La princesa Leonor ha asegurado este viernes que la situación actual “no es fácil”, pero ha animado a los jóvenes a “mantener el entusiasmo”, a esforzarse de manera constante y a “aprender de los que saben”.

Leonor de Borbón ha dirigido este mensaje en la ceremonia de entrega de la 42 edición de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, en la que ha subrayado que los galardonados en las distintas categorías le ayudan a “entender mejor el mundo”. Junto a los reyes y la infanta Sofía, la heredera al trono ha reiterado su preocupación por el futuro de las nuevas generaciones ante la incertidumbre del actual contexto.

"Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo, por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo, aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio", ha proclamado.

En sus palabras de aliento, ha considerado necesario "escuchar, admirar y reconocer" la excelencia de quienes han sido distinguidos por la fundación de la que es presidenta de honor.

"Demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados (…) Nuestros premiados nos hacen sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien", ha resaltado la princesa. En su discurso, más largo que en las tres ceremonias en las que ha participado hasta ahora, Leonor de Borbón ha ensalzado el legado de cada uno de los galardonados.

"Me ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo", ha incidido. Entre ellos, se ha referido al periodista polaco Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, de quien ha elogiado que sea "un gran defensor de la democracia" cuando su país estaba bajo el régimen comunista, que haya trabajado por "la reconciliación" de sus conciudadanos "y el europeísmo más optimista" y que "no tenga miedo a hacer un periodismo responsable y riguroso".

También ha afirmado que le "importa y preocupa mucho" que haya deportistas que se vean obligados a huir de su país, por lo que ha valorado la labor del Equipo Olímpico de Refugiados y su fundación, que han recibido el galardón en Deportes. Del arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, la princesa ha aplaudido su aportación para "descubrir el pasado" y "comprender mejor" la sociedad actual y los puntos en común que tienen con las antiguas.

A la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés las ha definido como "dos artistas excepcionales" que recuerdan que "el flamenco es un arte vivo, rico, poderoso y universal". "Me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente", ha apuntado para sintetizar lo que representan todos los galardonados.

La heredera al trono ha confesado sentirse "muy feliz" por volver a Asturias por cuarto año consecutivo en puertas de cumplir 17 años el próximo lunes. En su discurso posterior, Felipe VI se ha congratulado que la princesa y la infanta sean "cada vez más conscientes" del papel que desempeñan los premiados: "Os importa su causa y lo que han logrado y sabéis que simbolizan el mejor espíritu, que son un verdadero estímulo para todos". A ellas y a todos los jóvenes, el rey les ha animado a "mirarse aún más en ellos, en sus obras, en sus esfuerzos y aspiraciones, en su generosidad y en su gratitud". "Nos ayudarán más a avanzar como sociedad. Porque ellos representan, en definitiva, valores y cualidades que son cada vez más indispensables en este siglo XXI", ha rematado el monarca