El complejo hostelero ‘Alviento’ del Puerto de Cartagena acogió en la mañana de ayer el foro ‘Puertos Green&Blue, Puerto de Cartagena en el siglo XXI: Oportunidades ante el proyecto de la nueva terminal ‘Barlomar’. Tráficos actuales, de futuro e integración Puerto-Ciudad’. El de ayer en Cartagena, organizado por La Opinión, es el tercero de estos foros, auspiciados por Prensa Ibérica, tras los realizados en Málaga y en La Coruña.

El evento, que ha sido retransmitido en streaming, a través de la web del diario La Opinión y por Televisión Murciana, ha contado con la participación de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo y de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz.

El acto ha sido moderado por Eva Miquel Subías, directora del proyecto ‘Puertos Green&Blue’ de Prensa Ibérica quien explicó que la intención de estos encuentros es «acercar la labor desconocida del mundo marítimo y portuario al gran público».

Los participantes en el foro han sido José Antonio Cánovas, director general de la Terminal Marítima de Cartagena (TMC); Óscar Gómez, director de Fiabilidad, Ingeniería y Mantenimiento de Repsol Cartagena; Jorge Alvargonzález, director comercial de Ership; Ignacio Ballester, subdirector general de MSC España y Daniel Fernández, director de Estrategia Regulación y Relaciones Institucionales de Engie.

El primero en tomar la palabra fue el director de La Opinión, José Alberto Pardo quien redundó en el objetivo del foro que es el de «dar visibilidad a las posibilidades del futuro prometedor del Puerto de Cartagena». José Alberto Pardo explicó que «los puertos tienen un papel fundamental como infraestructura básica para una comunidad y el de Cartagena cuenta con una salud envidiable, con hitos incesantes y récords en su volumen de mercancías».

Para Pardo, la nueva terminal de Barlomar «abre una nueva dimensión para la ciudad de Cartagena, ya que ciudad y puerto caminan de la mano».

Tras la intervención del director de La Opinión, tomó la palabra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo quien aplaudió la gestión de Yolanda Muñoz al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y enumeró los proyectos en los que trabaja y trabajará en un futuro el Ayuntamiento de Cartagena en relación al Puerto de Cartagena y a la apertura de la fachada marítima de la ciudad portuaria.

A continuación intervino la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz quien ejerció de anfitriona e hizo la presentación de los participantes en el foro y destacó los méritos de sus empresas en pro del desarrollo del Puerto de Cartagena.

La moderadora del acto, Eva Miquel dio la bienvenida a los participantes en el debate y fue desgranando las principales actividades de cada una de las empresas participantes y su relación con el Puerto de Cartagena.

Mesa de Expertos

En la primera ronda de preguntas, cada uno de los participantes trataron sobre el tráfico de cereales y graneles sólidos en los últimos tiempos, especialmente tras los momentos difíciles con la pandemia y la posterior invasión de Ucrania. El primero en contestar fue Jorge Alvargonzález, de Ership, quien relató «los momentos tan difíciles vividos que no les permitieron confinarse en los puertos, donde tuvieron que dar el do de pecho y demostrar su profesionalidad especialmente, desde el 24 de febrero, cuando tuvieron que traer cereales de otros lugares que no fuese Ucrania y lo logramos, España es uno de los países europeos con más almacenes y no tuvimos que rechazar ningún barco».

«En la pandemia los trabajadores de los puertos tuvieron que demostrar su profesionalidad» JORGE ALVARGONZÁLEZ - DIECTTOR COMERCIAL DE ERSHIP

Por su parte, Óscar Gómez, de Repsol, sobre los proyectos actuales de la compañía, relató que desde que firmaron el Acuerdo de París en 2015, su objetivo estratégico es de «cero emisores de CO2, desde 2019 hasta 2025, para lo que mantienen tres líneas de trabajo para alcanzar el objetivo de una huella de carbono nula: la eficiencia energética; la economía circular, con la incorporación de nuevas materias primas para sustituir el petróleo, y la utilización de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde».

«A corto plazo son recomendables los biocombustibles avanzados o los sintéticos» ÓSCAR GÓMEZ - DIRECTOR DE FIABILIDAD, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DE REPSOL CARTAGENA

Por su parte, Ignacio Ballester, de MSC destacó que en su compañía «somos una empresa de servicios, no somos un fin, somos un medio. Estamos en contra de que el barco esté parado», para lograr ser más eficientes. Sobre el proyecto Barlomar dijo que «pudiera parecer un poco utópico, pero aseguró que Cartagena cuenta con una ubicación privilegiada pero falta la estructura adecuada».

«Los barcos han demostrado ser el transporte más eficiente y menos contaminante» IGNACIO BALLESTER - SUBDIRECTOR GENERAL DE MSC ESPAÑA

Daniel Fernández, de Engie, destacó que en «estos momentos hemos de dar la gran respuesta a la pandemia y a la crisis de los precios de la energía, agravados por la situación de Ucrania y para ello hemos de tener más producción local y aprovechar los recursos propios. La energía está más en el centro que nunca y nuestro objetivo es crecer en energías renovables e instalaciones de autoconsumo. El futuro es la producción de hidrógeno verde», añadió.

«Todas las tecnologías suman y todas aportan. No se trata solo de electrificar» DANIEL FERNÁNDEZ - DIRECTOR DE ESTRATEGIA REGULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE ENGIE

José Antonio Cánovas, de TMC, explicó que en la Terminal Marítima de Cartagena han tenido una «congestión brutal de mercancías en un espacio muy corto, con el 100% de las instalaciones ocupadas y comprometidas para los próximos meses». Respecto a Barlomar, lamentó que «nace con falta de espacio. La posición geográfica de Cartagena en el Mediterráneo dará mucho de sí, pero necesitamos suelo», además de diseñar estragias comunes para optimizar esos espacios.

«La posición estratégica de Cartagena dará mucho de sí, pero Barlomar nace con falta de espacio» JOSÉ ANTONIO CÁNOVAS - DIRECTOR GENERAL DE TERMINAL MARÍTIMA DE CARTAGENA (TMC)

En la pregunta referida al Corredor Mediterráneo, Ignacio Ballester, de MSC, hizo referencia al evento celebrado en fechas recientes en Barcelona para reclamar «una infraestructura que ya tendría que estar lista ya que es muy necesaria». «La industria del contenedor somos los que estamos tirando del carro y esperemos que cuando se consiga no se produzca un ‘tapón’ en Francia. Hay mucha riqueza en el Mediterráneo que hay que conectar».

Por su parte, Óscar Gómez, de Repsol Cartagena, fue el primero en contestar a la pregunta sobre el futuro de la movilidad y la descarbonización y explicó que «en 2020 la UE estableció para 2050 reducir el 90% de las emisiones asociadas al transporte. Está claro que para ello va a ser necesario utilizar las tecnologías disponibles y no debe haber influencias partidistas sobre ninguna tecnología. No todos los segmentos de la movilidad tienen la misma solución». Gómez defendió los combustibles sintéticos pues cuentan con ventajas pues para su empleo no es necesario realizar modificaciones en motores o sistemas. «Una tercera ventaja es que su aplicación es inmediata».

Daniel Fernández, de Engie, explicó que «todas las tecnologías suman y todas aportan. No se trata solamente de electrificar. Todos podemos tomar iniciativas domésticas para descarbonizar».

Sobre la evolución del mercado internacional de cereales en relación con el Puerto de Cartagena, Jorge Alvargonzález, de Ership, explicó que la relación de su empresa con el Puerto de Cartagena es como de compañeros de colegio. «Llevamos desde los años 50 visitando armadores y siempre llevamos el Puerto de Cartagena en nuestro potfolio ya que es uno de los puertos más importantes para nosotros, con el que no solo estamos implicados, sino comprometidos».

José Antonio Cánovas, director de la Terminal Marítima de Cartagena (TMC), destacó que «Cartagena es objetivo de muchas importaciones de referencia del Mediterráneo».

En cuanto a sostenibilidad, Ignacio Ballester recordó que durante la pandemia bajó la contaminación y «los barcos demostraron ser el transporte más eficiente y el menos contaminante».

Finalmente, a la pregunta de cuál será el futuro de las tecnologías a aplicar en las flotas: hidrógeno verde o amoniaco, Ignacio Ballester destacó que «la tecnología que se imponga en más sitios será que MSC apoye»; José Antonio Cánovas destacó que investigan en distintos tipos de productos, «quizás los carburantes sintéticos y ecológicos sería la mejor noticia».

Por su parte, Óscar Gómez, de Repsol, apuntó que «a corto plazo la única línea son los biocombustibles avanzados o los sintéticos».

Sí estuvieron de acuerdo en que, de momento, por su coste, el hidrógeno verde «no es solución de corto plazo».

Yolanda Muñoz: "El de Cartagena es el Puerto más rentable de España"

Tras la intervención de la alcaldesa de Cartagena tomó la palabra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz quien agradeció a Prensa Ibérica y al diario La Opinión la organización del evento «para poder llegar a todos los que están dentro y fuera del sistema portuario y destacó el gran nivel de los ponentes.

Yolanda Muñoz resaltó que el Puerto de Cartagena es la infraestructura más importante en tráfico comercial y el más rentable de España. Además es «entrada del turismo extranjero a la Región de Murcia y potencia la fachada marítima de Cartagena como símbolo de vida, de desarrollo y de confort de la ciudad, convirtiendo a Cartagena en una ciudad acogedora, abierta, que se complementa con todos los proyectos en marcha».

La presidenta de la Autoridad Portuaria aprovechó su intervención para destacar la importancia de cada una de las empresas que trabajan en el Puerto y «mostrarles las bondades y las potencialidades actuales y de futuro del Puerto de Cartagena».

Yolanda Muñoz destacó el futuro prometedor del Puerto de Cartagena «que vamos a alcanzar los 35 millones de toneladas» y aseguró que Barlomar no es excluyente de El Gorguel, «se trata de ampliar el puerto existente». También destacó que Puertos del Estado también se ha volcado para conseguir el desarrollo del Puerto de Cartagena, al igual que el Ministerio de Transición Ecológica, con «pasos firmes y seguros para el desarrollo de Barlomar, que va a suponer crecer en contendores y también en granel sólido».

«Supondrá un proyecto comercial económico, medio ambiental y de desarrollo social para trasladar la terminal de contenedores de Santa Lucía a Barlomar. Un proyecto estratégico de referencia para la Región, con muchísimas vertientes y que creará más de 10.000 puestos de trabajo»

Yolanda Muñoz consideró que «el proyecto del Puerto de Cartagena no toca todavía techo ya que nos queda un futuro prometedor»:

En su intervención, la Autoridad Portuaria presentó a cada uno de los ponentes y sus empresas como MSC, la mayor naviera del mundo, con 730 barcos y que además de en Cartagena opera en 155 países; destacó la importancia de la posición geoestratégica de Cartagena para el almacenaje de graneles y valoró proyectos emblemáticos como el de Repsol con el hidrógeno verde que persigue la descarbonización y cumplir objetivos de la Agenda 2030.

