que está aquí. Él la telefonea una vez al mes y disfraza su vida para que no sufra. Antonio no tiene fotografías, ni hijas ni pareja, solo libros de historia por el suelo y pinzas para hacer manualidades. Habla con su madre una vez a la semana, y de vez en cuando con uno de sus hermanos. Mari Ángeles, Lidio, Leona, Mansour y Antonio no esconden nada. En algún momento de sus vidas las adicciones les arrasaron, se llevaron todo por delante: familias, trabajos, hogares. No hay un patrón de edad ni un desencadenante común. La única similitud es que los cinco han decidido romper con aquello que más les dañaba. Desde hace un mes son compañeros de una vivienda de supervisión al tratamiento gestionada por Cruz Roja donde están intentando recuperar su destino.

El más joven es Mansour, 34 años, la mayor, Mari Ángeles, 53. Todos recuerdan su infancia con alegría. A Lidio, que acaba de cumplir 40, le gustaba el fútbol y llegó a soñar con estar en la élite. También quiso ser policía e investigador privado. «Y todavía lo tengo en mente». Cuando se recupere quiere prepararse oposiciones. La pasión de Antonio son los talleres, la chapa y la pintura. «Ahí he trabajado desde los trece años». Leona aún espera montar a caballo y volver a tocar el piano.

"Cualquier tontería es capaz de saltar por los aires: Ese cuchillo no me gusta, ese tenedor está sucio, tiene una huella o no me pises que acabo de fregar"

La historia de los cinco se une en esta vivienda, que es el paso previo para entrar en una comunidad terapéutica donde continuarán su tratamiento de manera más compleja. Día a día, las cinco educadoras los preparan para el salto, para que mejoren física y psicológicamente, sobre todo en cuanto a hábitos cotidianos, pues todos llegan en una situación muy vulnerable. «Estar aquí es el primer paso para intentar solucionar los problemas que tengo», reconoce Antonio. «A ver si puedo empezar una vida de nuevo, una vida normal, como una persona normal, con un trabajo, sin tener que depender de ninguna sustancia».

Hay un instante, una fecha crucial, que te voltea para siempre. A Lidio le sucedió con 14 años. «Mis padres se separaron, lo que me creó mucha inestabilidad emocional». La edad crítica para Leona fueron los 17 años, cuando comenzó a tener problemas con el alcohol. A Antonio le fulminó la frase «vamos a probar esto, que no pasa nada». «Pero sí pasa», asume con tristeza. Mansour no había tocado ninguna sustancia adictiva hasta que llegó a España, con 33 años. La desesperación y el vacío lo condujeron a consumir.

«Hay un momento en que tocas fondo y ya no puedes hundirte más», asume Lidio. «Yo, después de perder la confianza completa con mi madre, tenía que remediar la situación, y he sido capaz de enfrentarme a cada una de las malas situaciones de mi vida, que es el primer paso para reconocer la verdad: Que tenía un problema, un problema gordo». Antonio le da la razón: «Hasta que no lo reconozcas, no hay nada que hacer».

Leona es de Gales, pero llevaba un tiempo viviendo en Fuengirola. Ha sido la última en llegar, pero se ha hecho querer con su carácter amable, sincero, con su vocalización pausada, con su franqueza. «Para mí es importante estar en el piso, pero sobre todo por mis niñas. Yo quiero ser una buena madre para que mis niñas no estén en el centro de menores, estar todas juntas. No quiero la vida de una alcohólica, deber dinero, estar en la calle, problemas con la policía... Mis niñas necesitan verme buena. Trabajo muy duro para ellas». Dice que no las ha visto crecer mucho porque siempre estaba bebiendo. «Bum, bum, bum», repite, empinando el codo. Antonio la interrumpe y matiza. «Yo pienso en mi familia, pero principalmente pienso en mí. Mi madre no tiene el problema, ni mi hermano tampoco. El problema lo tengo yo, y si yo no salgo adelante, no puedo ayudar a mi familia».

Mari Ángeles se levanta de la mesa, dolida por una noticia que acaba de recibir por teléfono sobre el estado de salud de un familiar. Los cuatro se quedan conversando en el porche de la casa. Algunos gatos la merodean. Tienen prohibida la entrada, aunque los usuarios no se resisten a cogerlos, acariciarlos, abrigarlos. Son gatos salvajes pero mimados. Es diciembre, refresca, pero todos prefieren quedarse fuera porque a veces la casa se les cae encima. Es lo que más añoran: pasear. No pueden hacerlo solos, necesitan que les acompañe una educadora.

Llenar los días no es sencillo. En sus habitaciones, individuales, espaciosas, sobrias, hay bastantes libros, material para hacer manualidades e incluso una plancha con la que Lidio mantiene impecables sus camisas. Antonio presume de la caja que ha elaborado y barnizado de forma artesanal.

Lidio retoma el asunto de la familia, como si necesitara expulsar un dolor que le oprime, un dolor prolongado: «A mi madre le costó entenderlo, y la solución más rápida que tomó fue echarme a la calle, y eso no es solución ninguna. Tienes que escuchar a tu hijo. Mi madre dice que es culpa mía. Yo tengo parte de culpa, claro, pero me llevé una desilusión bastante grande. El concepto que tenía de madre era otra cosa, y me habría gustado que me hubiera escuchado, entendido, y no que me echara a la calle, era lo último que me esperaba. Con que me hubiera escuchado, me sobraba en ese momento. Luego tomas la determinación que quieras, pero por lo menos, escúchame, mamá, que me pasa esto».

Lidio pasó seis años y medio dando vueltas por España sin un hogar, sin un trabajo estable. «Desde la calle es muy difícil, casi imposible; ¿quién va a confiar en una persona que está en la calle?». Encontró empleo en el campo en temporada de recolección, y en la hostelería, pero todo le resultó insuficiente para lograr una mínima estabilidad.

"Mucha gente piensa que por qué no nos tomamos una copa o dos en vez de 20, y no entienden lo que es una adicción; mi madre tampoco"

Mansour no ha vivido en la calle, pero sí en una chabola, en Lepe. Sin embargo, su familia cree que está en España recogiendo fruta, que tiene sus papeles regularizados, que está bien. No saben en qué condiciones ha vivido, ni sus problemas de adicción, ni su angustioso viaje desde Senegal.

En el piso solo se permiten dos llamadas nacionales al mes o una internacional. Los usuarios sí pueden recibir todas las que quieran, pero la única que le llega a Mansour es la de Mamadou, un voluntario al que conoció en el asentamiento y que le reveló la existencia de este recurso de Cruz Roja.

Los cinco saben con precisión cuántos días han pasado desde su entrada en la vivienda. «Yo llevo 76, 77 tal vez». «Yo mañana hago un mes». «Yo entré el 23 de noviembre». Las semanas son lentas, a veces pesadas; por eso, la coordinadora de la intervención, Soraya Batista González, trata de que tengan una rutina lo más completa posible. Cada usuario sigue un itinerario personalizado, pero todos comparten unos objetivos: la deshabituación psicológica, la motivación al cambio, la abstinencia y la prevención de recaídas son las metas primordiales del proyecto. A nivel social, se intenta que accedan al mayor número de recursos y que mejoren sus redes, sobre todo familiares. «Es importante tener un buen apoyo, porque como te veas solo, te va a ser más difícil», confirma Antonio. «Si yo no hubiera tenido a mi amigo, no estaría aquí», concreta Mansour.

En ocasiones, el dispositivo funciona como un apoyo para el cumplimiento de pena, en el caso de que esta exista, desvela Soraya. «En la parcela socioeducativa queremos que desarrollen actitudes y habilidades sociales, que aprendan a distribuir su tiempo libre y que adquieran pautas de convivencia».

A Leona le encanta el momento de limpieza general porque no piensa en nada; a Mansour, cuando Lidio le enseña una palabra. Lidio es el profesor oficial del piso. Todos los días le manda tareas a Mansour y Leona. Mansour lee mucho y cuando descubre una nueva palabra, corre a compartirla con Lidio, orgulloso. Para Antonio, su momento favorito es simple, pero difícil de conseguir: «Cuando no hay problemas entre nosotros». Porque la convivencia es la gran asignatura del grupo. «Cualquier tontería es capaz de hacer saltar por los aires todo -indica Lidio-; este cuchillo no me gusta, este tenedor está sucio, o tiene una huella, o no me pises que acabo de fregar. Depende también de con quien des. Hay gente con mucho carácter». El de Leona es de los más apacibles, rara vez eleva la voz o se queja, pero la angustia la lleva por dentro. «Yo siento mucha ansiedad, muchos nervios. No quiero conflictos con nadie, quiero tranquilidad, risas, pero hay quien solo busca conflictos». «Una sola persona puede destruir al grupo», continúa Lidio. Mansour no lo entiende. «Tú vienes aquí para cambiar tu vida, no para tener más problemas. Si sabes que no quiero bromas, no me las hagas. Pero hay gente que aún así, las hace». «Son los detalles más tontos los que nos están creando los problemas más grandes», observa Antonio. Qué programa se ve en la televisión suele ser uno de ellos.

"No quiero que me des dinero, si me quieres ayudar, con que vengas a verme una o dos veces, que me saludes si pasas por aquí, con eso me sentiré valorado"

Paralelamente a la convivencia, se trabaja la promoción de la salud, que la mayoría ha descuidado de manera grave, especialmente respecto a los hábitos de sueño. «Ellos viven de noche y tienen el sueño trastocado, y además comen muy mal, por lo que al principio les cuesta llevar unas normas de alimentación», apunta Soraya. Las educadoras son quienes cocinan, pero todos los días uno de los usuarios hace de pinche. Cuando le toca a Lidio, estas se frotan las manos. Tiene un talento especial para elaborar recetas. También ha ofrecido talleres de cocina a sus compañeros.

En el piso hay mucho movimiento. Ningún usuario suele estar más de tres meses y todos esperan ansiosos a que quede una plaza libre en una comunidad terapéutica, el segundo paso en su recuperación. Por ello, están acostumbrados a las despedidas, a que el grupo se rompa de manera repentina. A veces ocurre porque alguien es expulsado. «Con frecuencia pasan controles toxicológicos y dar positivo es motivo suficiente para que el usuario tenga que marcharse de la vivienda», apunta Soraya. Otras faltas graves son fumar en el interior o tener dinero en sus habitaciones. Las agresiones, físicas o verbales, son una de las razones más comunes de expulsión.

Mansour es tímido, habla poco y observa mucho, y hace unos esfuerzos incalculables por que le comprendan. Sus compañeros saben que es de Senegal, pero no imaginan su tortuoso periplo hasta llegar a España. Todos quedan impactados cuando cuenta que la primera vez que vio el mar fue para subirse a una patera, en Marruecos, y que estuvo cuatro días en el océano, y que al quinto llegó a Canarias, y que entonces no se podía mover, ni andar, por haber pasado tanto tiempo sentado, y que tragó mucha agua, que no dormía, que la cabeza le daba vueltas, que creía que iba a volverse loco, que pasó los cuatro días sin comer, sin apenas beber. «Porque cuando tú estás en el mar no piensas en comer, solo en llegar». Y todos sueltan una gran exclamación cuando revela que ni siquiera sabía nadar. «¿Y cómo te metes? ¿Y si esa patera se hunde? ¿Vosotros no pensáis en eso?». Lidio no puede parar de hacerle preguntas. «Sé que es muy grave, pero yo solo pensaba en Europa», le responde Mansour, que a duras penas es capaz de precisar el miedo que pasó. «Miedo porque estás muy lejos de todo, no ves nada, solo el barco, y por la noche no puedes dormir, de noche es muy duro, te lo juro». «No sé hasta qué punto sería capaz yo de hacer eso», susurra Lidio. Mansour sigue: «Tuvimos que tirar agua de la patera con vasos porque si no se hundía. Mucha gente murió ahí. Un amigo de mi pueblo de Senegal murió en una patera». 24 adultos y un niño consiguieron llegar a Canarias en su viaje. «De ahí me fui a Málaga en avión, con un amigo que conocía a mi madre, de ahí a Sevilla, donde trabajé un poco, y de ahí a Lepe».

Mansour se vio solo, sin dinero, sin documentación reglada, sin hogar, y ahí fue donde realmente se hundió, no en la travesía. Mansour se hundió al llegar a España. «De no ser por mi amigo Mamadou, yo no estaría ahora mismo aquí», repite por segunda vez. Él fue quien lo sacó del asentamiento donde malvivía. De vez en cuando va al piso y se dan un paseo por la ciudad, a comer churros o incluso al cine. Es la única visita que recibe, la única llamada.

Esa sensación de soledad la han tenido los cinco. Leona no se habla con su padre. Con su madre sí, pero la relación no es buena. «Sabe que tengo un problema, pero piensa que son tonterías. Mucha gente piensa que la droga o el alcohol son tonterías, que por qué no podemos tomar una copa o dos en vez de 20; no entienden las adicciones, y mi madre tampoco». Desde que reside en el piso solo ha hablado una vez con ella. A Antonio su madre sí le llama con más frecuencia. «Como mínimo una vez a la semana. Tampoco es que hablemos de mucho porque no tenemos demasiada conversación; ella sabe que estoy bien, me pregunta si necesito algo y ya está».

La incomprensión es otra barrera con la que todos se han encontrado. En su propia familia y fuera. «Es muy fácil criticar y juzgar y decir, ‘esta persona está en la calle porque es un drogadicto’; qué feo está eso, ¿no?», se pregunta Lidio. «Entiéndelo, tendrá sus circunstancias de vida. Y si quieres ayudarlo de verdad, escúchalo, con que lo escuches, se va a sentir mejor. Yo me he llevado una gran sorpresa con personas que he conocido en la calle, que se acercan a darte un vaso de leche, un zumo. Con que me escucharan tenía suficiente -insiste-». El verbo escuchar es el que más emplea durante las dos horas de conversación. «No quiero dinero, no quiero que me des dinero, si tú me quieres ayudar, con que vengas a verme una o dos veces... las que tú quieras, sabes que duermo aquí, que me muevo por esta zona, pues si pasas por aquí, salúdame. Yo me he sentido valorado y escuchado por gente de la calle incluso más que por mi madre». «Recibimos mucho rechazo social», resume Antonio. «Yo lo he notado en que nadie me da trabajo, en que no puedo entrar a formar parte de un grupo de personas». «La sociedad no acepta las adicciones», sentencia Leona.

Los lunes tienen una sesión de deporte con María del Mar, una voluntaria que está acabando el grado de Trabajo Social. Pasean y hacen algunos ejercicios para activarse. «Lo que más me gusta de estar con ellos es el optimismo que tienen. Y son muy agradecidos porque yendo una vez por semana como voy, te están esperando, y ya están todo el día con eso en la cabeza. A mí me están aportando mucho, tanto personal como profesionalmente, y todos los prejuicios que sin querer tenía, se me han ido».

Los miércoles toca taller de destrezas sociales con un educador social. En un folio van contestando a lápiz preguntas acerca de su personalidad. Comenzamos: «¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?».

-No existe la felicidad perfecta.

-Empezar a estar viva.

-Tener a mis hijas de vuelta.

-Un perfecto estado físico y mental.

Segunda, un rasgo que no te guste de ti:

-Soy impulsivo.

-Demasiado confiado.

-No me gusto a mí misma.

Tercera, una persona viva a la que admires mucho:

-Mi madre.

-Mi tito Javier.

-Mi hermana Eli.

-Admiro a mis niñas.

Siguiente: ¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

-Estoy ansiosa, me preocupo cada día por mis hijas, pero sé que estoy en el lugar correcto para ellas.

-Yo estoy contento.

-Yo tengo altibajos.

¿Cuál es tu mayor logro?

-Todavía no lo he conseguido.

-Tener don de gentes.

-Mis hijas.

-Cuando montaba a caballo gané varios trofeos. Lamento no haber hecho carrera con los caballos.

Completa la siguiente frase: La mayoría de mis amigos son...

-Unos viva la vida.

-No tengo ninguno.

-En este momento no tengo contacto con ninguno.

Dos de ellos dejan la respuesta en blanco.

¿A quién le darías las gracias?

-Le daría las gracias a mi hermano, porque ha sido mi pilar, siempre ha estado ahí. Es lo bonito de tener un hermano, y más mellizo, no lo cambio por ninguna novia.

Todos ríen con la respuesta de Lidio, siempre conciliador, educado, elegante. Será el primero en marcharse. Tiene la esperanza de ver pronto a su hija. En las últimas llamadas esta le preguntaba que dónde estaba, que por qué no venía, que quería verle. «Pero no le puedo contar muchas cosas». Ahora lleva tiempo sin hablar con ella. Le ha escrito varias cartas, pero no obtiene respuesta. «Parece que últimamente mi hija no quiere hablar de su padre. Puedo entender que tenga un poco de resentimiento hacia mí porque me he perdido muchos de sus cumpleaños y gran parte de su infancia, pero quiero que le quede claro que estoy resolviendo las circunstancias de mi vida».

Lidio lleva siete años sin ver a su hija; Leona telefonea a las suyas una vez por semana; Mansour aún no le ha contado a su madre dónde se encuentra

La ausencia prolongada, la incertidumbre, la falta de contacto, el desvanecimiento de una voz, de una cara, todo se hace cada vez más arduo. Los cinco se miran y se entienden. Mansour no ve a su madre desde 2015, cuando salió de Senegal. Leona lleva cuatro semanas sin ver a sus hijas. Empatizan, se escuchan... Escucharse, lo que tanto han echado en falta. Son casi las ocho y media, noche cerrada, la educadora sale a la terraza para avisar de la hora de la cena. El tiempo, otras veces tan denso, ahora les ha volado. Quieren dar un paseo. Caminan muy despacio por unos tablones de madera junto al río, se deleitan con el vaho, no les importa quedarse helados. Son lentos sus pasos, y sus palabras. Repasan todo lo que han conseguido en las últimas semanas: «Mejorar la convivencia, cocinar, la rutina, el idioma, cooperar, ser parte de un grupo, ayudar, relacionarnos... empezar a lograr cosas, por muy pequeñas que sean». Todos notan el principio del cambio. A las nueve y cuarto regresan al hogar, las manos en los bolsillos para paliar el frío, el maullido de los gatos en la puerta, el olor a crema de puerro. Tienen hambre.