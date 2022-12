La carretera N-523, que une Cáceres y Badajoz, ha quedado este martes cortada al tráfico por "los numerosos saltos de agua" que han provocado las intensas lluvias de la borrasca Efraín, según confirma la Delegación del Gobierno en Extremadura. Uno de ellos terminado provocando el hundimiento de un tramo de la vía a la altura del kilometro 45, entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra. Ha sido sobre las 9.30 de la mañana, aunque en ese momento ya estaba interrumpida la circulación en la carretera y no se ha visto afectado ningún vehículo. La Guardia Civil de tráfico se está encargando de redirigir la circulación hacia la autovía.

En total hay cortes en trece puntos de la red viaria de Extremadura a causa de las lluvias, según los informa el 112 Extremadura y la Delegación del Gobierno. En la provincia de Badjoz, los cortes afectan a la a Ex-110 entre Zapatón y Puerto Conejeros y a la altura de Alburquerque, en el cruce con la BA-008 (carretera de La Codosera), así como el de la Ex-110 con la Ex-325 en Zapatón. También se recomienda no circular por la Ex-214, que une Villar del Rey con La Roca de la Sierra. La carretera no está cortada aún, pero se recomienda no circular por los saltos de agua que hay en muchos tramos.

En cuanto a la provincia de Cáceres, los principales problemas están en la carretera CC-174, que une la localidad cacereña de Zarza la Mayor con la portuguesa de Salvaterra de Extremo (Portugal) se encuentra cortada al tráfico de vehículos por inundación; es debido a la crecida del río Erjas, se sitúa desde el punto kilométrico 0 al punto 4.2 en ambos sentidos de la circulación.

Tampoco se puede circular la carretera CC-15.2, desde el km 0.3 en Granadilla al km 4 en Zarza de Granadilla ni en la CC-68: desde Segura de Toro y el cruce de Gargantilla, ni en la Ex-325 entre Villar del Rey y el Cruce de Zapatón.

También están cortadas la CC-23.1 desde Torrecilla de la Tiesa a la A5; la Ex-381 a la altura de Salvatierra de Santiago; la Ex-102 en Cañamero.

Loa cortes afectan también a la CC15.2 (La Granja-Casas del Monte) a la altura de la N-630; la CC13.5 La Granja a N630, la carretera desde Rincón de Ballesteros a N-630 y el camino vecinal entre Campo Lugar y Alcollarín.