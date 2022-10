En los últimos días, uno de los temas que más ha dado de qué hablar ha sido el famoso pitido que va a activarse en muchos teléfonos, ¿me tocará a mí? Cómo será? Se ha preguntado mucha gente. Lo cierto es que, fuera de lo curiosa que resulte esta situación, mucha gente no quiere que le suene el móvil, y más un pitido que puede resultar molesto. Así pues, si estás en este grupo de personas, te contamos cómo desactivar el pitido.

La alerta del Ministerio

La razón que se encuentra detrás de este pitido que, desde el 26 de octubre y hasta el 7 de noviembre sonará en muchos de los dispositivos españoles, no es otra que una prueba del Ministerio del Interior. Este, está probando el nuevo sistema de alertas Es-Alert, destinado a mandar avisos urgentes e inmediatos a la población. Fuera de las pruebas, será utilizado en caso de catástrofe o emergencia, que obligue alertar a toda la ciudadanía con la mayor premura posible.

¿Se puede desactivar?

Si quieres "escapar" de esta alerta y que no te suene el teléfono en el momento más oportuno, que sepas que puedes hacerlo (y no, no es poniendo el móvil en "Modo avión").

Y es que, que se active o no el aviso, no depende de si el terminal está encendido o no, o si tiene cobertura o no, sino que lo hace de la opción de "Pre-Alertas de Protección Civil", la cual en todos los smartphones está disponible. Sin embargo, lo recomendable es no quitarlo.

¿Cómo se desactiva?

En caso de que quieras finalmente desactivar esta opción, aunque sea de manera temporal, que sepas que puedes hacerlo. Para ello, existen dos métodos.

Abrir los ajustes del teléfono

Ir a notificaciones

Normalmente, en la parte inferior, aparecerá la opción de "Alertas de Protección Civil", la cual estará activa y puedes desmarcar.

Por potro lado, también puedes hacerlo, este caso se da sobre todo en iPhone, aunque también en otros dispositivos Android, de la siguiente manera.