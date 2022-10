El Ministerio de Sanidad trabaja en una nueva actualización de la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS), que data de 2014. Una antigua reclamación de las sociedades científicas que permitirá contar con nuevos indicadores sobre los pacientes en todas las comunidades autónomas y desarrollar las líneas estratégicas sobre atención integral, coordinación o la formación de los profesionales, también en atención al final de la vida de niños y adolescentes. Sin embargo, por ahora no existen plazos para esa actualización en la que trabajan los técnicos. Los paliativistas piden un impulso para que este tipo de cuidados estén garantizados por ley.

Con cifras de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), 99.894 personas necesitan este tipo de atención cada año en España para conseguir la máxima calidad de vida y aliviar o tratar los síntomas y efectos secundarios de su enfermedad. Además, con datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), en España, 80.000 personas mueren cada año sin poder recibir los cuidados que necesitan al final de sus vidas.

"Me dicen: '¿En serio te dedicas a eso?', ¿qué triste, no?'. Y, no. No es triste. Es tremendamente agradecido, pero necesita impulso", señala la oncóloga Elia Martínez

"Me decían hace poco mis residentes de Oncología que todavía la gente que te pregunta por tu especialidad te mira con cara de casi pena: '¿En serio te dedicas a eso?, ¿qué triste, no?'. Y, no. No es triste. Es tremendamente agradecido, pero, efectivamente, necesita impulso". Quien habla es la doctora Elia Martínez, médica del Hospital Universitario de Fuenlabrada, en Madrid, y vocal de Comunicación de SECPAL. Lo hace con motivo de la conmemoración anual del Día Mundial de Cuidados Paliativos, este 8 de octubre.

Datos sin actualizar

Este año, explica la doctora Martínez, profesionales, pacientes y rostros conocidos participan en una campaña en la que pretenden responder a una pregunta: ¿por qué es tan importante dar impulso a los cuidados paliativos en nuestro país?. Porque estamos a la cola en Europa en la prestación de esa asistencia, responden los paliativistas que todavía manejan datos de 2019, los últimos disponibles. Nuestro país ocupa el puesto 31 de 51 países analizados.

A día de hoy, critica la oncóloga, España carece de una ley estatal que garantice "una asistencia paliativa de calidad a toda la población" y acabe con las actuales desigualdades territoriales. Lo hemos reivindicado insistentemente sobre todo porque se ha aprobado antes la Ley de la Eutanasia. Sin debate social y sin consultar a las sociedades científicas", señala la médico.

Objetivo: actualizar la estrategia nacional

En cuanto a la Estrategia Nacional, desactualizada desde hace casi una década, detalla que la insistencia del actual presidente de SECPAL, el doctor Juan Pablo Leiva, consiguió "que se haya iniciado el borrador y que nos reuniéramos con los técnicos del Ministerio hace unos meses". En principio, precisa, se contará con la sociedad científica para el comité técnico que trabajará sobre el texto y la doctora formará parte de ese grupo. Sin embargo, todavía no existen plazos para la finalización de ese trabajo.

Además, el departamento que dirige Carolina Darias ha avanzado que también se centrará en favorecer la dignidad en la atención al final de la vida con una estrategia pionera en cuidados paliativos pediátricos, un texto en el que se recogerán las particularidades que envuelven el final de la vida en niños y adolescentes, así como medidas de apoyo para sus familiares. El objetivo que se ha marcado Sanidad pasar por actualizar los dos documentos de forma paralela para homogenizar y coordinar la asistencia de todo el Sistema Nacional de Salud.

"Enormes desigualdades"

La doctora Elia Martínez avanza, en esa idea de impulsar este tipo de atención, se acaba de crear la Sociedad Española de Medicina Paliativa (SEMPAL) entre cuyos objetivos está conseguir la creación del ACE (Área de Capacitación Específica en Cuidados Paliativos) a la que se pueda acceder desde distintas especialidades ( medicina de familia, medicina interna, oncología, geriatría...) porque "desgraciadamente tampoco hay una especialidad como tal". Este mismo viernes, han presentado esa solicitud en el Ministerio de Sanidad. Inciden en otro aspecto: el desarrollo en los estudios universitarios reglados "tampoco está acorde a la necesidad".

SECPAL está preparando un estudio para conocer la realidad de los cuidados paliativos en las zonas rurales

Sobre las desigualdades en el acceso a este tipo de cuidados, la médico dice que son "enormes, hay un déficit clarísimo tanto en atención hospitalaria como domiciliaria". En Asturias, por ejemplo, apunta, hay grandes hospitales sin equipos de Cuidados Paliativos. Pero, además, reseña, las zonas rurales son las más desfavorecidas. De hecho, avanza, SECPAL "está llevando a cabo ahora un estudio para poner de manifiesto esa realidad e implantar un programa formativo básico" en las provincias más despobladas.

La población necesita un desarrollo mayor de la atención paliativa por el envejecimiento y la cronicidad, señala la médico

La doctora Elia Martínez concluye advirtiendo de una realidad: "la población, día a día, va requiriendo un desarrollo mayor de la atención paliativa debido a que cada vez hay más frágiles porque el envejecimiento y la cronicidad son cada día más prevalentes". Por eso, insiste, "hace falta compromiso político que incremente los recursos, una ley que garantice la equidad en todo el territorio".

Destaca una iniciativa del Colegio de Médicos de Madrid que acaba de crear un Comité Científico de Cuidados, que preside el doctor Javier Rocafort. Se ha conformado un equipo de aproximadamente quince profesionales, en su mayoría médicos, pero también psicólogos, enfermeras y profesionales de otras disciplinas, que se incorporarán en el futuro. La doctora Martínez forma parte de este grupo y señala que "sería deseable" que comités similares se pudieran desarrollar en otras provincias.