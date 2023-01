Josep Pedrerol ficha por Prensa Ibérica

EXCLUSIVA! Con esta palabra, que tantas veces utiliza Josep Pedrerol en su programa ‘El Chiringuito’, anunciamos el fichaje del popular periodista por Prensa Ibérica. Así es, el 2023 traerá a todos los lectores de Prensa Ibérica un extraordinario regalo: la colaboración semanal de Pedrerol en todos los periódicos del grupo.

El comunicador, que lleva casi cuatro décadas de profesión (empezó a los 19 años en Radio Barcelona), inicia la próxima semana su vinculación profesional con Prensa Ibérica. Pedrerol tendrá dos ventanas dentro de las 25 cabeceras del grupo: un vídeo los viernes en las ediciones digitales y un artículo de opinión los lunes en las ediciones de papel.

Con su particular estilo, el director y presentador del programa nocturno ‘El Chiringuito’ y del informativo deportivo de mediodía Jugones (desde hace unas semanas ejerce también como Director de Deportes de La Sexta), acercará su visión de la actualidad deportiva a todos los lectores de Prensa Ibérica. Como es habitual, Pedrerol hablará y escribirá con esa naturalidad no exenta de polémica que le ha catapultado a ser líder de audiencia absoluto con sus programas

Tic-tac, tic-tac...

El viernes día 13, Josep Pedrerol publicará su primer vídeo en todas las webs de Prensa Ibérica y el lunes 16, su primer artículo de opinión en todas las ediciones de papel. Que nadie se pierda el debut del extraordinario comunicador porque llega a Prensa Ibérica con la intención de marcar tendencia informativa. Y así nos lo explica en esta entrevista, en la que sienta las bases de su colaboración semanal…

-¡Bienvenido a Prensa Ibérica, Josep! En este 2023 ‘El Chiringuito’ celebra su décimo aniversario en Atresmedia. Aunque el formato (que antes se llamaba ‘Punto Pelota’ en otra cadena) existe desde el 2008. Es un éxito sin precedentes la longevidad de este programa. ¿A qué lo achaca?

-Somos un mal necesario. Jajajajaja… Somos, al mismo tiempo, un programa muy querido y muy criticado. Y nos hemos convertido en un punto de encuentro. La clave es renovarse constantemente. Mirar qué pasa. ‘El Chiringuito es un fenómeno social. No solo un programa de televisión. Estamos en el aire 24 horas al día a través de las redes sociales. La gente joven tiene hábitos diferentes de consumo y teníamos que acercarnos a ellos. Lo hemos hecho con esta transformación. La verdad es que estamos mejor que nunca porque nos divertimos más que nunca. Tenemos un equipo que se lo pasa bien y le pone pasión. A veces, incluso, demasiada… Pero es que el fútbol es pasión.

-Ahora apuesta por vincularse con el grupo Prensa Ibérica con una doble colaboración semanal: un vídeo los viernes y un artículo de opinión los lunes. ¿Qué Pedrerol veremos en esta colaboración con Prensa Ibérica?

-Veremos al Pedrerol que va de cara. Que dice lo que piensa. Me apetece mucho vincularme a Prensa Ibérica porque sé que es un grupo que va a darme libertad. Es una apuesta valiente por parte de Prensa Ibérica porque sé que soy políticamente incorrecto y que voy a incomodar con algunas de mis opiniones. Quiero también generar mucha interactividad con los lectores, acercarme a ellos y que ellos me contesten, me interpelen…

-¿Cómo valora su fichaje por Prensa Ibérica? ¿Es un nuevo reto en su carrera?

-Es una gran aventura. Prensa Ibérica es un grupo muy fuerte, muy potente, con periódicos en toda España. Prensa Ibérica representa el periódico de cercanía, el periódico local, el periódico de la comunidad. Y a mí me apetece mucho acercarme a todos los rincones de España a través de estos 25 medios. El fútbol será un punto de encuentro para todos, un punto en común. Como Barça y Madrid como claros exponentes.

-Hablemos de fútbol. Usted es culé. ¿Cómo ve al Barça esta temporada? ¿Confía en Xavi como entrenador? ¿Y en Laporta como presidente?

-Yo digo que soy culé pero hay mucha gente que no se lo cree. Jajajajaja… Confío en Xavi porque quiero confiar. A pesar de que los resultados todavía no están llegando. Los culés nos hemos agarrado a Xavi como referente del mejor Barça de la historia. Si el entrenador fuera otro, lo habríamos machacado tras la segunda eliminación consecutiva en la fase de grupos de la Champions. Pero con Xavi vamos a tener más paciencia y él tendrá más tiempo para construir su proyecto. Aunque el juego del equipo no sea aún el que nos esperábamos y deseábamos, hay que darle confianza. Por lo que hace referencia a Laporta, creo que lo está haciendo bien. A veces ha generado demasiada ilusión y eso ha provocado frustración. Pero ha conseguido que ya no se hable de la crisis del Barça y cualquier experto en publicidad te dirá que Laporta es un genio del marketing. La verdad es que tenía una misión muy complicada y con las ‘palancas’ y los fichajes está resucitando el club.

-Siendo barcelonista, ¿cómo valora los éxitos del Real Madrid, especialmente en la Champions?

-El Madrid tiene algo especial que envidia el Barça y envidian todos los culés. Es ese ADN que le permite ganar cualquier partido, aunque vaya perdiendo 2-0 a cinco minutos del final. La última Champions es un ejemplo brutal de ello. A veces nos obcecamos en un debate absurdo sobre lo que es jugar bien o mal al fútbol. Jugar bien es llegar rápido a la portería rival y marcar gol. Y el Madrid lo hace. Tiene velocidad, cambios de ritmo y esa fe inquebrantable que hunde a los rivales y deja mudos a entrenadores como Guardiola. El Madrid siempre cree que la remontada es posible. Y eso le ha permitido ganar muchas Champions..

-Le acusan de tener hilo directo con Florentino Pérez. ¿Es verdad?

-No tengo hilo directo con Florentino. Tengo cercanía con gente que tiene información. Acercarse a la fuente es la obligación de todo periodista. Pero sí es verdad que tengo buena relación con él. Yo hace muchos años empecé en Canal+ entrevistando a los presidentes en los palcos. De aquella época solo quedan Florentino Pérez y Cerezo. Por eso tengo buena relación. Pero no me hace los guiones. Jajajajajaja…

-Denos su pronóstico. ¿Quién ganará la Liga? ¿Y la Champions?

-La Liga la ganará el Barça. Es su gran objetivo. Va a centrarse en ello. Y el Madrid peleará por su decimoquinta Champions, es su prioridad.