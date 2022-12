Dormimos mal. A ratos, con sobresaltos, pocas horas...Lo asumimos como normal. Para solucionarlo, nos enchufamos pastillas. Demasiadas, dice el neumólogo Carlos Egea Santaolalla que, en materia de sueño, es una eminencia. Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), el especialista sentencia: "El dormir es una necesidad fisiológica que compete a todos los cimientos de nuestra vida". Tan importante, explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, como una buena nutrición o hacer deporte. Y sin embargo, se lamenta, culturalmente siempre hemos considerado que mal dormir es lo normal. Además, alerta, "España es campeona mundial en consumo de fármacos para dormir" y es algo que esta sociedad "no se puede permitir".

Jefe de la Unidad Funcional de Sueño de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba -Servicio Vasco de Salud, Osakidetza-, Carlos Egea es uno de los coordinadores de la recién nacida Alianza por el Sueño, que también comandan los doctores Odile Romero, jefe clínico de Neurofisiología y coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Vall d'Hebron y Hospital Quirónsalud de Barcelona y miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES) y Carlos Mur, presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP).

Es una plataforma de trabajo, explica el doctor Egea, que reúne a los principales actores (sociedades científicas, profesionales sanitarios, gestores, investigadores, asociaciones de pacientes...) en torno a la salud del sueño. "Yo hablo de la medicina del sueño porque no sólo se trata de las personas que tienen un trastorno, sino de aquellas que están sanas y que pueden acabar teniendo problemas fruto de la inercia cultural que tiene esta sociedad de destruir el tiempo de sueño. La Alianza es un trampolín que va a reforzar todos los mensajes que hagamos todos los que nos dedicamos a este campo", comienza explicando el médico.

Dormir mal y fracaso escolar

Porque, señala, dormimos mal y lo asumimos. ¿Es normal? "No, claro. Pongo un ejemplo: mujeres menopáusicas que consideran que tener sofocos y despertarse constantemente es normal y que después de cinco o diez años, va a desaparecer. Nadie, salvo los ginecólogos y obstetras, ha puesto el foco en hacer que duerman. Es como a si a alguien le duele una muela y le dejamos que le duela hasta que se le caiga. O todos los chavales y adolescentes que se levantan para hacer asignaturas difíciles a primera hora y van dormidos. Y nadie lo ha tenido en consideración, incluso para el fracaso escolar. Nadie ha tenido en consideración lo importante que es levantarse e ir a trabajar sin dormir. Hay tantos ejemplos de lo que hemos hecho mal... que creo que esta sociedad ha alcanzado un grado de madurez que tiene que hacer cosas que lo corrijan lo anterior", afirma el neumólogo.

El sueño es un pilar de la salud, igual que la nutrición, igual que el ejercicio, advierte Carlos Egea. Tras la pandemia, el número de pacientes con trastornos del sueño, y en particular con insomnio, ha aumentado exponencialmente, advierten los especialistas. Y seguimos sin tomarlo en serio, añade cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la falta de sueño como una epidemia.

Se estima que la incidencia en problemas del sueño es de un 40% a nivel mundial y entre un 20% y 48% a nivel nacional. No dormir bien, subrayan los especialistas, tiene implicaciones en la salud física y mental. El insomnio crónico y prolongado, que afecta ya a más de 6 millones de personas en España, es un factor de riesgo para sufrir enfermedades graves desde mentales a cardiovasculares, metabólicas (obesidad y diabetes) o, incluso, deterioro cognitivo.

El insomnio, sobre todo el crónico, conlleva una serie de comorbilidades que incrementan el riesgo de mortalidad, suicidio, aislamiento social, ausentismo laboral o escolar y baja productividad, con graves consecuencias en los pacientes. El doctor Egea habla de un 15% de la población que duerme pocas horas o se despiertan a menudo, lo que les provoca un cansancio que arrastran todo el día, una situación se prolonga durante más de tres meses. Un problema de salud pública que, repite, requiere "medidas urgentes".

El ritmo de sueño de cada persona

Carlos Egea precisa: existe una diferencia entre padecer insomnio crónico y dormir poco. Porque, aclara, hay personas que, con cinco o seis horas, "están supersatisfechos y otros que, por cuestiones laborales, de lunes a viernes no duermen lo suficiente porque no pueden y luego, el fin de semana, recuperan ese sueño perdido". En caso alguno, añade, los médicos quieren "enfermar a la sociedad, lo que queremos es que desaparezcan factores de riesgo que provoquen enfermedad a los sanos y por eso -junto a otros hábitos como una buena nutrición o el deporte- contribuir a que el envejecimiento sea más sano", señala el neumólogo.

Y, sobre la mesa, pone otro gran problema. No dormimos -lo ideal sería entre siete y nueve horas pero eso, matiza, depende de cada persona- y para paliarlo, tomamos pastillas. "España es campeona mundial de fármacos para dormir". El doctor Egea añade: "poner un fármaco para dormir debe desprescribirse cuando haya pasado el tiempo y si una persona lo necesita se evalúa, lo que no se puede es seguir con ese medicamento "por los siglos de los siglos". El trastorno del sueño necesita solución y sólo un 5% de los afectados por el insomnio acude a pedir ayuda a un profesional, resalta. España está en primer lugar a nivel mundial en consumo de benzodiacepinas y es algo que "esta sociedad no se puede permitir", sentencia.

Añade el neumólogo que la solución pasa, también, por un cambio cultural y desterrar del imaginario frases como las de "'tiempo dormido, tiempo perdido', que han hecho mucho daño. Más aún esa de las abuelas de "vete a consultarlo con la almohada, eso ha hecho un daño. porque claro, consultar con la almohada es no dormir. Es que hemos hecho las cosas tan mal, que como sociedad ha llegado un momento en cambiar lo que se pueda cambiar".

Los médicos en el Congreso

El doctor Carlos Egea comparece este miércoles ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para hablar, precisamente, del mal dormir. Estará con Francisco Javier Puertas Cuesta, jefe del Servicio de Neurofisiología y la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de la Ribera (Alzira, Valencia). En su exposición lanzarán un mensaje: "El dormir es una necesidad fisiológica que compete a todos los cimientos de nuestra vida". También apelarán a la necesidad de concienciar "que el sueño es un pilar en nuestras vidas, aumenta la supervivencia y, en el caso de los niños, favorece su crecimiento o rendimiento escolar".

En el Parlamento expondrán que hay muchos factores, entre los que se encuentran el cambio horario, que están desfavoreciendo el tiempo de conciliación para dormir. "Necesitamos calcular nuestros tiempos actuales de sueño, revisando la franja horaria en la que vivimos", señalan los especialistas. Es necesario hablar del problema del insomnio para que se pueda modular legislativamente. "Es una enfermedad, no es un síntoma, y debemos incidir sobre este punto ante todos nuestros profesionales sanitarios", finaliza el neumólogo.