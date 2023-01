Enero empieza con disciplina, como la de Nando Martorell para estudiar las oposiciones que le han permitido acceder al Cuerpo de Bomberos de Palma. Febrero requiere concentración, la que aplica Tomeu Mulet en la prueba de equilibrio. La destreza de Pau Balaguer manejando la radial es visible en marzo. En abril, Marc Sansó demuestra su resistencia en la carrera de fondo. Los meses siguientes se caracterizan por la determinación (Sergio Sánchez), fuerza (Marc Pozo), adaptación (Patrick Fiol), autocontrol (Esteve Heise), estiramiento de cuádriceps (Javier Sánchez), potencia (Lluís Blanes), valor (Albert Salvà) y temple (Fausto Gómez).

Los 12 modelos del calendario de 2023 de la Associació Cultural i Esportiva del Cos de Bombers quieren "mostrar a través de las fotografías las 12 características básicas de la profesión", el tema de este año, sin olvidar el objetivo de la iniciativa que comenzó en 2004: posar y alegrar la vista por una buena causa, la recaudación de fondos para asociaciones sin ánimo de lucro. Repite Aspace y se estrena Rana, como eligieron conjuntamente los voluntarios que participan en el tradicional almanaque solidario.

"Además, la impresión está hecha por Esment, por lo que la aportación benéfica es doble", añade Patrick Fiol, uno de los bomberos integrantes, que continuarán vendiendo el millar de ejemplares que quedan hasta las fiestas de Sant Sebastià. Se pueden adquirir por ocho euros en El Corte Inglés de las Avenidas, después de haberlos repartido también durante las Navidades en diversos puntos de Palma.

"El calendario se reactivó el año pasado tras estar un tiempo sin hacerse y lo hemos impulsado entre los que formamos la última promoción", según explica Fiol. Cuenta que "la idea de reflejar las cualidades que debería tener un opositor para conseguir la plaza surgió porque los exámenes eran muy recientes. Todos habíamos vivido el proceso y es lo que nos ha permitido ser bomberos, que es lo que queríamos". También tuvieron presente que fuese fácil de ejecutar con pocos medios y en poco tiempo. "Lo preparamos en dos noches en el gimnasio en el que yo trabajaba antes, el Crossfit Mallorca, y conocía a la fotógrafa, Vicky McLeod, de cuando ejercía de entrenador, quien enseguida se apuntó a esta iniciativa por su carácter solidario", destaca.

Los meses del año y la cualidad que representa cada uno fueron escogidos por sorteo. Pese a que la más importante es la disciplina a la hora de estudiar –"la gente cree que lo básico es el físico, pero no", dice Fiol–, puede que uno de los meses más observados sea septiembre. "Era difícil reflejar un estiramiento de cuádriceps con el cubrepantalón que llevamos los demás, porque no se veía nada peculiar, por lo que la foto se tomó sin ropa. Es la única donde se hace nudismo", detalla. Remarca que no quieren "ofrecer una imagen sexualizada del colectivo, ya que los tiempos han cambiado y hay que quitar etiquetas", aunque es consciente de que los bomberos sin camiseta venden bien. "Todo por una buena causa".