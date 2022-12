Según la Real Academia Española (RAE), el agua constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. Palabras más, palabras menos, el agua es el principal ingrediente de la vida y es el recurso natural más importante del planeta. Piensa en todo lo que la utilizamos: desde tareas de higiene y limpieza hasta otras vitales, como alimentación…

El uso intensivo que le damos a este recurso y el cambio climático hacen más necesario que nunca proteger el agua y optimizar al máximo su uso. De lo contrario, en las próximas décadas las consecuencias podrían ser muy graves.

6 ideas para ahorrar agua en casa

El ahorro de agua es una labor que implica a toda la sociedad, por lo que toda persona debe tomar acción. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto diario de agua por persona debería situarse entre 50 y 100 litros; cifras que no se asemejan con la realidad. Desde casa, con algunos pequeños gestos, podemos llegar a evitar el despilfarro de decenas de litros diarios.

Arreglar las fugas de agua . ¿Sabías que una fuga gota a gota puede suponer una pérdida de 30 litros de agua diarios? Una pequeña gotera puede parecer algo irrisorio, pero si la mantenemos durante una semana estaremos perdiendo 270 litros de agua y, al mes, serán 840 l. Imagínate lo que puedes ahorrar reparando estos pequeños desperfectos.

. ¿Sabías que una fuga gota a gota puede suponer una pérdida de 30 litros de agua diarios? Una pequeña gotera puede parecer algo irrisorio, pero si la mantenemos durante una semana estaremos perdiendo 270 litros de agua y, al mes, serán 840 l. Imagínate lo que puedes ahorrar reparando estos pequeños desperfectos. Cerrar los grifos mientras no los usas . Los grifos usan entre 3 y 4 litros de agua por minuto. Si dejamos abierto el grifo durante un cepillado de dientes de algunos minutos, podemos perder una gran cantidad de agua. Lo mejor es llenar un vaso para enjuagarse la boca al acabar.

. Los grifos usan entre 3 y 4 litros de agua por minuto. Si dejamos abierto el grifo durante un cepillado de dientes de algunos minutos, podemos perder una gran cantidad de agua. Lo mejor es llenar un vaso para enjuagarse la boca al acabar. No usar el inodoro como papelera . Una cisterna tiene en su interior una media diez litros de agua. Las más nuevas cuentan con un mecanismo de descarga dosificada, pero no las antiguas. Así que cada vez que tiramos de la cadena perdemos una cantidad de agua importante. Si, además, usamos el inodoro para lanzar papeles u otras cosas, la cantidad se incrementa.

. Una cisterna tiene en su interior una media diez litros de agua. Las más nuevas cuentan con un mecanismo de descarga dosificada, pero no las antiguas. Así que cada vez que tiramos de la cadena perdemos una cantidad de agua importante. Si, además, usamos el inodoro para lanzar papeles u otras cosas, la cantidad se incrementa. Utilizar lavavajillas . Según la OCU, gastamos 88,8 litros diarios cuando fregamos los platos a mano. Con un lavavajillas podemos ahorrarnos 30,6 litros de agua diarios. Además, ahorrarás tiempo y consumo de energía.

. Según la OCU, gastamos 88,8 litros diarios cuando fregamos los platos a mano. Con un lavavajillas podemos ahorrarnos 30,6 litros de agua diarios. Además, ahorrarás tiempo y consumo de energía. Reutilizar el agua siempre que puedas . Aunque no siempre es posible, hay ocasiones en las que podemos reaprovechar el agua para otros usos. Por ejemplo, mientras esperas que se caliente el agua de la ducha, puedes poner un cubo para recoger la fría y darle otros usos como fregar los platos o regar las plantas.

. Aunque no siempre es posible, hay ocasiones en las que podemos reaprovechar el agua para otros usos. Por ejemplo, mientras esperas que se caliente el agua de la ducha, puedes poner un cubo para recoger la fría y darle otros usos como fregar los platos o regar las plantas. Poner la lavadora con la carga llena. La lavadora consume agua en función de su capacidad de carga. En el caso de una de 5 kg, estaríamos hablando de entre 39 y 52 litros por lavado. Es importante aprovechar al máximo la carga y no realizarlas con lo mínimo.

Pero… ¿Por qué es tan importante ahorrar agua?

Ahora que ya sabemos cómo podemos ahorrar agua, es momento de detenerse a explicar la razón por la cual debes hacerlo. El planeta cuenta con 1.386 millones de kilómetros cúbicos de este recurso. Un dato que podría considerarse alto, si no fuera porque, tal y como apuntan datos de Fundación Aquae, el 97% de esa agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelado. Es decir, el agua apta para consumo humano es una muy pequeña parte de la que hay disponible.

3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros, mientras que el 40% de la población mundial se enfrenta a la escasez de agua

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 no cuentan con acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Además, el 40% de la población mundial se enfrenta a la escasez de agua.

Pero las previsiones para el futuro son menos halagüeñas. Según un informe de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), si no se toman medidas al respecto, en 2050 los problemas de escasez o contaminación del agua podrían afectar a 5.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial.

La importancia del agua salada en nuestro ecosistema

Si bien el agua de los océanos no es potable, no significa que no sea un recurso igual de importante. Los océanos al final son uno de los hábitats con mayor diversidad en el mundo, más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen 250.000 especies conocidas, según Naciones Unidas.

Además, esta misma fuente apunta a que las evidencias del papel que juega la biodiversidad para la salud del planeta cada vez son más evidentes. Y es que, la superficie de los océanos absorbe casi un tercio del CO2 emitido a la atmósfera por las diferentes actividades humanas. Por lo que se reducen los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Pero no solo eso, los océanos también son el gran pulmón del mundo. Gracias al fitoplancton (unos microorganismos autótrofos), tal y como señala National Geographic, se libera entre el 50 y el 85% de oxígeno a la atmósfera. Esto supone unos 27.000 millones de toneladas al año.

Energía hidráulica para la generación de electricidad

Pero el agua no solo es un recurso básico para nuestra supervivencia, también juega un papel fundamental para generar electricidad sostenible. Las energías limpias son fundamentales para conseguir luchar contra el cambio climático. En este sentido, con el agua se genera la energía hidráulica, aquella que se obtiene aprovechando la energía cinética de las corrientes, los saltos o mareas.

Para captar esta energía y convertirla en electricidad se utilizan presas que retienen el agua para dejarla caer posteriormente en grandes cantidades y desde una altura considerable, moviendo turbinas que generan energía mecánica. Tras esto se produce la energía hidroeléctrica y se lleva la electricidad desde las centrales hasta los hogares.

Pero la energía hidráulica generada en España está concentrada en su totalidad en 5 comunidades autónomas. Datos obtenidos en el portal Statista, apuntan que Castilla y León en cabeza, generó aproximadamente 7.850 GWh de energía hidráulica en 2021, seguida de Galicia (6.764), Cataluña (2.922), Aragón (2.246) y Extremadura (2.075).

La energía eólica marina

Además, durante los próximos años asistiremos a un despliegue de la energía eólica marina, que es aquella que aprovecha la mayor potencia de la fuerza del viento en los océanos para, a través de unos aerogeneradores instalados en plataformas fijas o flotantes sobre el mar, generar electricidad renovable.

Así, Naturgy está trabajando, junto con Equinor, en el desarrollo del proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), con el que quieren optar a la instalación de más de 200 MW de eólica marina flotante en el espacio marítimo del este de Gran Canaria.

Este parque eólico marino reduciría las emisiones de CO2 equivalentes a 350.000 coches al año. Según el estudio encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de trabajo en todas sus fases, incluyendo puestos directos, indirectos e inducidos.

Abrazar el agua

La ilustradora Nuria Díaz ha querido plasmar en su obra para el proyecto EnergyzArte, elaborado por Prensa Ibérica con la colaboración de Naturgy, la importancia del cuidado del medio ambiente con una imagen simbólica de una mujer que abraza a la naturaleza con el agua como protagonista de la ilustración.

Los abrazos son una forma de comunicación no verbal que utilizamos para acompañar, proteger, aliviar, querer… Es un gesto que tenemos con nuestro círculo cercano, familiares o amigos, pero que también deberíamos tener con todo aquello que queremos proteger, como el medioambiente y el agua, un recurso indispensable que garantiza la supervivencia de los seres humanos.